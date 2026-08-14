చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం, జీవితకాల విషాదం! - ప్రయాణాల్లో ఈ 'తప్పులు' అస్సలు చేయకండి!
కారులో చైల్డ్ లాక్, బైక్పై చీర కొంగు - వాహనదారులకు పలు కీలక సూచనలు చేస్తోన్న రవాణా శాఖ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 12:55 PM IST
Travel Safety Tips : "'అమ్మా, నేను కాసేపు కారులో ఆడుకుంటా' అంటూ వెళ్లిన పిల్లోడు డోర్లు లాక్ కావడంతో ఊపిరాడక ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. బైక్పై వెళ్తుండగా చీర కొంగు వెనుక టైర్లో చిక్కుకుని ఓ మహిళ మృతి చెందింది. కారులో సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోవడంతో సడెన్ బ్రేక్ వేయగానే విండ్ షీల్డ్ గుద్దుకుని యువకుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు" ఇలాంటి విషాదకర సంఘటనలను మనం నిత్యం ఏదో ఒక ప్రాంతంలో వింటూనే ఉంటాం. మనం చేసే చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం కొన్నిసార్లు కోలుకోలేని శోకాన్ని మిగుల్చుతుంది. ఈ క్రమంలోనే వాహనాల్లో వెళ్లేటప్పుడు చిన్నారులు, మహిళలు సహా ప్రయాణికులందరూ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై పలు కీలక సూచనలు చేస్తుంది రవాణాశాఖ. అంతేకాదు, రహదారి భద్రత కోర్సులోనూ వీటిని ప్రవేశపెట్టింది. మరి, ప్రయాణ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన ఆ జాగ్రత్తలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కారులో ఆటలొద్దు :
పార్క్ చేసిన కార్ల లోపలికి పిల్లలు వెళ్తుంటారు. డోర్ వేసుకుని ఆడుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా చేయనివ్వడం ఏమాత్రం మంచిదికాదంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ డోర్లు లాక్ అయితే బయటకు రాలేక, గాలి అందక చిన్నారులు స్పృహ కోల్పోవడం, ఊపిరాడక చనిపోవడం వంటి విషాదాలు చోటుచేసుకోవచ్చంటున్నారు. అందుకే, పిల్లలకు కారు తాళాలు అందకుండా ఉంచాలి. ఒకవేళ పొరపాటున కారులో చిక్కుకుపోతే నిరంతరం హారన్ మోగించేలా వారికి ముందుగానే నేర్పించాలని సూచిస్తున్నారు.
పిల్లలకు బూస్టర్ సీట్లు :
కారు ప్రమాదాల్లో ఎక్కువ నష్టం పిల్లలకే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే, పెద్దలకు రక్షణగా సీట్ బెల్ట్ ఉంటుంది. అదే ఒడిలో, పక్కన కూర్చునే పిల్లలకు ఎలాంటి రక్షణ ఉండదు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వారిని గట్టిగా పట్టుకోవడమూ కుదరదు. అందుకే, చిన్నారులకు వయసు, ఎత్తుకు తగిన చైల్డ్ సీట్ లేదా బూస్టర్ సీట్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. రెండు సంవత్సరాల లోపు వారికి రియర్ ఫేసింగ్ ఇన్ఫాంట్ సీట్, 2 నుంచి 4 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు పార్వర్డ్ ఫేసింగ్, 4 నుంచి 8 సంవత్సరాల వారికి బూస్టర్ సీట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. లేదంటే సీట్ బెల్ట్ అయినా పెట్టాల్సిందే అంటున్నారు.
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వెనకే సురక్షితం :
ఉదయం స్కూల్కు వెళ్లేటప్పుడు పిల్లలు బైక్ ట్యాంక్పై కూర్చోవడం సర్వసాధారణం. ఇలా చేయడం ఒక్కోసారి ప్రమాదకరంగా మారొచ్చు. ఆకస్మాత్తుగా బ్రేక్ వేసినప్పుడు, లేదంటే ప్రమాదం జరిగినప్పుడు బైక్ ముందు కూర్చున్న పిల్లలే రోడ్డుపై పడొచ్చు. అత్యవసరంగా హ్యాండిల్ తిప్పాలన్నా ఇబ్బందిగా మారి, బండితో సహా కిందపడే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి, బైక్ మీద పిల్లలతో వెళ్లేటప్పుడు వీలైనంత వరకు వారిని వెనకే కూర్చోబెట్టుకోవడం మంచిది. అలాగే, వారికీ హెల్మెట్ వాడాలని సూచిస్తున్నారు.
ఇలా చేయనివ్వొద్దు :
"బైక్ మీద ప్రయాణించేటప్పుడు పిల్లలు నిల్చుంటారు. వెనక్కి తిరిగి కూర్చుంటారు. ఇలా చేస్తే కిందపడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. కార్ సన్రూఫ్ ఓపెన్ చేసి నిల్చోనివ్వద్దు. కారు తాళాలు పిల్లలకు అందనంత ఎత్తులో పెట్టాలి." - వీవీఎస్ రెడ్డి, రోడ్డు భద్రతా నిపుణులు
బ్లైండ్ స్పాట్తో జాగ్రత్త :
బస్సు ముందు భాగంలో డ్రైవర్కు కనిపించని బ్లైండ్ స్పాట్ ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలు స్కూల్ బస్సుకి చాలా దగ్గర ఉంటే కనిపించకపోవచ్చు. తల్లిదండ్రులు వాహనాల్లో పిల్లల్ని తీసుకుని కుడి వైపు నుంచి బస్సు ముందుకి వెళ్తుంటారు. కానీ, ఇలా వెళ్లడం చాలా ప్రమాదకరమంటున్నారు నిపుణులు. బస్సు ఆగాకే పిల్లల్ని ఎక్కించడం, దించడం చేయాలి. అలాగే, డ్రైవర్కు కనిపించేలా బస్సుకు కనీసం 3-4 మీటర్ల దూరం నుంచి దాటడం మంచిదంటున్నారు.
టూ వీలర్కు శారీ గార్డ్ :
టూ వీలర్లపై మహిళలు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు చీరలు, దుప్పట్టా, పొడవైన డ్రెస్సులు వెనుక టైరులో చిక్కుకుని ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి, టూవీలర్లకు శారీ గార్డ్ తప్పనిసరిగా ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
సీట్బెల్ట్ తప్పనిసరి :
కారులో ముందు సీట్లో కూర్చునేవారే కాదు, వెనుక ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్రమాదం జరిగినప్పుడు డోర్ తెరుచుకుంటే కిందపడి తలకు గాయాలు కావచ్చు. లేదంటే సీటులోంచి ఎగిరిముందుకు పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి, ఎవరైనా సరే కారులో ప్రయాణించేటప్పుడు సీట్బెల్ట్ తప్పనిసరిగా ధరించడం సురక్షితమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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