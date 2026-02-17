ETV Bharat / offbeat

క్రిస్పీ "సగ్గుబియ్యం వడలు" - టేస్ట్​ అద్దిరిపోతాయి! - ప్రిపరేషన్​ వెరీ సింపుల్​!

-వడలు రెగ్యులర్​గా కాకుండా - ఇలా సగ్గుబియ్యం యాడ్​ చేసుకుని చేయండి, సూపర్​ టేస్టీ!

Saggubiyyam Minapa Vadalu
Saggubiyyam Minapa Vadalu (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

February 17, 2026

Saggubiyyam Minapa Vadalu: మార్నింగ్​ టిఫెన్​గా చాలా మంది వడలను తినడానికి ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లో చేయడమో, బయట హోటల్​ నుంచి తెచ్చుకోవడమో చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఇంట్లో వడలను చేయాలని అనుకుంటే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా కాస్త టేస్టీ అండ్​ క్రిస్పీగా సగ్గుబియ్యం వడలు చేసుకోండి, సూపర్​గా ఉంటాయి. ఎప్పుడూ ఒకటే రకమైన వడలు తిన్నాం అనే ఫీలింగ్​ నుంచి బయటకి రావచ్చు. అంతేకాకుండా ఇవి బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా భలే బాగుంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా సగ్గుబియ్యం వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Saggubiyyam Minapa Vadalu
Saggubiyyam Minapa Vadalu (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మినప్పప్పు - మూడు కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • సగ్గుబియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Saggubiyyam Minapa Vadalu
Saggubiyyam Minapa Vadalu (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి మినప్పప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు రెండుమూడు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు మరో గిన్నెలోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని కడిగి కప్పున్నర నీళ్లు పోసి వీటిని కూడా రెండుమూడు గంటలపాటు నానబెట్టాలి.
  • మినప్పప్పు నానిన తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వంపేసి జల్లి గిన్నెలోకి వేసి ఓ రెండుమూడు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
  • అనంతరం పప్పును మిక్సీజార్​లోకి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మరీ మెత్తగా, మరీ బరకగా కాకుండా గ్రైండ్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Saggubiyyam Minapa Vadalu
Saggubiyyam Minapa Vadalu (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ, కరివేపాకును సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి. మిక్సీజార్​లోకి పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • రుబ్బిన మినప పిండిలోకి కట్​ చేసిన ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​, జీలకర్ర, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • నానిన సగ్గుబియ్యాన్ని చూస్తే నీటిని పీల్చుకుని పొడిపొడిగా ఉంటాయి. ఓసారి కలిపి రెడీగా ఉంచాలి.
Saggubiyyam Minapa Vadalu
Saggubiyyam Minapa Vadalu (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు ప్లాస్టిక్​ కవర్​ లేదా బటర్​ పేపర్​ మీద నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని ఉండగా చేసి నానిన సగ్గుబియ్యంలో ఉంచి రోల్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ ఉండను బటర్​ పేపర్​ మీద ఉంచి వడల షేప్​లో ప్రెస్​ చేసుకోవాలి. ఇలా రెండు మూడు చేసుకోవాలి.
  • కాగుతున్న నూనెలో ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వడలను వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా నిదానంగా తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Saggubiyyam Minapa Vadalu
Saggubiyyam Minapa Vadalu (Getty Images)
  • వడలు వేగి మంచి కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని సగ్గుబియ్యంలో డిప్​ చేసి వడలుగా చేసుకుని ఆయిల్​లో వేసి డీప్​ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సగ్గుబియ్యం వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Saggubiyyam Minapa Vadalu
Saggubiyyam Minapa Vadalu (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మినప్పప్పును, సగ్గుబియ్యాన్ని సమానంగా నానబెట్టుకోవాలి. మినప్పప్పు ఎంత తీసుకుంటే దాని సగానికి సగ్గుబియ్యం తీసుకోవాలి.
  • పొట్టు మినప్పప్పు లేకపోతే మినప గుండ్లు కూడా వాడొచ్చు. పప్పును మరీ లూజుగా, మరీ గట్టిగా కాకుండా పర్ఫెక్ట్​ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా రుబ్బుకోవాలి. పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా రుబ్బుకుంటే బేకింగ్​ సోడా వేయాల్సిన పనిలేదు.
  • వడలను నూనెలో వేసినప్పుడు మంట కచ్చితంగా మీడియంలో ఉండాలి. లేదంటే హై ఫ్లేమ్​లో ఉంటే సగ్గుబియ్యం మాడతాయి కానీ లోపల పిండి ఉడకదు.

