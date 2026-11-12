రోజూ వాడే 'విద్యుత్ పరికరాలే' అని నిర్లక్ష్యం వద్దు! - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ప్రాణాలకే ముప్పు!
Precautions for Electrical Appliances : హీటర్, ఇస్త్రీ పెట్టె, కెటిల్ ఎలా వాడుతున్నారు? - ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!
విద్యుత్ పరికరాలు (Getty Images)
Published : November 12, 2026 at 7:54 PM IST
ఉదయం నిద్రలేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు మన రోజువారీ జీవితం విద్యుత్ పరికరాలతో ముడిపడి ఉంది. ఫోన్ ఛార్జింగ్ మొదలుకొని, వంటగదిలో వాడే మిక్సీ, ఫ్రిడ్జ్, ఆఫీసులో వాడే ల్యాప్టాప్ వరకు అన్నీ మన పనులను ఎంతో సులభతరం చేస్తున్నాయి. అయితే, మనం రోజూ వినియోగించే విద్యుత్ పరికరాల విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రమాదాలు ఎదురవ్వొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, వీటిని వాడేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి అంటున్నారు. మరి, మనల్ని, మన కుటుంబాన్ని ప్రమాదాల నుంచి రక్షించుకోవడానికి పాటించాల్సిన ఆ జాగ్రత్తలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- కాఫీ మేకర్, ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్, హీటర్ వంటి పరికరాలను ఉపయోగించిన తర్వాత కేవలం స్విచ్ ఆఫ్ చేయడంతో సరిపెట్టకుండా, వాటి ప్లగ్లను సాకెట్ నుంచి తొలగించాలంటున్నారు నిపుణులు.
- అలాగే, ఇంట్లో ఎవరూ లేనప్పుడు లేదా ఎక్కువ రోజులు ప్రయాణాలకు వెళ్లేటప్పుడు టీవీ, ఇతర ఎలక్ట్రానికి వస్తువుల ప్లగ్లనూ తొలగించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఇక ఇస్త్రీ పెట్టె(ఐరన్ బాక్స్) వంటి వేడెక్కే పరికరాలను వాడిన వెంటనే లోపల పెట్టకుండా, అవి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాతే భద్రపరచాలని చెబుతున్నారు.
- ఇంట్లో ఏదైనా విద్యుత్ పరికరంతో పని స్టార్ట్ చేసే ముందు, అందుకు అవసరమైన వస్తువులన్నీ ముందే సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- ఎక్కువ రోజులపాటు వాడకుండా పక్కన పెట్టిన పరికరాన్ని తిరిగి ఉపయోగించేటప్పుడు అది సక్రమంగా పనిచేస్తుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ ఆ పరికరాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియకపోతే తొందరపడి ప్రయోగాలు చేయకుండా వాటి గురించి అవగాహన ఉన్నవారి సహాయం తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అంతేకాకుండా, భద్రత కోసం అవసరమైతే చేతులకు గ్లవ్స్, కళ్లద్దాలు ధరించడం బెటర్ అంటున్నారు.
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- ఒకే విద్యుత్ సాకెట్కు ఎక్కువ పరికరాలను కనెక్ట్ చేయడం చాలా ప్రమాదకరం. ముఖ్యంగా అధిక విద్యుత్ అవసరమయ్యే వాషింగ్ మెషీన్, ఎయిర్ కండిషనర్(AC) వంటి భారీ పరికరాలను ఒకే మల్టీ ప్లగ్, ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డుకు అస్సలు పెట్టకూడదని చెబుతున్నారు.
- ఇలా అవసరానికి మించి పరికరాలను ఒకేసారి ఉపయోగించడంవల్ల తీగలు వేడెక్కడం, షార్ట్ సర్క్యూట్ వంటివి జరగవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- అందుకే ఎప్పుడూ నాణ్యమైన, లోడ్ తట్టుకునే సామర్థ్యం ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డులు, తగిన సామర్థ్యం కలిగిన విద్యుత్ పరికరాలనే ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- పాడైన వైర్లు, నాణ్యతలేని ఛార్జర్లు వంటివి ప్రాణాపాయానికి దారితీయొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, అలాంటి వాటిని అస్సలు వాడొద్దంటున్నారు.
- విద్యుత్ తీగలు, సాకెట్లు ఉండే ప్రదేశంలో తడి లేదా తేమ లేకుండా ఎప్పుడూ జాగ్రత్త వహించాలి. ముఖ్యంగా తడి చేతులతో స్విచ్లను కానీ, విద్యుత్ పరికరాలను తాకవద్దని చెబుతున్నారు.
- ఒకవేళ ఏమైనా మరమ్మతులు వస్తే సొంతంగా ప్రయత్నించకుండా, అనుభవజ్ఞులైన ఎలక్ట్రీషియన్లతోనే చేయించాలి.
- అలాగే, చిన్నపిల్లలు, పెంపుడు జంతువులకు వైర్లు అందకుండా సురక్షితంగా అమర్చుకోవాలి.
- మనం పాటించే ఈ చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలే మన కుటుంబాన్ని పెను ప్రమాదాల నుంచి కాపాడుతాయని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.