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"రష్యా-ఇండియా రైల్వే లైన్" - సరుకు రవాణాతో పాటు ప్రయాణికులను అనుమతిస్తారా?

ఇండియా వరకు రైల్వే లైన్ ప్రతిపాదించిన రష్యా - భవిష్యత్​ మార్పులు ఎలా ఉంటాయి?

russia_india_railway_route
russia_india_railway_route (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 11:48 AM IST

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Russia to India Railway Route : సముద్ర జలమార్గాల్లో తరచూ ఎదురవుతున్న ఆటంకాల నేపథ్యంలో రష్యా భారతదేశానికి ప్రత్యామ్నాయ రవాణా మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రైలు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా రష్యా ఉప ప్రధాని మరట్ ఖస్నులిన్ ప్రతిపాదించడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మధ్య, పశ్చిమ ఆసియా మీదుగా కొనసాగే ఈ రైలు మార్గం భవిష్యత్​లో ఎలాంటి మార్పులకు దారితీయనుంది? వాణిజ్యం, లాజిస్టిక్స్, ప్రజా రవాణా రంగాల్లో మార్పు ఎలా ఉండనుంది?

'ఇరాన్-ఇజ్రాయిల్, అమెరికా' మధ్య తలెత్తిన యుద్ధం 'హర్మూజ్', 'బాబ్ అల్ మాండెబ్' జల రవాణా మార్గాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది. అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరల్లో పెను మార్పునకు దారితీయంగా భవిష్యత్​లోనూ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలను దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉందని అంతర్జాతీయ వాణిజ్య నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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ఈ నేపథ్యంలో హిందూ మహా సముద్రానికి రైల్వే లైను అనుసంధానాన్ని అన్వేషించాలని, బోస్ఫోరస్, హర్మూజ్‌ జల సంధి మార్గాల్లో ముప్పు పరిస్థితుల కారణంగా తుర్క్‌మెనిస్థాన్, ఇరాన్, అఫ్గానిస్థాన్, పాకిస్థాన్‌ మీదుగా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అవసరమని రష్యా భావిస్తోంది. భారత్‌ను అనుసంధానించే ఎటువంటి మార్గమైనా తమకు ఆమోదమే అని రష్యా ఉప ప్రధాని పేర్కొన్నట్లుగా ఆ దేశ అధికార వార్తా సంస్థ "టాస్‌" వెల్లడించింది.

రష్యా - ఇండియా మధ్య రైలు ప్రయాణం కేవలం వాణిజ్య అవసరాలకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తారా? లేక ప్రయాణికుల రాకపోకలకు అనుమతిస్తారా? అనేది ఆసక్తి రేపుతోంది. సముద్ర మార్గాలపై ఆధారపడడాన్ని తగ్గించాలన్న తాపత్రయమే రైలు మార్గం ఆలోచనకు బీజం వేసింది. ఈ ప్రతిపాదన మధ్య ఆసియా, ఇరాన్ మీదుగా రష్యాను భారతదేశంతో అనుసంధానించే అంతర్జాతీయ ఉత్తర-దక్షిణ రవాణా కారిడార్‌పై ఆధారపడి ఉంది.

ఇప్పటికే మాస్కో నుంచి కజకిస్థాన్, తుర్క్ మెనిస్థాన్ మీదుగా రైలు రవాణా కొనసాగుతుండగా అక్కడి నుంచి ఇరాన్​లోకి ప్రవేశించి బందర్ అబ్బాస్ వంటి ఓడరేవులను అనుసంధానం చేస్తుంది. ప్రస్తుతానికి ఇది బహుళ రవాణా సరుకు రవాణా కారిడార్ మాత్రమే.

ఈ ప్రణాళికలో ప్రయాణికులు భాగమేనా?

ఇప్పటివరకు ఈ మార్గంలో ప్రయాణికుల సేవలకు సంబంధించి ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. ఈ ప్రతిపాదన సరుకు రవాణా, లాజిస్టిక్స్, వ్యూహాత్మక అనుసంధానంపై దృష్టి సారించింది. రష్యా, మధ్య ఆసియా, పశ్చిమ ఆసియా, భారతదేశం మధ్య వస్తువులను వేగంగా, మరింత సమర్థవంతంగా రవాణా చేయడమే దీని లక్ష్యం. ప్రయాణికుల రైళ్లు, టికెటింగ్ వ్యవస్థలు లేదా పర్యాటక సేవల కోసం ఎటువంటి నిర్ధారిత ప్రణాళికలు లేవు.

ఒక సరుకు రవాణా కారిడార్‌ను ప్రయాణికులకు అనుకూలమైన రైలు ప్రయాణంగా మార్చడం అంత సులభం కాదు. అనేక సవాళ్లను పరిష్కరించాల్సి ఉంటుంది. దేశాలవారీగా వేర్వేరు వీసా అవసరాలు, రైలు గేజ్‌లు, మౌలిక సదుపాయాల్లో తేడాలు, భద్రత, భౌగోళిక రాజకీయ అంశాలు ఇమిడి ఉంటాయి. సాంకేతికంగా, రైళ్లు, ఇతర రవాణా మార్గాలను కలపడం ద్వారా రష్యా-ఇండియా రైలు మార్గాన్ని త్వరలోనే పూర్తి చేయవచ్చు.

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RUSSIA INDIA RAILWAY ROUTE

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