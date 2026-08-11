ETV Bharat / offbeat

విదేశాల నుంచి 'పెట్స్​' తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ రూల్స్​ తెలుసుకోవడం ముఖ్యమట!

-విమానాశ్రయాల్లో ప్రత్యేకంగా 'యానిమల్​ క్వారంటైన్​ అండ్​ సర్టిఫికేషన్​ సర్వీస్(ఏక్యూసీఎస్​)'​ విభాగాలు - పెట్స్​తో ప్రయాణించే ముందు ఈ వివరాలు తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి!

Pets Import and Export Rules
Pets Import and Export Rules (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2026 at 7:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Pets Import and Export Rules : ప్రస్తుతం పెంపుడు జంతువులను పెంచుకోవడం ట్రెండ్​గా మారింది. కుక్కలు, పిల్లులు, కుందేళ్లు అంటూ తమకు నచ్చిన పెట్స్​ను తెచ్చుకుని ఫ్యామిలీ మెంబర్​లా ట్రీట్​ చేస్తూ, వాటి ఆలనాపాలనా చూసుకుంటున్నారు. కొందరైతే రకరకాల బ్రీడ్స్​ను విదేశాల నుంచి కూడా తెచ్చుకుంటుంటారు. అయితే పెట్స్​ను విదేశాల నుంచి తీసుకురావాలన్నా, ఇక్కడ నుంచి ఇతర దేశాలకు పంపించాలన్నా కొన్ని రూల్స్​ ఫాలో కావాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

విదేశాల నుంచి మన దేశానికి కుక్కలు, పిల్లులు, గుర్రాలు, పశువులు, పక్షులు సహా పెంచుకునే ఏ ఇతర జంతువులను తీసుకొచ్చినా వాటిని వెంటనే ఎయిర్​పోర్ట్​ నుంచి బయటికి అనుమతించరంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే ఇక్కడి నుంచి ఇతర దేశాలకు పంపినా అక్కడి నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని, దీనికోసం విమానాశ్రయాల్లో ప్రత్యేకంగా 'యానిమల్​ క్వారంటైన్​ అండ్​ సర్టిఫికేషన్​ సర్వీస్(ఏక్యూసీఎస్​)'​ అనే ప్రత్యేకమైన విభాగం ఉందంటున్నారు. ఇది కేంద్ర పశుసంవర్థక శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తోందని, ప్రస్తుతం మన దేశంలో దిల్లీ, ముంబయి, కోల్​కతా, చైన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్​ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల్లో మాత్రమే ఈ కేంద్రాలు ఉన్నాయంటున్నారు.

ఏక్యూసీఎస్ ఎలా పనిచేస్తుంది:

  • మనుషులకు 75 నుంచి 80 శాతం జూనోటిక్​ అంటువ్యాధులు జంతువుల వల్లే వస్తుంటాయని, విదేశీ జంతువుల నుంచి వచ్చే వైరస్​లు, బ్యాక్టీరియా, పరాన్నజీవులు, శిలీంధ్రాల వల్ల రేబిస్​, బర్డ్​ఫ్లూ, ఆంత్రాక్స్​, సాల్మొనెల్లోసిస్​, టాక్సోప్లాస్మోసిస్​ లాంటి వ్యాధుల నియంత్రణకు ఏక్యూసీఎస్​ కేంద్రాలు పనిచేస్తుంటాయంటున్నారు.
  • విదేశాల నుంచి వచ్చేందుకు కనీసం వారం రోజుల ముందే ఏక్యూసీఎస్​ నుంచి అడ్వాన్స్​ నో అబ్జక్షన్​ ధ్రువీకరణ పత్రం పొందేందుకు అవసరమైన పత్రాలను ఆన్​లైన్​లో సమర్పించాలంటున్నారు. ఎన్​వోసీ వచ్చాకే ఎయిర్​లైన్స్​ సంస్థలు పెంపుడు జంతువులను విమానంలోకి అనుమతిస్తాయంటున్నారు.
  • పెంపుడు జంతువు వివరాలతో కూడిన పెట్​ మైక్రోచిప్​, కుక్కలకైతే రేబిస్​ వ్యాక్సిన్​ సర్టిఫికెట్​, ఇతర జంతువులకు ఆరోగ్య ధ్రువీకరణ పత్రాలు, వాక్సిన్​ వివరాలను సమర్పించాలంటున్నారు. విమానం దిగిన వెంటనే వెటర్నరీ వైద్యులు పరిశీలిస్తారని, ఏమాత్రం అనుమానం అనిపించినా పరీక్షించి క్వారంటైన్​కు పంపిస్తారట. ఆరోగ్యంగా ఉంటే వాటికి వాక్సిన్​లు వేసిన సమయాన్ని బట్టి ఫైనల్​ ఎన్​వోసీ జారీ చేస్తారని వివరిస్తున్నారు.
  • జంతువులను ఉంచేందుకు క్వారంటైన్​ కేంద్రాలుంటాయని, షెడ్లు, ఆహారం తినేందుకు ఓపెన్​ పాడాక్​లు, వైద్య కేంద్రాలన్నీ ఉంటాయంటున్నారు. రోజూ ఆరోగ్య పరీక్షలు చేస్తారని, వైరస్​లుంటే వైద్యం అందిస్తారని చెబుతున్నారు. ఇక పూర్తిగా వ్యాధి లేదని నిర్ధారించాకే పెట్స్​ను బయటకు తీసుకెళ్లేందుకు ఎన్​వోసీ ఇస్తారని వివరిస్తున్నారు.
  • ప్రమాదకరమైన విదేశీ అంటువ్యాధులు ఈ పెట్స్​ ద్వారా దేశంలోనికి వచ్చే ముప్పు ఉందని, వాటిని నిరోధించేందుకు ఈ యానిమల్​ క్వారంటైన్​ స్టేషన్లు ప్రధానంగా పనిచేస్తుంటాయంటున్నారు. మన దేశం నుంచి ఏ జంతువును విదేశాలకు తీసుకెళ్లాలన్నా అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య ధ్రువీకరణ పత్రాలను ఏక్యూసీఎస్​ జారీ చేస్తుందని అంటున్నారు. ఒకవేళ పెట్స్​ క్వారంటైన్​లో చనిపోతే పోస్టుమార్టం నిర్వహించి నిబంధనల ప్రకారం దహనం చేస్తారట.

విదేశాలకు తీసుకెళ్లాలన్నా: మన దేశం నుంచి ఇతర దేశాలకు పెంపుడు జంతువులను తీసుకెళ్లాలంటే ఆ దేశ ప్రవేశ నిబంధనలు, విమాన సంస్థల మార్గదర్శకాలను కచ్చితంగా పాటించాలంటున్నారు.

  • మైక్రోచిప్​: ఐఎస్​వో ప్రమాణాలతో కూడిన మైక్రోచిప్​ను పెట్స్​కు వేయించాలంటున్నారు.
  • వాక్సిన్​ రికార్డ్​: రేబిస్​, ఇతర టీకాలు వేయించిన ధ్రువీకరణ పత్రాలుండాలి సూచిస్తున్నారు.
  • హెల్త్​ సర్టిఫికెట్​: ప్రయాణానికి ముందు వెటర్నరీ వైద్యులు ఇచ్చిన ధ్రువీకరణపత్రాలు సమర్పించాలంటున్నారు.
  • ఇంపోర్ట్​ పర్మిట్​: ఏ దేశానికి తీసుకెళ్తారో అక్కడి ప్రభుత్వం జారీ చేసిన అనుమతిపత్రం కచ్చితంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
  • ఎన్​వోసీ: ఏక్యూసీఎస్​ విభాగం నుంచి అడ్వాన్స్​ ఎన్​వోసీ తీసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు.

బయో టెర్రరిజం అరికట్టడానికి: జంతువుల అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు ఏక్యూసీఎస్​ విభాగం పనిచేస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జంతువుల ద్వారా మాదకద్రవ్యాల రవాణాను అడ్డుకుంటాయని, బయో టెర్రరిజం లాంటి ముప్పును నివారించడానికి కూడా క్వారంటైన్​ ప్రక్రియ ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు. మన దేశంలో 1969లో మొదటిసారి ఈ యానిమల్​ క్వారంటైన్​ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిందని.. తొలుత దిల్లీ, చెన్నై, కోల్​కతా, ముంబయి విమానాశ్రయాల్లో ఏర్పాటు చేశారని, ప్రస్తుతం బెంగళూరు, హైదరాబాద్​కు విస్తరించారని వివరిస్తున్నారు.

ఇంట్లో పెట్స్​ ఉన్నాయా? - గార్డెనింగ్​ విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

మీ ఇంట్లో పెట్స్‌ ఉన్నాయా ? ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే సూపర్​ హెల్దీగా ఉంటాయి!

TAGGED:

RULES FOR PETS IMPORTING
RULES FOR PETS IMPORTING TO INDIA
RULES FOR PETS IMPORT FROM FOREIGN
విదేశాల నుంచి పెట్స్​ ఎలా తేవాలి
PETS IMPORT AND EXPORT RULES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.