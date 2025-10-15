ETV Bharat / offbeat

పుల్లగా, క్రిస్పీగా "చల్ల పునుగులు" - పిండి నానబెట్టే పనేలేకుండా సగ్గుబియ్యంతో సింపుల్​గా చేసుకోండి!

సగ్గుబియ్యం చల్ల పునుగులు - ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి!

sabudana_punugulu_recipe
sabudana_punugulu_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sabudana Punugulu Recipe : చల్లని సాయంత్రమే కాదు! ఏదైనా స్నాక్ తినాలనిపించినా అప్పటికపుడు ఇలా సగ్గుబియ్యం పునుగులు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఈ పునుగులు పుల్లగా క్రంచీగా ఎంతో బాగుంటాయి. తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. మైదా పిండి అవసరం లేకుండా పిండిని నానబెట్టే పనిలేకుండా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఓ సారి మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి.

కమ్మటి "బీరకాయ టమోటా ముద్దకూర" - ఈ "కాంబో రెసిపీ" టస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

sabudana_punugulu_recipe
sabudana_punugulu_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • సగ్గు బియ్యం - 1 గ్లాసు
  • పెరుగు - 1 గ్లాసు
  • బియ్యం పిండి - అర కప్పు
  • గోధుమ పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
sabudana_punugulu_recipe
sabudana_punugulu_recipe (Getty images)

చట్నీ కోసం :

  • నూనె
  • జీలకర్ర
  • పెద్ద టమోటాలు - 3
  • ఎండు మిర్చి - 5
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి - 6
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
sabudana_punugulu_recipe
sabudana_punugulu_recipe (Getty images)

పోపు కోసం :

  • ఆవాలు - పావు స్పూన్
  • జీలకర్ర - పావు స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఎండు మిర్చి - 1
  • వెల్లుల్లి - 3
  • ఇంగువ - చిటికెడు
sabudana_punugulu_recipe
sabudana_punugulu_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి సగ్గు బియ్యం తీసుకోవాలి. మూడు, నాలుగు సార్లు కడిగిన తర్వాత అదే కొలత కప్పు లేదా గ్లాసుతో పెరుగు తీసుకోవాలి. ఇపుడు బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ లోగా పునుగుల్లోకి టమోటా చట్నీ రెడీ చేసుకుందాం.
  • ప్యాన్ తీసుకుని నూనె జీలకర్ర, 3 పెద్ద టమోటాలు, ఐదారు ఎండు మిర్చి, చిన్న అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి, పుదీనా, కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి.
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని టమోటాలు మెత్తబడే వరకు మూత పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి.
  • టమోటాలు ఉడికిన తర్వాత పూర్తిగా చల్లబడే వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని పోపు కలపాలి.
sabudana_punugulu_recipe
sabudana_punugulu_recipe (ETV Bharat)
  • పోపు కోసం ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఎండు మిర్చి, వెల్లుల్లి, ఇంగువ వేసి కలిపితే చాలు. ఘుమఘుమలాడే టమోటా పచ్చడి రెడీగా ఉంటుంది.
  • ఇపుడు సగ్గుబియ్యం, పెరుగు మిశ్రమంలోకి అర కప్పు బియ్యం పిండి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల గోధుమ పిండి, 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ సన్నగా కట్ చేసుకుని బాగా కలపాలి. ఈ సమయంలోనే కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకోవాలి.
  • ముందుగా నీళ్లు లేకుండా కలుపుకొని ఆ తర్వాత ఉప్పు కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం జారుగా కాకుండా చేతితో ఉండలు చుట్టుకునేలా ఉండాలి.
  • కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని సగ్గుబియ్యం పునుగులు వేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చితే ఎంతో టేస్టీగా కరకరలాడుతుంటాయి.

కిచెన్​లో నోరూరించే "నల్లీ గోష్ బిర్యానీ" - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

కమ్మని "స్టఫ్డ్ బెండకాయ ఫ్రై" - స్నాక్ లాంటి ఈ కర్రీ ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరికీ నచ్చుతుంది!

TAGGED:

SAGGUBIYYAM PUNUGULU RECIPE
PUNUGULU EASY RECIPE
EASY SNACKS RECIPE
సగ్గుబియ్యం పునుగులు ఎలా చేయాలి
SABUDANA PUNUGULU RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఓ వైపు వ్యవసాయం, మరోవైపు కోళ్ల పెంపకం- ఏటా రూ.20 కోట్ల టర్నోవర్

ఎర్రని పెదాల కోసం "లిప్​స్టిక్" వాడుతున్నారా? - రోజూ పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా?

ఇండియా-యూఎస్​ ట్రేడ్ డీల్​- గడువులోగా ఒప్పందమే లక్ష్యంగా అమెరికాకు భారత బృందం

మంచి కెమెరా స్మార్ట్​ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా?- ఐతే వీటిపై ఓ లుక్కేయండి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.