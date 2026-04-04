సగ్గుబియ్యంతో పాయసం, కిచిడీ రోటీన్ - ఇలా "రొట్టెలు" ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అదుర్స్!
సగ్గుబియ్యంతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 4:44 PM IST
Sabudana Roti Recipe : సగ్గుబియ్యంతో కిచిడీ, వడలు, పాయసం ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తారు. అలాగే వివిధ రకాల రెసిపీల్లో వీటిని వాడతారు. కానీ వీటితో ఎప్పుడైనా రొట్టెలను ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి తప్పకుండా ఈ విధంగా చేస్తే చాలా రుచికరంగా వస్తాయి. అంతేకాక ఇంట్లో అందరికీ నచ్చేస్తాయి. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సగ్గుబియ్యం - 2 కప్పులు
- బంగాళదుంపలు - 2
- మిరియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - అర కప్పు
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆమ్చూర్ పౌడర్ - అర టీ స్పూన్
- నెయ్యి - 2 టీ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - తగినంత
- అల్లం తరుగు - 1 టీ స్పూన్
- చాట్మసాలా - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి తరుగు - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల సగ్గుబియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి రెండు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో రెండు బంగాళదుంపలు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బంగాళదుంపలను పొట్టు తీసి మెత్తగా మాష్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం వేయాలి. ఇందులోనే మాష్ చేసుకున్న బంగాళదుంప మిశ్రమం, రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర వేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పౌడర్, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ చాట్మసాలా, అర కప్పు కొత్తిమీర తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్నచిన్న ఉండలుగా చేయాలి. ఆ తర్వాత చపాతీ పీటపై పాలిథిన్ కవర్ ఉంచి దానిపై కాస్త ఆయిల్ అప్లై చేసి ఒక్కొ ఉండను చేత్తో తడుతూ చిన్న రొట్టెలా చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్పై పెనం పెట్టి రొట్టె వేయాలి. ఆపైన ఆయిల్ వేసి రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సగ్గుబియ్యం రొట్టెలు తయారైనట్లే!
- ఈ రొట్టెలను కొబ్బరి లేదా పుదీనా పచ్చడితో తింటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. లేదంటే టమోటా సాస్, కెచప్తోనూ తినొచ్చు.
- మరి నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా సగ్గుబియ్యంతో రొట్టెలను ఇంట్లో ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
