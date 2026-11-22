సిగ్నల్ పడితే మిస్డ్ కాల్స్, మెసేజ్లు చూస్తున్నారా? - డ్రైవింగ్లో ఈ పొరపాట్లతో ప్రాణాలకే ముప్పు!
Driving Safety Rules : కారు, బైక్ నడిపేటప్పుడు 'ఫోన్' వాడుతున్నారా? - అయితే ఈ కీలక సూచనలు మీకోసమే!
Published : November 22, 2026 at 12:39 PM IST
ఒక చేత్తో కారు స్టీరింగ్ పట్టుకుని మరో చేత్తో ఫోన్లో మాటలు, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర వాహనం ఆగగానే మొబైల్ తీసి మెసేజ్లు చూడటం, బైక్పై వెళ్తూ కాల్స్ మాట్లాడటం ఇలాంటి దృశ్యాలేన్నో నిత్యం మన కంటపడుతుంటాయి. అయితే, డ్రైవింగ్ సమయంలో మీరు చేసే ఈ చిన్న పొరపాట్లు ఒక్కోసారి మీ ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రెప్పపాటు నిర్లక్ష్యం మీ కుటుంబానికి తీరని శోకాన్ని మిగల్చవచ్చు. అందుకే, కారు, బైక్పై వెళ్లేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ, సేఫ్గా డ్రైవ్ చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. మరి, డ్రైవింగ్లో ఫోన్ వాడకం ఎందుకు ప్రమాదకరమో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
డ్రైవింగ్ సమయంలో ఫోన్ ఉపయోగించడం వల్ల ఒకేసారి అనేక రకాలుగా ఏకాగ్రత దెబ్బతింటుంది. కళ్లు రోడ్డుపై నుంచి పక్కకు మళ్లుతాయి. చేతులు స్టీరింగ్పై లేదా వాహన నియంత్రణపై పూర్తిస్థాయిలో ఉండవు. మనసు ఫోన్ సంభాషణలో మునిగిపోతుంది. అంతేకాదు, వెనుక నుంచి వచ్చే హారన్లు, అంబులెన్స్ సైరన్లు వంటి కీలక శబ్దాలనూ గుర్తించలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే వాహనం ఒక్క సెకనులో 13.9 మీటర్లు ముందుకు వెళ్తుంది. అంటే మూడు సెకన్ల పాటు ఫోన్ చూస్తే దాదాపు 42 మీటర్లు కళ్లు రోడ్డుపై లేకుండానే ప్రయాణించినట్లే. ఆ కొద్ది సమయంలో ఎదురుగా వాహనం రావచ్చు, పాదచారి రోడ్డు దాటవచ్చు, ముందున్న వాహనం ఆకస్మాత్తుగా బ్రేక్ వేయవచ్చు. అందుకే, డ్రైవింగ్ టైమ్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
సిగ్నల్ పడితే మిస్డ్ కాల్స్, మెసేజ్లు చూస్తున్నారా?
కొందరు రెడ్ సిగ్నల్ దగ్గర వాహనం ఆగింది కదా అని ఫోన్లో మిస్డ్ కాల్స్, వాట్సప్ మెసేజ్లు చూస్తుంటారు. ఫోన్ చూస్తూ పరధ్యానంలో ఉంటారు. గ్రీన్ సిగ్నల్ పడ్డప్పుడు వెంటనే గుర్తించరు. అలాంటి టైమ్లో వెనకనుంచి వాహనాలు వేగంగా వచ్చి ఢీకొనే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. ఇది నిబంధనల ఉల్లంఘన కాదని భావిస్తుంటారు. అయితే రహదారి భద్రత కోణంలో ఇదెంత మాత్రం సురక్షితం కానేకాదని చెబుతున్నారు.
ఇంజిన్ ఆన్లో ఉండి ట్రాఫిక్ లేన్లో ఉన్న వాహనంలో చేతితో ఫోన్ ఉపయోగించడం నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందికే వస్తుందని గమనించాలి. మోటారు వాహనాల చట్టంలోని సెక్షన్ 184(సి) ప్రకారం రూ.1,000 నుంచి రూ.5,000 వరకు జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది. అంతకు మించి ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు.
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ఫోన్ వాడకం ఏకాగ్రతను దెబ్బతీస్తుందిలా?
- డ్రైవింగ్ సమయంలో సందేశాలు చదవడం, మ్యాప్ చూడటం, నోటిఫికేషన్లు పరిశీలించడం వంటి పనుల్లో మీరున్నప్పుడు రోడ్డుపై నుంచి దృష్టి మళ్లి ప్రమాదాలు జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.
- ఫోన్ పట్టుకోవడం, టైప్ చేయడం, స్క్రీన్పై స్క్రోల్ చేయడం వంటి పనుల వల్ల చేతులు వాహన నియంత్రణ నుంచి తప్పుతాయి.
- మొబైల్లో మాట్లాడటం, మెసేజ్ గురించి ఆలోచించడం వల్ల డ్రైవింగ్పై ఏకాగ్రత తగ్గుతుంది.
- హారన్లు, అంబులెన్స్ సైరన్లు, హెచ్చరిక శబ్దాలను గుర్తించలేకపోవడం వంటి వాటి వల్ల ట్రాఫిక్కు సంబంధించిన శబ్దాలు వినిపించకపోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ప్రాణం ఇంకా విలువైంది :
'వాహనం నడుపుతూ ఒక మెసేజ్ చూసేందుకు ఐదు సెకన్లు పడితే ఈలోగా మీ వాహనం 80 మీటర్ల దూరం పోతుంది. ఫోన్లో హ్యాండ్స్ఫ్రీ వాడినా ప్రమాదమే. మనసు సంభాషణలో ఉన్నప్పుడు కంటిచూపు రోడ్డుపై ఉన్నా ప్రమాదాన్ని మెదడు గ్రహించదు. ఇది మద్యం తాగినంత ప్రమాదం. సిగ్నల్ దగ్గర ఫోన్చూడటం నేరమే. ఫోన్ చూస్తూ, మాట్లాడుతూ వెళ్లడం సెక్షన్ 184 కింద ప్రమాదకర డ్రైవింగ్ కిందే లెక్క. జరిమానాతో పాటు లైసెన్స్ సస్పెన్షన్కు దారి తీయొచ్చు. ఫోన్ కాల్ కంటే ప్రాణం విలువైందని గుర్తించాలి.'- చంద్రశేఖర్ గౌడ్, రవాణాశాఖ సంయుక్త కమిషనర్
2,002 మంది ప్రాణాలు గాల్లోకి :
- 2024లో దేశవ్యాప్తంగా డ్రైవింగ్ చేస్తూ మొబైల్ వినియోగం కారణంగా ఏకంగా 2,002 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 4,831 మంది గాయపడ్డట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఈ తీవ్రత దృష్ట్యా ప్రయాణానికి ముందే నేవిగేషన్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ ఏదైనా ఫోన్ కాల్ మాట్లాడాల్సి వస్తే సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వాహనం నిలిపి మాట్లాడాలి.
- ఫోన్ కాల్ కొన్ని నిమిషాలు ఆగొచ్చు కానీ, ప్రమాదంలో పోయిన ప్రాణం తిరిగిరాదని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
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