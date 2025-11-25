రోజూ తినే టిఫెన్ బోర్ కొట్టిందా? - కొత్తగా సగ్గుబియ్యంతో "అట్లు" ట్రై చేయండి!
- క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'సగ్గుబియ్యం అట్లు' - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : November 25, 2025 at 11:08 AM IST
Sabudana Paratha Recipe in Telugu : నార్మల్గా మనందరం సగ్గుబియ్యంతో ఎక్కువగా పాయసం చేసుకుంటుంటాం. లేదంటే కిచిడీ, దోశలు, ఇడ్లీలు, వివిధ రకాల పిండి వంటల్లో వాడుతుంటాం. అయితే, అవి మాత్రమే కాకుండా సగ్గుబియ్యంతో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, కమ్మని "సగ్గుబియ్యం అట్లు". వీటినే 'సాబుదానా పరోటాలు' అని కూడా అంటారు.
తక్కువ ఆయిల్తోనే ఇవి ఎంతో రుచికరంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే ఈ పరోటాలను పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు. ఈ రెసిపీని బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్గానూ తయారు చేసుకుని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్! మరి, సగ్గుబియ్యంతో ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ అట్లు ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సగ్గుబియ్యం - రెండు కప్పులు
- పల్లీలు - అర కప్పు
- ఉడికించిన బంగాళదుంపలు - రెండు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - ఒక టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - కొద్దిగా(అట్లు కాల్చుకోవడానికి)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక బౌల్లో సగ్గుబియ్యం తీసుకుని చేతితో రబ్ చేస్తూ ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- అలా కడగడం ద్వారా అందులో ఉండే స్టార్చ్(పిండి పదార్థం) తొలగిపోతుంది.
- తర్వాత కడిగిన సగ్గుబియ్యంలో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని మూడ్నాలుగు గంటలు నానబెట్టుకోవాలి.
- మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఈ రెసిపీని రెడీ చేసుకుంటున్నట్లయితే రాత్రి పడుకునే ముందుగా సగ్గుబియ్యాన్ని నానబెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. అదే, స్నాక్గా చేసుకోవాలనుకునేవారు ఆరోజు మార్నింగ్ నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఇక రెసిపీ చేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తగగ్గినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు మరో బర్నర్ మీద కడాయిలో పల్లీలను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు బాగా వేయించుకోవాలి. అవి మంచిగా వేగాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్చార్చుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత ఉడికిన ఆలుగడ్డలను పొట్టు తీసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, కొత్తిమీర తరుగును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- అనంతరం బాగా నానిన సగ్గుబియ్యం ఉన్న బౌల్ తీసుకుని అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీల మిశ్రమం వేసుకోవాలి.
- ఆపై గ్రేటర్తో ఉడికించుకున్న బంగాళదుంపలను సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, జీలకర్ర, రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో ఎండుకారాన్ని అయినా తీసుకోవచ్చు. అలాగే, ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిపేటప్పుడు వాటర్ ఏమీ వేయవద్దు. ఆలూలోని తడితోనే పదార్థాలన్నీ చక్కగా కలిసిపోతాయి.
- అనంతరం ఏదైనా పాలిథిన్ కవర్ లేదా బటర్ పేపర్ తీసుకుని కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యం మిశ్రమం నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని నూనె రాసిన కవర్పై ఉంచి సైడ్స్ పగిలిపోకుండా ఒక చేతితో సపోర్ట్ చేస్తూ, మందపాటి అట్టులా మరో చేతితో నెమ్మదిగా వత్తుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి రెండు, మూడు టీస్పూన్ల నూనె వేసి అంతా స్ప్రెడ్ చేయాలి.
- తర్వాత అందులోకి ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యం అట్టును నెమ్మదిగా తీసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు బాగా కాలనివ్వాలి. అది కాలేలోపు కవర్పై మరో అట్టును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మూడ్నాలుగు నిమిషాల తర్వాత వన్ సైడ్ కాలిన అట్టును మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటువైపూ మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కాలనివ్వాలి.
- రెండు వైపులా మంచిగా కాలిన తర్వాత దాన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత మళ్లీ కాస్త నూనె వేసుకుని చేసి పెట్టుకున్న మరో అట్టును వేసి రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
- ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని అట్లుగా ప్రిపేర్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, సగ్గుబియ్యంతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే కమ్మని "అట్లు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
