సగ్గుబియ్యంతో కరకరలాడే "మురుకులు" - ఎన్ని తిన్నా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!
మురుకులను ఓసారి ఇలా ట్రైసి చూడండి - రెండు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 5:03 PM IST
Instant Sago Murukulu in Telugu : మురుకులను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి క్రిస్పీగా ఉండి తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. వీటిని వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే సగ్గుబియ్యంతో కూడా ఇవి చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా ట్రై చేయాల్సిందే. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతాయి. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే క్రిస్పీగా, గుల్లగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి.
కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ స్టెప్స్ అనుసరిస్తే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఈ మురుకులను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే రెండు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! పిల్లలు పాఠశాల నుంచి ఇంటికి రాగానే ఇవి పెడితే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇక లేట్ చేయకుండా సగ్గుబియ్యంతో మురుకులు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సగ్గుబియ్యం - ఒక కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 3 కప్పులు
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- అల్లం ముక్క - 1
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పల్చటి మజ్జిగ - తగినంత
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కప్పు సగ్గుబియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. 4 గంటల అనంతరం మిక్సీజార్లో నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇదే మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక అల్లం ముక్క వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో మూడు కప్పుల బియ్యప్పిండి, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి కలపాలి.
- ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న సగ్గుబియ్యం మిశ్రమం వేసి మిక్స్ చేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వేడి నూనె, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం యాడ్ చేసి కలపాలి. అనంతరం కొద్దికొద్దిగా పల్చటి మజ్జిగ పోస్తూ పిండిని సెమీ సాఫ్ట్గా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మురుకుల గొట్టంలో స్టార్ షేప్ ఉన్న బిళ్ల వేసి లోపల కొద్దిగా నూనె రాయాలి. ఆపై కొద్దిగా పిండి ముద్దను ఇందులో పెట్టాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె బాగా కాగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కడాయికి సరిపడా మురుకులను వత్తుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మురుకులను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే కరకరలాడే సగ్గుబియ్యం మురుకులు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- ఈ సగ్గుబియ్యం మురుకులు ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే రెండు వారాలపాటు నిల్వ ఉంటాయి!
