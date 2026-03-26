మీ ఇంట్లో రస్క్​ ఉందా? - ఇలా 10 నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే స్వీట్​ చేసుకోండి! - టేస్ట్​ సూపర్​!

- మీకు భోజనం చేసిన తర్వాత స్వీట్​ తినాలని కోరికా? - అయితే ఓసారి ఇలా రస్క్​తో ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది!

Published : March 26, 2026 at 5:26 PM IST

Rusk Sweet Recipe: రస్క్​ను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడి కాఫీ లేదా టీతో దీనిని తినేవారు చాలా మందే ఉంటారు. అయితే, దీనిని ఎప్పుడూ తినే విధంగా కాకుండా ఓసారి ఇలా అద్దిరిపోయే డెజర్ట్​ చేసుకోండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ స్వీట్​ను కేవలం 10 నిమిషాల్లో చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా స్వీట్​ తినాలనిపించినప్పుడు అప్పటికప్పుడు చేసుకుని తినడానికి ఇది బెస్ట్​ ఆప్షన్​. ఈ స్వీట్​ను వేడిగా, చల్లగా ఎలాగైనా తినొచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని రస్క్​ డెజర్ట్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలు - అర లీటర్​
  • కస్టర్డ్​ పౌడర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పంచదార - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • రస్క్​లు - 8
  • సన్నగా తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్​ - కొద్దిగా
  • షుగర్​ సిరప్​ కోసం:
  • పంచదార - పావు కప్పు
  • నీళ్లు - అర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పాలు పోసి మరిగించాలి. ఈలోపు చిన్న గిన్నెలోకి కస్టర్డ్​ పౌడర్​, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • పాలు ఓ పొంగు వచ్చి మరుగుతున్నప్పుడు పంచదార వేసి కరిగించాలి. షుగర్​ మెల్ట్​ అయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్​ మిక్స్​ వేసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • కస్టర్డ్​ను పాలలో వేసినాక మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు మరిగించి పాన్​ను దించి పక్కన పెట్టాలి.
  • అదే స్టవ్​ మీద మరో పాన్​ పెట్టి పంచదార, నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. పంచదార పూర్తిగా కరిగినాక యాలకుల పొడి వేసి ఓ రెండు నిమిషాల పాటు మరిగించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • కొద్దిసేపటి తర్వాత ఒక్కొక్క రస్క్​ తీసుకుని షుగర్​ సిరప్​లో రెండు వైపులా డిప్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటినీ పంచదార పాకంలో డిప్​ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు వెడల్పాటి బౌల్​లోకి ముందుగా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పాలను కొద్దిగా పోసుకుని బౌల్​ మొత్తం స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి షుగర్​లో ముంచిన రస్క్​ ఉంచాలి.
  • బౌల్​కి సరిపడా వేసుకున్నాక వాటిపై కస్టర్డ్​ పాలను మునిగే వరకు పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిగిలిన రస్క్​ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇలా మీరు తీసుకున్న రస్క్​ను బట్టి లేయర్ల వారిగా పాలను పోసుకోవాలి.
  • చివరి లేయర్​ మీద కస్టర్డ్​ పాలు మొత్తం పోసి సన్నగా తరిగి డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి వేడిగా లేగా చల్లగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రస్క్​ డెజర్ట్​ రెడీ. నచ్చితేమ మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :

  • కస్టర్డ్​ వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో కార్న్​ఫ్లోర్​ అయినా వాడుకోవచ్చు. అదీ వద్దంటే జీడిపప్పు, బాదం, మఖానాను 10 చొప్పున తీసుకుని దోరగా వేయించి పొడి చేసుకుని అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • రస్క్​ వద్దనుకుంటే దాని బదులు మిల్క్​ బ్రెడ్​ను అయినా యూజ్​ చేసుకోవచ్చు. మిల్క్​ బ్రెడ్​ అయితే కాస్త నేతిలో క్రిస్పీగా వేయించి తీసుకుంటే సరి.

హాఫ్​ డే స్కూల్​ పిల్లల కోసం అద్దిరిపోయే "స్నాక్​ ఐటమ్​" - ఎగ్స్​తో 10 నిమిషాల్లో రెడీ!

శ్రీరామనవమికి "బెల్లం పానకం" చేస్తున్నారా? - మరి అందులోకి వాడే బెల్లం స్వచ్ఛమైనదేనా? - ఇలా గుర్తించండి!

TAGGED:

RUSK CUSTARD RECIPE
RUSK SWEET RECIPE
TASTY RUSK CUSTARD RECIPE
రస్క్​తో టేస్టీ కస్టర్డ్​ ఎలా
RUSK SWEET RECIPE

