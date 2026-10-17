నేడు తెరుచుకోనున్న శబరిమల ఆలయం - 'మేల్ శాంతి' ఎంపికకు లాటరీ ఎవరు తీస్తారో తెలుసా!
తొలి రోజే 30వేల మంది భక్తులకు పైగా బుకింగ్ - భక్తులకు ఆ సౌకర్యాలు ఉచితం చేసిన టీడీబీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 9:05 AM IST|
Updated : October 17, 2026 at 9:14 AM IST
Sabarimala Temple Opening Dates : శబరిమల అయ్యప్ప క్షేత్రంలో భక్తుల రద్దీకి సమయమైంది. ధర్మశాస్త దర్శనానికి ఆలయద్వారాలు నేడు తెరుచుకోనున్నాయి. తొలి రోజునే స్వామివారిని 30వేలకు పైగా భక్తులు దర్శించుకోనుండగా ఆది, సోమవారాల్లోనూ వరుసగా 50, 40 వేల మంది ఇప్పటికే ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకున్నారు. ఇదిలా ఉండగా మేల్ శాంతి ఎంపిక కోసం ఆదివారం లాటరీ తీయనున్నారు.
తులం మాస పూజల కోసం శబరిమల ధర్మశాస్త ఆలయం ఈ నెల 17న సాయంత్రం 5 గంటలకు తెరుచుకోనుంది. ఇక ఈ సీజన్లో మండల యాత్రకు ముందు జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను సమీక్షించేందుకు ముఖ్యమంత్రి వి.డి. సతీసన్, దేవస్థానం మంత్రి కె. మురళీధరన్ నేతృత్వంలో ఈరోజు పంపాలో ఒక ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. శబరిమల, మలికాప్పురం మేల్ శాంతుల కోసం రేపు ఉదయం లాటరీ తీయనున్నారు.
ఆదివారం ఉదయం, ఉషా పూజ అనంతరం వచ్చే ఏడాదికి గాను శబరిమల, మలికాప్పురం మేల్ శాంతిలను డ్రా ద్వారా ఎంపిక చేయనుండగా, పందలం ప్యాలెస్కు చెందిన పిల్లలు లాటరీ తీయనున్నారు. దేవస్థానం బోర్డు అధ్యక్షులతో సహా అధికారుల సమక్షంలో ఈ డ్రా జరుగుతుంది. కొత్తగా ఎంపికైన మేల్ శాంతి బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు.
తులం మాస పూజల కోసం ఆలయం తెరిచినప్పుడు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. దర్శనం కోసం వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ వేగంగా సాగుతోంది. ఆలయం తెరిచిన ఈరోజే 30వేల మంది యాత్రికులు ఆన్లైన్లో దర్శనం బుక్ చేసుకున్నారు. పూజ సెలవు దినం కూడా కావడంతో మండల మాసంలో రద్దీ నెలకొంది. తులం మాసపు మొదటి రోజైన అక్టోబర్ 18న ఇప్పటికే 50వేల మంది, అక్టోబర్ 19న 40వేల మంది దర్శనం బుక్ చేసుకున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా బుకింగ్ కొనసాగుతుంది. రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, సన్నిధానం, పంపాలో అదనపు పోలీసులను మోహరించారు.
శబరిమల యాత్రకు వచ్చే భక్తులకు మరుగుదొడ్లు, స్నానాల గదులను పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తూ ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు (TDB) ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇంతకుముందు సన్నిధానం, పంపా, స్వామి అయ్యప్పన్ రోడ్, సాంప్రదాయ మార్గంలో అందించిన సౌకర్యాలను ఇప్పుడు ఉచితంగా చేశారు. మరుగుదొడ్ల నాణ్యత, అధికంగా డబ్బు వసూలు చేయడంపై భక్తుల నుంచి వస్తున్న విస్తృత ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో దేవస్థానం బోర్డు ఈ తక్షణ చర్య తీసుకుంది.
యాత్రికుల సహాయ నిధి విరాళం పెంపు
శబరిమల యాత్రికుల సహాయనిధి కోసం సేకరించే విరాళాన్ని పెంచాలని ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టీడీబీ) ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. దీని అమలుకు బోర్డు నిర్ణయంతోపాటు న్యాయపరమైన అనుమతి కూడా అవసరమైన నేపథ్యంలో హైకోర్టును ఆశ్రయించనుంది. శబరిమల భక్తులు దర్శనం కోసం వర్చువల్ క్యూ సేవలను బుక్ చేసుకునేందుకు ప్రస్తుతం రూ.5ను పిలిగ్రిమ్ రిలీఫ్ఫండ్ కింద సేకరిస్తుండగా ఆ మొత్తాన్ని రూ.10కి పెంచాలని బోర్డు ప్రతిపాదించింది. ఇదిలా ఉండగా, శబరిమల సన్నిధానం, పంబ సహా వివిధ ప్రాంతాల్లో డబ్బులు చెల్లించి ఉపయోగించుకొంటున్న స్నానాల గదులు, మరుగుదొడ్ల సేవలను పూర్తి ఉచితం చేయనున్నారు. భక్తులు గదుల కేటాయింపు విధానాన్ని పూర్తిగా ఆన్లైన్ చేశారు.
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