మీ ఇంట్లో రస్క్ ఉందా? - ఇలా 10 నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే స్వీట్ చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!
- మీకు భోజనం చేసిన తర్వాత స్వీట్ తినాలని కోరికా? - అయితే ఓసారి ఇలా రస్క్తో ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది!
Published : March 26, 2026 at 5:26 PM IST
Rusk Sweet Recipe: రస్క్ను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడి కాఫీ లేదా టీతో దీనిని తినేవారు చాలా మందే ఉంటారు. అయితే, దీనిని ఎప్పుడూ తినే విధంగా కాకుండా ఓసారి ఇలా అద్దిరిపోయే డెజర్ట్ చేసుకోండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ స్వీట్ను కేవలం 10 నిమిషాల్లో చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు అప్పటికప్పుడు చేసుకుని తినడానికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ స్వీట్ను వేడిగా, చల్లగా ఎలాగైనా తినొచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని రస్క్ డెజర్ట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - అర లీటర్
- కస్టర్డ్ పౌడర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పంచదార - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- రస్క్లు - 8
- సన్నగా తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ - కొద్దిగా
- షుగర్ సిరప్ కోసం:
- పంచదార - పావు కప్పు
- నీళ్లు - అర కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పాలు పోసి మరిగించాలి. ఈలోపు చిన్న గిన్నెలోకి కస్టర్డ్ పౌడర్, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- పాలు ఓ పొంగు వచ్చి మరుగుతున్నప్పుడు పంచదార వేసి కరిగించాలి. షుగర్ మెల్ట్ అయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ మిక్స్ వేసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- కస్టర్డ్ను పాలలో వేసినాక మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల పాటు మరిగించి పాన్ను దించి పక్కన పెట్టాలి.
- అదే స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టి పంచదార, నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. పంచదార పూర్తిగా కరిగినాక యాలకుల పొడి వేసి ఓ రెండు నిమిషాల పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- కొద్దిసేపటి తర్వాత ఒక్కొక్క రస్క్ తీసుకుని షుగర్ సిరప్లో రెండు వైపులా డిప్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటినీ పంచదార పాకంలో డిప్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు వెడల్పాటి బౌల్లోకి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పాలను కొద్దిగా పోసుకుని బౌల్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి షుగర్లో ముంచిన రస్క్ ఉంచాలి.
- బౌల్కి సరిపడా వేసుకున్నాక వాటిపై కస్టర్డ్ పాలను మునిగే వరకు పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిగిలిన రస్క్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇలా మీరు తీసుకున్న రస్క్ను బట్టి లేయర్ల వారిగా పాలను పోసుకోవాలి.
- చివరి లేయర్ మీద కస్టర్డ్ పాలు మొత్తం పోసి సన్నగా తరిగి డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి వేడిగా లేగా చల్లగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రస్క్ డెజర్ట్ రెడీ. నచ్చితేమ మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- కస్టర్డ్ వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో కార్న్ఫ్లోర్ అయినా వాడుకోవచ్చు. అదీ వద్దంటే జీడిపప్పు, బాదం, మఖానాను 10 చొప్పున తీసుకుని దోరగా వేయించి పొడి చేసుకుని అయినా వాడుకోవచ్చు.
- రస్క్ వద్దనుకుంటే దాని బదులు మిల్క్ బ్రెడ్ను అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మిల్క్ బ్రెడ్ అయితే కాస్త నేతిలో క్రిస్పీగా వేయించి తీసుకుంటే సరి.
హాఫ్ డే స్కూల్ పిల్లల కోసం అద్దిరిపోయే "స్నాక్ ఐటమ్" - ఎగ్స్తో 10 నిమిషాల్లో రెడీ!
శ్రీరామనవమికి "బెల్లం పానకం" చేస్తున్నారా? - మరి అందులోకి వాడే బెల్లం స్వచ్ఛమైనదేనా? - ఇలా గుర్తించండి!