మీ బండికి ఈ "క్యూఆర్ కోడ్" అంటించారా? - ఎమర్జెన్సీ మొదలు ఎన్నో అవసరాలు తీరుస్తుంది!
- ప్రమాద సమయాల్లో కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది - ఒక్కసారి తీసుకుంటే ఐదేళ్ల వరకు పని చేస్తుంది
Published : February 19, 2026 at 3:27 PM IST
QR code For Vehicles : చాలా సార్లు సమయం అత్యవసరమైనదిగా మారుతుంది. ఒక్కోసారి ప్రాణాల మీద కూర్చుంటుంది. ఇలాంటప్పుడు అందాల్సిన సహాయం అందకపోతే ఎంతో నష్టం జరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు రోడ్డుమీద ఎవరికో ప్రమాదం జరిగి పడిపోయారనుకోండి. వారి గురించి మనకు ఎలాంటి సమాచారమూ తెలియదు. కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇవ్వాలనుకుని బాధితుడి ఫోన్ పట్టుకుంటే లాక్ చేసి ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో ఏం చేయాలో అర్థం కాదు.
ఇలాంటప్పుడు రోడ్డుమీద అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్నవారి వాహనానికి ఓ స్టిక్కర్ ఉండి.. దాన్ని స్కాన్ చేయగానే వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ కాల్ వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది? అంతేకాదు అంబులెన్స్ సర్వీసుకు సైతం ఫోన్ వెళ్తే ఎంత బాగుంటుంది?? ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్న "క్యూఆర్ కోడ్"ను స్కాన్ చేస్తే ఇదే జరుగుతుంది. అత్యవసర సమయాల్లో ఆదుకునేందుకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోపడనుంది.
ఇతరత్రా సమస్యలకు కూడా!
కేవలం ప్రమాద సమయంలోనే కాదు ఇతర సమయాల్లో కూడా ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఉదాహరణకు మీరు అర్జెంటుగా బయటకు వెళ్లాలి. కానీ మీ కారు లేదా ద్విచక్ర వాహనానికి అడ్డుగా మరో వాహనం ఉంది. దాని ఓనర్ అక్కడ లేడు! ఇలాంటప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. సదరు వాహనదారుడు ఎవరో, ఎక్కడున్నాడో, ఎప్పుడు వచ్చి అడ్డుగా ఉన్న వాహనాన్ని పక్కకు తీస్తాడో తెలియదు. మీకేమో సమయం గడిచిపోతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అతని వాహనం పైన ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేస్తే చాలు.. అతనికి ఫోన్ కాల్ వెళ్తుంది. మీ సమస్యను అతనికి చెప్పి, బండిని పక్కన పెట్టాలని కోరవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితులు పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లోనే కాకుండా, అపార్ట్ మెంట్లలో, కాలనీ రోడ్ల మీద కూడా ఎదురవుతుంటాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్కు ఒక్క స్కాన్ ద్వారా చెక్ పెట్టొచ్చు!
88000 01915 నెంబర్కు Hi పెట్టండి - వాళ్లే చూసుకుంటారు!
ఎలా పొందాలి?
- ఈ క్యూఆర్ కోడ్ సేవను కొన్ని సంస్థలు అందిస్తున్నాయి. నేక్ఇన్సాన్, ఇకోభారత్ వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి. వాటి నుంచి చాలా ఈజీగా ఈ స్టిక్కర్లు పొందవచ్చు.
- ఇందుకోసం ముందుగా మీరు ఆయా సంస్థలకు చెందిన అధికారిక వెబ్ సైట్ల నుంచి క్యూఆర్కోడ్ కిట్ను ఆన్లైన్ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టిక్కర్ను మీ బైక్ లేదా కారుకు అతికించాలి.
- అనంతరం ఆ సంస్థకు చెందిన మొబైల్ యాప్ను ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి మీ వివరాలతో రిజిస్టర్ కావాలి
- కుటుంబం వివరాలు, అడ్రస్, ఫోన్ నంబర్లు, బ్లడ్గ్రూప్ వంటి వివరాలను యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది
- ఒక్కసారి స్టిక్కర్ కొనుగోలు చేస్తే ఐదేళ్లపాటు సేవలు అందిస్తుంది
- ఈ క్యూఆర్కోడ్ స్టిక్కర్ ఖరీదు మరీ ఎక్కువ అనుకోవాల్సిన పనిలేదు. ద్విచక్ర వాహనాలకు 99 రూపాయలు, ఫోర్ వీలర్కు 199 రూపాయలుగా ధర నిర్ణయించారు
- అత్యవసర సమయాల్లో ఈ సేవలు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి
- స్కాన్ చేయడం ద్వారా రిజిస్టర్ చేసుకున్న ఫోన్ నంబర్తోపాటు అంబులెన్స్కు కూడా కాల్ వెళ్తుంది.
ఈ యాప్లో "ట్రైన్ టికెట్లు" బుక్ చేసుకుంటే - "6 శాతం" డిస్కౌంట్!