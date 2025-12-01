ETV Bharat / offbeat

సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికిల్ కొంటున్నారా? - దిల్లీ పేలుడు లాంటి చిక్కులొస్తాయ్! - ఇవి చెక్ చేసుకోండి!

- పాత వాహనం కొనుగోలు చేసేవారికి అలర్ట్ - ఈ విషయాలు తప్పకుండా చెక్​ చేసుకోవాలంటున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 1, 2025 at 11:27 AM IST

Second Hand Vehicle : ద్విచక్ర వాహనం ఏనాడో నిత్యావసర వస్తుల జాబితాలో చేరిపోయింది. ఇప్పుడు కారు కూడా కుటుంబ అవసరాల్లో భాగమైపోయింది. అయితే.. బైకు కొత్తది కొనగలుగుతున్నారు కానీ.. కారు మాత్రం మెజారిటీ జనం కొత్తది కొనలేకపోతున్నారు. అందుకే, సెకండ్ హ్యాండ్​ వైపు చూస్తున్నారు. కొత్త కారుతో పోలిస్తే సగం కన్నా తక్కువ ధరకు వచ్చే కార్లకు గిరాకీ బాగుంటోంది. అయితే, కొనుగోలు తర్వాత మిగిలిన విషయాల దగ్గరనే సమస్య వస్తోంది. అవి సరిచూసుకోకపోతే ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

దిల్లీ పేలుడు ఘటనలో వినియోగించిన కారు సెకండ్ హ్యాండ్​దేనని వార్తలు వచ్చాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అమ్మిన వారు, చాలా సార్లు కొనుగోలు చేసిన వారు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. అందుకే అలర్ట్ గా ఉండాలని, అన్ని విషయాలూ చూసుకున్న తర్వాతే కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి, ఇంతకీ సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికిల్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఎలాంటి విషయాలు సరిచూసుకోవాలి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇవి చెక్ చేయాల్సిందే :

  • సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికిల్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మన వాడైన మెకానిక్ ను వెంట తీసుకెళ్లాలి.
  • మీరు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వాహనం ఏ సంవత్సరంలో తయారైందో చూసుకోవాలి
  • ఇంజిన్‌ ఎలా ఉందో తప్పక చెక్ చేయించాలి. ఇతర మెయిన్ పార్ట్స్ పనితీరు ఎలా ఉంది? ఎంత కాలం పనిచేసే ఛాన్స్ ఉంది? మైలేజ్ ఎంత వస్తోంది? వంటి విషయాలు చూసుకోవాలి.
  • లైట్ల పని తీరు రాత్రి వేళ తప్పక గమనించాలి.
  • ఇవన్నీ ఓకే అనుకుంటే రిజిస్ట్రేషన్ పేపర్స్ సరిగా ఉన్నాయా? లేవా? అనేది చూసుకోవాలి
  • పత్రాల్లో ఉన్నవివరాలతో ఇంజిన్, ఛాసిస్‌ నంబర్ కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే.. దొంగతనం చేసిన వాహనమైతే ఛాసిస్‌ నంబర్ చెరిపేసి అమ్మడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
  • తర్వాత RTA ఆఫీసుకు వెళ్లాలి. ఆ వాహన అమ్మే వ్యక్తి పేరునే ఉందా? అనేది కన్ఫామ్ చేసుకోవాలి.
  • పోలీసు స్టేషన్​కు వెళ్లి సదరు వెహికిల్ మీద ఏమైనా కేసులున్నాయా? అనేది చెక్ చేయాలి. ఆన్​లైన్​ ద్వారా చలాన్లు కూడా చూసుకోవాలి.
  • ప్రధానంగా విక్రయించే వ్యక్తి ఓనర్ అయితేనే కొనుగోలు చేయడం అన్నివిధాలా మంచిది.
  • మీడియేటర్ ద్వారా కొనుగోలు చేస్తుంటే గనక రిజిస్ట్రేషన్‌ పత్రాలు ఒరిజినలా? నకిలీవా? అనేది చెక్ చేయాలి.
  • కొంత మంది నకిలీ అడ్రస్​తో వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. లోన్ మీదనే తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత కిస్తీలు చెల్లించకుండా వేరే వారికి అమ్మేస్తారు. ఇలాంటివి కొనుగోలు చేసిన వారికి ఇబ్బందులు తప్పవు
  • ఇవన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత వెంటనే తమ పేరు మీదకు మార్చేసుకోవాలి. ఇది కొన్నవారికీ, ఇంకా అమ్మిన వారికి కూడా మంచిది
  • రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకపోతే ఇద్దరూ న్యాయపరమైన చిక్కులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.

