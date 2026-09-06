"పడవ ప్రయాణం" సరదానే! - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే తీరని శోకం!
-నీటిపై ప్రయాణిస్తూ ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించడం బోటు ప్రయాణంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణ - అయితే ఏ మాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించినా ప్రమాదం అంటున్న నిపుణులు!
Published : September 6, 2026 at 11:05 AM IST
Safety Tips for Boat Journey: బోట్ జర్నీ అంటేనే థ్రిల్లింగ్. నదిలో అలలపై సాగుతూ, సముద్ర తీరంలో కెరటాలను చీల్చుకుంటూ వెళ్లే జర్నీ పర్యాటకులకు మధురానుభూతిని పంచుతుందనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇక నీటిపై ప్రయాణిస్తూ ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించడం, కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో సరదాగా గడపడం బోటు ప్రయాణంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణ. అయితే సరదా కోసం చేసే ఈ ప్రయాణంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినా ప్రమాదం తప్పదని నిపుణులు ఎచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఇటీవల జరిగిన ప్రమాదాలు:
- 2019 సెప్టెంబరులో పాపికొండల పర్యటనకు వెళ్తున్న పర్యాటక బోటు "రాయల్ వశిష్ట" గోదావరిలో బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనలో 46 మంది మృతి చెందారు.
- 2023 మే 14న నంద్యాల జిల్లా ఓర్వకల్లు రిజర్వాయర్లో పర్యాటక బోటు బోల్తా పడి ఇద్దరు మహిళలు మృతి చెందారు.
- 2025 జూలై 5న వికారాబాద్ సర్పన్పల్లి సరస్సులో బోటు బోల్తాపడిన ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. బలమైన గాలులు, వర్షం వల్ల బోటు బోల్తా పడిందని అధికారులు చెప్పారు.
బోటు ప్రమాదాలకు కారణాలు ఏంటి: బోటు సామర్థ్యానికి మించి ప్రయాణికులను ఎక్కించడం, లైఫ్ జాకెట్లు అందుబాటులో లేకపోవడం, అనుభవం లేని సిబ్బంది, వాతావరణ పరిస్థితులను పట్టించుకోకపోవడం వంటి కారణాలు బోటు ప్రమాదాలకు దారి తీస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సముద్ర తీరంలో, నదులు, జలాశయాల్లో పర్యాటకుల కోసం పెద్దఎత్తున బోట్లు నడుపుతున్న నేపథ్యంలో వీటిలో ప్రయాణించే వారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందంటున్నారు.
అప్రమత్తత అవసరం:
- బోటులోకి ఎక్కిన వెంటనే లైఫ్ జాకెట్ సరిగ్గా ధరించాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు, ఈత రాని వారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
- సీట్లు లేకపోయినా, సామర్థ్యానికి మించి ప్రయాణికులను ఎక్కిస్తున్న బోటులో ప్రయాణించకపోవడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
- వర్షం, తుపాను, బలమైన గాలులు, వరద ప్రవాహం ఉన్న సమయంలో బోటు ప్రయాణానికి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
- బోటుకు లైసెన్స్, ఫిట్నెస్ ఉన్నాయా? లేదా? అనేది గమనించాలంటున్నారు. అలాగే అనధికారికంగా నడిచే బోట్లను ఎక్కకూడదంటున్నారు.
ఇవి ప్రమాదకరం:
- బోటు కదులుతున్నపుడు అంచుల వద్ద నిలబడటం, కూర్చోవడం, నీటివైపు వంగి ఫొటోలు, సెల్ఫీలు తీసుకోవడం ప్రమాదకరం అని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- బోట్ ప్రయాణం అంటే పిల్లలు మామూలుగా ఎంజాయ్ చేయరు. అయితే ఇలాంటి సమయాల్లో పిల్లలను ప్రత్యేకంగా గమనిస్తూ, సురక్షితంగా కూర్చోబెట్టాలంటున్నారు.
- ఇక బోటు ప్రమాదానికి గురైతే భయంతో ఒకేసారి ఒకవైపునకు వెళ్లకుండా సిబ్బంది సూచనలు పాటించాలని చెబుతున్నారు.
- బోటు ప్రయాణం మధ్యలో నదిలోకి, సముద్రంలోకి దిగడం, ఈత కొట్టడం, నీటిలోకి దూకడం వంటి సాహసాలు చేయకూడదంటున్నారు. ఈత వచ్చినా సరే.. ప్రవాహం, అలల తీవ్రతను తక్కువగా అంచనా వేయొద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- తీవ్రమైన గాలులు, భారీ వర్షం, ఉద్ధృతమైన అలలు ఉన్న సమయంలో బోటు ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకోవడం మంచిదని.. బోటింగ్ నిర్వాహకులు, సిబ్బంది ప్రయాణాన్ని నిలిపివేయాలని సూచిస్తే దాన్ని తప్పనిసరిగా పాటించాలంటున్నారు.
- మద్యం తాగి బోటులో ప్రయాణించడం వల్ల అప్రమత్తత తగ్గుతుందని.. దీనివల్ల ప్రమాదకరమైన ప్రవర్తనకు పాల్పడే అవకాశం ఉందంటున్నారు. కాబట్టి బోటింగ్కు ముందు, ప్రయాణ సమయంలో మద్యం తాగకపోవడమే మంచిదంటున్నారు.
- బోటులో అత్యవసర పరికరాలు, లైఫ్జాకెట్లు, సహాయక పరికరాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో ముందుగానే తెలుసుకోవాలని.. ప్రమాద పరిస్థితుల్లో ఆందోళనకు గురికాకుండా సిబ్బంది సూచనలు పాటించాలంటున్నారు.
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