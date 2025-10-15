పుల్లగా, క్రిస్పీగా "చల్ల పునుగులు" - పిండి నానబెట్టే పనేలేకుండా సగ్గుబియ్యంతో సింపుల్గా చేసుకోండి!
సగ్గుబియ్యం చల్ల పునుగులు - ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 3:28 PM IST
Sabudana Punugulu Recipe : చల్లని సాయంత్రమే కాదు! ఏదైనా స్నాక్ తినాలనిపించినా అప్పటికపుడు ఇలా సగ్గుబియ్యం పునుగులు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఈ పునుగులు పుల్లగా క్రంచీగా ఎంతో బాగుంటాయి. తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. మైదా పిండి అవసరం లేకుండా పిండిని నానబెట్టే పనిలేకుండా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఓ సారి మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- సగ్గు బియ్యం - 1 గ్లాసు
- పెరుగు - 1 గ్లాసు
- బియ్యం పిండి - అర కప్పు
- గోధుమ పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర తరుగు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
చట్నీ కోసం :
- నూనె
- జీలకర్ర
- పెద్ద టమోటాలు - 3
- ఎండు మిర్చి - 5
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- వెల్లుల్లి - 6
- పుదీనా - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
పోపు కోసం :
- ఆవాలు - పావు స్పూన్
- జీలకర్ర - పావు స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఎండు మిర్చి - 1
- వెల్లుల్లి - 3
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి సగ్గు బియ్యం తీసుకోవాలి. మూడు, నాలుగు సార్లు కడిగిన తర్వాత అదే కొలత కప్పు లేదా గ్లాసుతో పెరుగు తీసుకోవాలి. ఇపుడు బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ లోగా పునుగుల్లోకి టమోటా చట్నీ రెడీ చేసుకుందాం.
- ప్యాన్ తీసుకుని నూనె జీలకర్ర, 3 పెద్ద టమోటాలు, ఐదారు ఎండు మిర్చి, చిన్న అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి, పుదీనా, కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి.
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని టమోటాలు మెత్తబడే వరకు మూత పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి.
- టమోటాలు ఉడికిన తర్వాత పూర్తిగా చల్లబడే వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని పోపు కలపాలి.
- పోపు కోసం ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఎండు మిర్చి, వెల్లుల్లి, ఇంగువ వేసి కలిపితే చాలు. ఘుమఘుమలాడే టమోటా పచ్చడి రెడీగా ఉంటుంది.
- ఇపుడు సగ్గుబియ్యం, పెరుగు మిశ్రమంలోకి అర కప్పు బియ్యం పిండి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల గోధుమ పిండి, 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ సన్నగా కట్ చేసుకుని బాగా కలపాలి. ఈ సమయంలోనే కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకోవాలి.
- ముందుగా నీళ్లు లేకుండా కలుపుకొని ఆ తర్వాత ఉప్పు కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం జారుగా కాకుండా చేతితో ఉండలు చుట్టుకునేలా ఉండాలి.
- కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని సగ్గుబియ్యం పునుగులు వేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చితే ఎంతో టేస్టీగా కరకరలాడుతుంటాయి.
