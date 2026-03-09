తియ్యని "సగ్గు బియ్యం రాగి పిండి పాయసం" - ఈ రెసిపీ ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే!
సగ్గుబియ్యం, రాగిపిండితో నోరూరించే స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే రుచి అద్భుతంగా వస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 5:13 PM IST
Sago Finger Millet Flour Payasam : సగ్గుబియ్యంతో ఇడ్లీ, దోసె, జావ, పొంగనాలంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఇందులో పాయసం కూడా ఒకటి. అయితే దీనిని ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఓసారి రాగిపిండితో కలిపి ఇలా కమ్మని పాయసం చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చేసి పెడితే పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు గ్లాసులు ఇష్టంగా తాగుతారు.
ఫ్రెండ్స్ లేదా బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. అంతేకాక మీకు కొత్తగా ఏదైనా స్వీట్ను తినాలనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీని చేసి తింటే మరోసారి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి నోరూరించే సగ్గుబియ్యం రాగి పాయసం ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కరకరలాడే "చికెన్ వింగ్స్" - ఇకపై బయట కొనాల్సిన అవసరమే లేదు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సగ్గుబియ్యం - ఒక కప్పు
- నెయ్యి - 2 స్పూన్లు
- రాగిపిండి - ఒక కప్పు
- కాచి చల్లార్చిన పాలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
- బాదం - పావు కప్పు
- జీడిపప్పు - పావు కప్పు
- కిస్మిస్ - పావు కప్పు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కప్పు సగ్గుబియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కప్పు నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం, మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత పావు కప్పు జీడిపప్పు, పావు కప్పు బాదం, పావు కప్పు కిస్మిస్ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని వేయించి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే నెయ్యిలో కప్పు రాగిపిండి వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి.
- అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని ఉడుకుతున్న సగ్గుబియ్యంలో వేయాలి. ఇందులోనే కప్పు బెల్లం వేసి కలుపుతూ ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం కాస్త చల్లారాక కాచిచల్లార్చిన ఒకటిన్నర కప్పుల పాలు పోసి కలపాలి. ఆపైన వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ సగ్గుబియ్యం రాగి పాయసం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.
- మీరు ఈ పాయసాన్ని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే సగ్గుబియ్యం, రాగిపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
టేస్టీటేస్టీ "మల్టీ దాల్ దోసెలు" - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
వంకాయలు, పెరుగుతో కమ్మని పచ్చడి - అన్నం కలుపుతుంటేనే నోరూరిపోతుంది!