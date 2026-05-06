సమ్మర్లో ప్రయాణాలు చేస్తున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే మీ వాహనం సేఫ్!
-సమ్మర్లో వాహనాల్లో షార్ట్ సర్య్కూట్తో మంటలు - చిన్న నిర్లక్ష్యం సైతం పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీసే అవకాశం - వేసవిలో వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ నిపుణుల సూచనలు!
Published : May 6, 2026 at 2:27 PM IST
Safety Tips for Vehicles in Summer: సమ్మర్ హలీడేస్ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం చాలా మంది ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీతో కలిసి సొంత వాహనాల్లో విహార యాత్రలు, దూర ప్రాంతాలకు పయనమవుతుంటారు. అయితే ఎండాకాలంలో ప్రయాణాలు చేసేవారు వాహనాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే సమ్మర్లో వాహనాల్లో పొగలు రావడం, మంటలు ఎగిసి పడటం, టైర్లు పేలిపోవడం వంటి ఘటనలు మనం తరచుగా చూస్తుంటాం. కాబట్టి, వాహనదారులు అలాంటి ప్రమాదాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే.. కొన్ని ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి అంటున్నారు ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణులు. మరి, సమ్మర్లో వాహనదారులు పాటించాల్సిన ఆ జాగ్రత్తలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇంజిన్ వేడెక్కకుండా చూసుకోవాలి : వేసవి కాలంలో వాహనాలు ప్రమాదాల బారిన పడటానికి ఇంజిన్ ఓవర్ హీట్ ప్రధాన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, వాహనం నడిపే సమయంలో ఇంజిన్ ఉష్ణోగ్రతను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తుండాలని చెబుతున్నారు. గంటల తరబడి వాహనాలు నడపడంతో ఇంజిన్ వేడెక్కి వైర్లు, పైపులు డ్యామేజ్ అయ్యి మంటలు వ్యాపించే అవకాశముందని సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రయాణం మధ్యలో ఓ అరగంట సేపు పక్కకు ఆపి వాహనానికి రెస్ట్ ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వాహనం బయటకు తీసే సమయంలో ఇంజిన్ ఆయిల్ చెక్ చేసుకోవాలని అంటున్నారు. ఎందుకంటే తక్కువైతే ఇంజిన్ వేడెక్కి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు.
ఇంజిన్ కూలింగ్ : వాహనాలు ప్రమాదాలకు గురికాకుండా ఉండాలంటే ఇంజిన్ కూలింగ్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఎండాకాలం ఇంజిన్, రేడియేటర్లలో డస్ట్ జామ్ అవుతుంది. దీంతో కూలెంట్లో వేడి నీరు చల్లబడకుండా అందులోనే ఉండి ఇంజిన్ వేడెక్కుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడు ఇంజిన్, రేడియేటర్లను నీటితో శుభ్రం చేస్తే త్వరగా వాహనం చల్లబడుతుందని చెబుతున్నారు. దీంతో ప్రమాదం నుంచి బయటపడవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
టైర్ కండిషన్ : వాహనం ప్రమాదానికి గురికాకుండా ఉండాలంటే టైర్ కండిషన్ కచ్చితంగా చెక్ చేయాలంటున్నారు. ఎందుకంటే.. బ్రేక్ స్లిప్పులు సరిగా లేకపోతే స్ట్రక్ అయి టైర్లలో మంటలు వస్తుంటాయని.. కాబట్టి, టైర్లకు నాణ్యతా పరీక్ష చేయించి.. అరిగిపోయినట్లు తేలితే మార్చుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ముఖ్యంగా వెహికల్ టైర్లలో తగినంత గాలి ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. ఎక్కువ ఉన్నా, తక్కువ ఉన్నా టైరు పగిలిపోయి వాహనం అదుపు తప్పే ప్రమాదముందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఫుల్ ట్యాంక్తో ప్రమాదమే : దూర ప్రయాణాలు చేస్తున్నామనే ఆలోచనతో చాలా మంది ఫుల్ ట్యాంక్ చేపిస్తుంటారు. అయితే, వేసవికాలంలో ఫుల్ ట్యాంక్ చేయిస్తే ఆ వేడికి ట్యాంక్లో రసాయన చర్యలు జరిగి గ్యాస్ఫామ్ అయి బరస్ట్ అయ్యే ప్రమాదముందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, సమ్మర్లో వీలైనంత వరకు ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టించకపోవడం మంచిదంటున్నారు.
వెహికల్ కండిషన్ : సమ్మర్లో వాహనాలు ప్రమాదాలకు గురికాకుండా ఉండడానికి వెహికల్ను ఎప్పుడూ కండిషన్లో ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. అలాగే వాహనాల్లో ఎలాంటి చిన్న ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా వెంటనే మెకానిక్ను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. అదే విధంగా సమ్మర్లో వాహనం పెట్రోల్ ట్యాంక్పై నిత్యం కవర్ను కప్పి ఉంచాలని, సాధ్యమైనంత వరకూ వాహనాన్ని నీడలో పార్క్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
మంటలు రాగానే ఇలా చేయాలి : ఒక వేళ ఏదైనా కారణాల వల్ల మీ వాహనం అగ్నిప్రమాదానికి గురవుతుందని అనిపించిన సందర్భంలో వెంటనే కారును ఆపి బయటకు వచ్చి దూరంగా వెళ్లాలంటున్నారు. ఆ తర్వాత ఫైర్ ఇంజిన్కు కాల్ చేసి సమాచారాన్ని అందించడంతో పాటు మంటలు ఆర్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
వేసవిలో వాహన అగ్ని ప్రమాదాలు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మీ బండి సేఫ్!
కారులో జాలీ ట్రిప్స్కి వెళుతున్నారా? - అయితే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు