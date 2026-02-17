క్రిస్పీ "సగ్గుబియ్యం వడలు" - టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి! - ప్రిపరేషన్ వెరీ సింపుల్!
-వడలు రెగ్యులర్గా కాకుండా - ఇలా సగ్గుబియ్యం యాడ్ చేసుకుని చేయండి, సూపర్ టేస్టీ!
Published : February 17, 2026 at 10:13 AM IST
Saggubiyyam Minapa Vadalu: మార్నింగ్ టిఫెన్గా చాలా మంది వడలను తినడానికి ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లో చేయడమో, బయట హోటల్ నుంచి తెచ్చుకోవడమో చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఇంట్లో వడలను చేయాలని అనుకుంటే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా కాస్త టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీగా సగ్గుబియ్యం వడలు చేసుకోండి, సూపర్గా ఉంటాయి. ఎప్పుడూ ఒకటే రకమైన వడలు తిన్నాం అనే ఫీలింగ్ నుంచి బయటకి రావచ్చు. అంతేకాకుండా ఇవి బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా భలే బాగుంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా సగ్గుబియ్యం వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మినప్పప్పు - మూడు కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- సగ్గుబియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పులు
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మినప్పప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు రెండుమూడు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మరో గిన్నెలోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని కడిగి కప్పున్నర నీళ్లు పోసి వీటిని కూడా రెండుమూడు గంటలపాటు నానబెట్టాలి.
- మినప్పప్పు నానిన తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వంపేసి జల్లి గిన్నెలోకి వేసి ఓ రెండుమూడు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
- అనంతరం పప్పును మిక్సీజార్లోకి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మరీ మెత్తగా, మరీ బరకగా కాకుండా గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ, కరివేపాకును సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి. మిక్సీజార్లోకి పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- రుబ్బిన మినప పిండిలోకి కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, జీలకర్ర, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నానిన సగ్గుబియ్యాన్ని చూస్తే నీటిని పీల్చుకుని పొడిపొడిగా ఉంటాయి. ఓసారి కలిపి రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు ప్లాస్టిక్ కవర్ లేదా బటర్ పేపర్ మీద నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని ఉండగా చేసి నానిన సగ్గుబియ్యంలో ఉంచి రోల్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ ఉండను బటర్ పేపర్ మీద ఉంచి వడల షేప్లో ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెండు మూడు చేసుకోవాలి.
- కాగుతున్న నూనెలో ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వడలను వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా నిదానంగా తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- వడలు వేగి మంచి కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని సగ్గుబియ్యంలో డిప్ చేసి వడలుగా చేసుకుని ఆయిల్లో వేసి డీప్ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సగ్గుబియ్యం వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మినప్పప్పును, సగ్గుబియ్యాన్ని సమానంగా నానబెట్టుకోవాలి. మినప్పప్పు ఎంత తీసుకుంటే దాని సగానికి సగ్గుబియ్యం తీసుకోవాలి.
- పొట్టు మినప్పప్పు లేకపోతే మినప గుండ్లు కూడా వాడొచ్చు. పప్పును మరీ లూజుగా, మరీ గట్టిగా కాకుండా పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా రుబ్బుకోవాలి. పిండిని పర్ఫెక్ట్గా రుబ్బుకుంటే బేకింగ్ సోడా వేయాల్సిన పనిలేదు.
- వడలను నూనెలో వేసినప్పుడు మంట కచ్చితంగా మీడియంలో ఉండాలి. లేదంటే హై ఫ్లేమ్లో ఉంటే సగ్గుబియ్యం మాడతాయి కానీ లోపల పిండి ఉడకదు.
నెల్లూరు స్పెషల్ "మినప్పప్పు పచ్చడి" - టిఫెన్స్, అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే టేస్ట్!
కమ్మని "బార్లీ పెసర దోశలు" - గంటల పాటు పిండి పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు!