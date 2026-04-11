"అమ్మో!" ఆయనకు అంత భద్రతా! - అడుగేస్తే మొత్తం మారిపోవాల్సిందే!

హై సెక్యూరిటీ జోన్​లో "పుతిన్​" - అధ్యక్షుడి విదేశీ పర్యటనల కోసం ఫుడ్​, వాటర్​, బాత్‌రూమ్‌ అన్నీ రష్యా నుంచే!

Inside Vladimir Putin Security (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 12:12 PM IST

Inside Vladimir Putin Security : దేశాధినేతల భద్రత అత్యంత కట్టుదిట్టంగా ఉంటుంది. సంబంధిత విషయాలను చాలా గోప్యంగా ఉంచుతారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వాద్లిమర్​ పుతిన్​ విదేశీ పర్యటనల్లో చేపట్టే భద్రతా ఏర్పాట్ల గురించి వింటే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు. ప్రపంచంలోనే శక్తివంతమైన నాయకుల్లో వాద్లిమర్ పుతిన్ ఒకరు. దాదాపు పాతికేళ్లుగా రష్యా అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్నారు. ఆయన విదేశీ పర్యటనల్లో చుట్టూ కఠినమైన భద్రతా ప్రొటోకాల్‌ ఉంటుంది. ఇంకా ఆశ్చర్యానికి గురిచేసే విషయం ఏంటంటే పుతిన్ ఆహారం, తాగు నీరు సైతం రష్యా నుంచే తీసుకొస్తారట. చివరకు అధ్యక్షుడు ఉపయోగించే టాయిలెట్‌ను కూడా స్వదేశం నుంచే తీసుకు రావడం గమనార్హం.

పుతిన్ విదేశీ పర్యటనకు సంబంధించిన భద్రతా ఏర్పాట్లను 'ప్రెసిడెన్షియల్‌ సెక్యూరిటీ సర్వీస్‌' చూస్తుంది. వీరు అధినేత రాకకు నెల రోజుల ముందే ఆతిథ్య దేశానికి వెళ్తారు. అక్కడ ఆయన ఉండే హోటల్‌ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు. ఈ బృందంలో ఫారిన్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ సర్వీస్‌, ఫెడరల్‌ సెక్యూరిటీ సర్వీస్‌, వంటి విభాగ అధికారులు ఉంటారు. అంతేకాక ఈ అధికారులంతా అధ్యక్షుడి పర్యటనకు ముందు రెండు వారాల పాటు క్వారంటైన్‌లో ఉంటారని గతంలో ఓ భద్రతా ఏజెంట్‌ తెలియజేశారు.

ఆరస్‌ సెనెట్‌ (Getty Images)

నాలుగు టైర్లు పంక్చర్‌ అయినా : పుతిన్ విదేశాల్లో పర్యటించే సమయంలో ఆయన కోసం కారును కూడా రష్యా నుంచే తీసుకొస్తారు. దాని పేరు 'ఆరస్‌ సెనెట్‌'. 2018 నుంచి ఇది అధ్యక్షుడి వ్యక్తిగత కాన్వాయ్‌లో భాగంగా ఉంది. గంటకు 249 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. ఈ కారు సేఫ్టీ ఫీచర్లను అత్యంత రహస్యంగా ఉంచుతారు. గ్రనేడ్లు, బుల్లెట్లు, రసాయన దాడులనూ తట్టుకోగలదు. నాలుగు టైర్లు పంక్చరైనా ఇది ప్రయాణించగలదు. అంతేకాక ఇందులో ఎమర్జెన్సీ ఆక్సిజన్‌ సరఫరా వ్యవస్థ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్‌, మినీ ఫ్రిడ్జ్‌, కూడా ఉంటాయి.

అన్నీ రష్యా నుంచే : అధ్యక్షుడు ఉపయోగించే హ్యాండ్‌వాష్‌, టూత్‌పేస్ట్‌, సబ్బులు, షాంపూలు వంటివాటిని రష్యా నుంచే తీసుకొస్తారు. వీటిని ఆయన బసచేసే హోటల్లో ఏర్పాటు చేస్తారు. అంతేకాక ఆ​ హోటల్లో ఉన్నంత సేపు పుతిన్​ అక్కడి బాత్‌రూమ్‌ను కూడా వినియోగించరు. రష్యా నుంచి తీసుకొచ్చిన మొబైల్‌ బాత్‌రూమ్​ను వినియోగిస్తారు.

పుతిన్ తినే ఆహార పదార్థాలు, తీసుకునే డ్రింక్స్‌ను రష్యా నుంచే తీసుకొస్తారు. వీటిని వండేందుకు ప్రత్యేక చెఫ్​లు, హోటల్‌ సిబ్బంది కూడా మాస్కో నుంచే వస్తారు. ఆహారం వండిన తర్వాత దాన్ని చెక్‌ చేసేందుకు ఓ మొబైల్ ల్యాబ్‌ అందుబాటులో ఉంటుందట.

సెల్​ఫోన్‌ వాడరు : రష్యా అధ్యక్షుడు మొబైల్‌ ఫోన్లను ఉపయోగించరు. కేవలం సెక్యూర్‌ కమ్యూనికేషన్‌ లైన్‌లోనే మాట్లాడతారు. ఇందుకోసం హోటల్‌ గదిలో ప్రత్యేకంగా టెలిఫోన్‌ బూత్‌ను ఏర్పాటు చేస్తారు. పుతిన్ చుట్టూ ఎల్లప్పుడూ నాలుగంచెల భద్రతా వ్యవస్థ ఉంటుంది. బహిరంగ కార్యక్రమాల్లో ఆయన ఎప్పుడూ బుల్లెట్‌ ప్రూఫ్‌ జాకెట్‌ను ధరిస్తారని గతంలో మాస్కో టైమ్స్‌ పేర్కొంది. అధినేత దగ్గరగా ఉండే గార్డుల చేతిల్లో బ్రీఫ్‌కేస్‌ ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఇది తెరిస్తే షీల్డ్‌లా మారుతుంది. సెక్యూరిటీ వారి చేతిలో ఉండే తుపాకీ నిమిషానికి 40 రౌండ్లు పేల్చగలదు. రష్యా అధ్యక్షుడి బాడీగార్డులు 35 సంవత్సరాల వయసులోనే రిటైర్‌ అవుతారట.

ఇల్యూషిన్‌ ఐఎల్‌-96-300పీయూ విమానం (Getty Images)

"ఎగిరే క్రెమ్లిన్‌" ఈ విమానం : పుతిన్​ 'ఇల్యూషిన్‌ ఐఎల్‌-96-300పీయూ' విమానంలో ప్రయాణిస్తారు. దీన్ని 'ఎగిరే క్రెమ్లిన్​'గా అభివర్ణిస్తారు. లోపల మొత్తం బంగారు పూత ఉంటుంది. ఇందులో ఒకేసారి 262 మంది ప్రయాణించే సౌకర్యాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా బెడ్​రూమ్​, జిమ్‌, పలు సమావేశ గదులు, కాన్ఫరెన్స్‌ రూమ్‌, మెడికల్‌ రూమ్‌ ఉంటాయి. ఈ విమానం 43వేల అడుగుల ఎత్తులోనూ ప్రయాణించగలదు. అలాగే గాల్లోనే రీఫ్యూయల్‌ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.​ అధ్యక్షుడు ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో యుద్ధ విమానాలు ఎస్కార్ట్‌గా వెళ్తాయి.

అధ్యక్షుడి విమానంతో పాటు ఒకటి లేదా రెండు విమానాలు బ్యాకప్‌గా ఉంటాయి. ఈ 'ఎగిరే క్రెమ్లిన్' విదేశాల్లో ఏదైనా మరమ్మతుకు గురైనా, సాంకేతిక సమస్య ఏర్పడినా మరో విమానంలో పుతిన్‌ తిరిగెళ్తారు. అంతేగానీ అధినేత విమానానికి మరమ్మతులు చేసేందుకు విదేశీ టెక్నీషియన్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనుమతించబోరట.

మొత్తంగా చూస్తే పుతిన్ భద్రత విషయంలో పాటిస్తున్న ఈ ప్రమాణాలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తున్నాయి కదూ!

