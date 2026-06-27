అన్నదాతలకు గుడ్న్యూస్ - "రైతు భరోసా" దరఖాస్తులు ప్రారంభం - చివరితేదీ అప్పుడే!
-రైతు భరోసా పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందేందుకు కొత్త రైతులకు అవకాశం - నేటి నుంచే దరఖాస్తుల స్వీకరణ - ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ సూచన!
Published : June 27, 2026 at 1:17 PM IST
Rythu Bharosa New Applications: అన్నదాతలకు తెలంగాణ సర్కార్ శుభవార్త చెప్పింది. రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న ప్రతిష్టాత్మక రైతు భరోసా పథకం కింద లబ్ధి పొందాలనుకునే కొత్త రైతులకు ప్రభుత్వం మరో అవకాశం కల్పించింది. ఈ క్రమంలోనే దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే కొన్ని లక్షల మందికి ఈ పథకం ద్వారా డబ్బులు అందుతుండగా.. కొత్తగా పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు పొందినవారు పెట్టుబడి సాయం పొందేందుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించింది. మరి ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? చివరి తేదీ? ఎప్పుడు వంటి మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
సంవత్సరానికి రూ.12వేలు సాయం: రైతులకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు తీసుకొచ్చిన పథకమే ఇది. 2018లో ఈ పథకాన్ని రైతు బంధు పేరుతో ప్రారంభించిగా.. ప్రస్తుతం రైతు భరోసా పేరుతో అమల్లో ఉంది. ఈ పథకం ద్వారా అర్హులైన అన్నదాతలకు పెట్టుబడి సాయంగా సంవత్సరానికి ఎకరానికి రూ.12వేలను రెండు విడతలుగా(వానాకాలం, యాసంగి) అందిస్తోంది. ఇక ఈ పథకం ద్వారా లక్షల మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. తాజాగా ఈ లబ్ధి పొందే రైతుల జాబితా పెంచేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలోనే కొత్తగా పట్టాదారు పాస్బుక్లు పొందిన రైతుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఇక అప్లై చేసుకున్న వారికి ఈ సీజన్ నుంచి డబ్బులను అందించనున్నట్లు సమాచారం.
ఎవరు అర్హులు: జూన్ 15, 2026 నాటికి భూములు కొని పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు పొందిన రైతులు అర్హులని వ్యవసాయ శాఖ ప్రకటించింది. అదే విధంగా ఇప్పటివరకు రైతు భరోసాకి దరఖాస్తు చేసుకోని వారు అప్లై చేసుకోవచ్చని తెలిపింది.
కావాల్సిన పత్రాలు:
- రైతు భరోసా దరఖాస్తు ఫారమ్
- పట్టాదారు పాస్బుక్ జిరాక్స్
- రైతు ఆధార్కార్డ్ జిరాక్స్
- బ్యాంక్ పాస్బుక్ జిరాక్స్(ఫస్ట్ పేజీ)
ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి:
- రైతు భరోసా పథకానికి కొత్తగా నమోదు చేసుకునేవారు కేవలం ఆఫ్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు సూచించారు. ఆన్లైన్ ద్వారా చేసుకునే వెసులుబాటు లేదని స్పష్టం చేశారు.
- ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన రైతులు కావాల్సిన పత్రాలను తీసుకుని తమ పరిధిలోని వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి(AEO) లేదా మండల వ్యవసాయ అధికారి(MAO) కార్యాలయంలో అందిచాలని వెల్లడించారు.
- ఇక వ్యవసాయశాఖ అధికారులు సీసీఎల్ఏ డేటా ఆధారంగా దరఖాస్తులు తీసుకొని.. రైతుభరోసా పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేస్తే లబ్ధిదారుల జాబితాలో కొత్త రైతులు చేరిపోతారు.
చివరి తేదీ: రైతు భరోసా పథకంలో కొత్తగా చేరాలనుకునేవారు జులై 5, 2026లోపు అప్లై చేసుకోవాలని సూచించారు. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన రైతులు ఆలస్యం చేయకుండా అవసరమైన పత్రాలతో దరఖాస్తు సమర్పించి ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు.
జూన్ 30వ తేదీన రైతు భరోసా నిధులు: వానాకాలం పెట్టుబడి కోసం ఎదురుచూస్తోన్న రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. రైతు భరోసా నిధులను ఈనెల 30న విడుదల చేయనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో నిర్వహించే బహిరంగ సభలో నిధులను సీఎం రేవంత్రెడ్డి విడుదల చేయనున్నారు.
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