విదేశాల నుంచి 'పెట్స్' తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ రూల్స్ తెలుసుకోవడం ముఖ్యమట!
-విమానాశ్రయాల్లో ప్రత్యేకంగా 'యానిమల్ క్వారంటైన్ అండ్ సర్టిఫికేషన్ సర్వీస్(ఏక్యూసీఎస్)' విభాగాలు - పెట్స్తో ప్రయాణించే ముందు ఈ వివరాలు తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి!
Published : August 11, 2026 at 7:17 PM IST
Pets Import and Export Rules : ప్రస్తుతం పెంపుడు జంతువులను పెంచుకోవడం ట్రెండ్గా మారింది. కుక్కలు, పిల్లులు, కుందేళ్లు అంటూ తమకు నచ్చిన పెట్స్ను తెచ్చుకుని ఫ్యామిలీ మెంబర్లా ట్రీట్ చేస్తూ, వాటి ఆలనాపాలనా చూసుకుంటున్నారు. కొందరైతే రకరకాల బ్రీడ్స్ను విదేశాల నుంచి కూడా తెచ్చుకుంటుంటారు. అయితే పెట్స్ను విదేశాల నుంచి తీసుకురావాలన్నా, ఇక్కడ నుంచి ఇతర దేశాలకు పంపించాలన్నా కొన్ని రూల్స్ ఫాలో కావాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
విదేశాల నుంచి మన దేశానికి కుక్కలు, పిల్లులు, గుర్రాలు, పశువులు, పక్షులు సహా పెంచుకునే ఏ ఇతర జంతువులను తీసుకొచ్చినా వాటిని వెంటనే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటికి అనుమతించరంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే ఇక్కడి నుంచి ఇతర దేశాలకు పంపినా అక్కడి నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని, దీనికోసం విమానాశ్రయాల్లో ప్రత్యేకంగా 'యానిమల్ క్వారంటైన్ అండ్ సర్టిఫికేషన్ సర్వీస్(ఏక్యూసీఎస్)' అనే ప్రత్యేకమైన విభాగం ఉందంటున్నారు. ఇది కేంద్ర పశుసంవర్థక శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తోందని, ప్రస్తుతం మన దేశంలో దిల్లీ, ముంబయి, కోల్కతా, చైన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల్లో మాత్రమే ఈ కేంద్రాలు ఉన్నాయంటున్నారు.
ఏక్యూసీఎస్ ఎలా పనిచేస్తుంది:
- మనుషులకు 75 నుంచి 80 శాతం జూనోటిక్ అంటువ్యాధులు జంతువుల వల్లే వస్తుంటాయని, విదేశీ జంతువుల నుంచి వచ్చే వైరస్లు, బ్యాక్టీరియా, పరాన్నజీవులు, శిలీంధ్రాల వల్ల రేబిస్, బర్డ్ఫ్లూ, ఆంత్రాక్స్, సాల్మొనెల్లోసిస్, టాక్సోప్లాస్మోసిస్ లాంటి వ్యాధుల నియంత్రణకు ఏక్యూసీఎస్ కేంద్రాలు పనిచేస్తుంటాయంటున్నారు.
- విదేశాల నుంచి వచ్చేందుకు కనీసం వారం రోజుల ముందే ఏక్యూసీఎస్ నుంచి అడ్వాన్స్ నో అబ్జక్షన్ ధ్రువీకరణ పత్రం పొందేందుకు అవసరమైన పత్రాలను ఆన్లైన్లో సమర్పించాలంటున్నారు. ఎన్వోసీ వచ్చాకే ఎయిర్లైన్స్ సంస్థలు పెంపుడు జంతువులను విమానంలోకి అనుమతిస్తాయంటున్నారు.
- పెంపుడు జంతువు వివరాలతో కూడిన పెట్ మైక్రోచిప్, కుక్కలకైతే రేబిస్ వ్యాక్సిన్ సర్టిఫికెట్, ఇతర జంతువులకు ఆరోగ్య ధ్రువీకరణ పత్రాలు, వాక్సిన్ వివరాలను సమర్పించాలంటున్నారు. విమానం దిగిన వెంటనే వెటర్నరీ వైద్యులు పరిశీలిస్తారని, ఏమాత్రం అనుమానం అనిపించినా పరీక్షించి క్వారంటైన్కు పంపిస్తారట. ఆరోగ్యంగా ఉంటే వాటికి వాక్సిన్లు వేసిన సమయాన్ని బట్టి ఫైనల్ ఎన్వోసీ జారీ చేస్తారని వివరిస్తున్నారు.
- జంతువులను ఉంచేందుకు క్వారంటైన్ కేంద్రాలుంటాయని, షెడ్లు, ఆహారం తినేందుకు ఓపెన్ పాడాక్లు, వైద్య కేంద్రాలన్నీ ఉంటాయంటున్నారు. రోజూ ఆరోగ్య పరీక్షలు చేస్తారని, వైరస్లుంటే వైద్యం అందిస్తారని చెబుతున్నారు. ఇక పూర్తిగా వ్యాధి లేదని నిర్ధారించాకే పెట్స్ను బయటకు తీసుకెళ్లేందుకు ఎన్వోసీ ఇస్తారని వివరిస్తున్నారు.
- ప్రమాదకరమైన విదేశీ అంటువ్యాధులు ఈ పెట్స్ ద్వారా దేశంలోనికి వచ్చే ముప్పు ఉందని, వాటిని నిరోధించేందుకు ఈ యానిమల్ క్వారంటైన్ స్టేషన్లు ప్రధానంగా పనిచేస్తుంటాయంటున్నారు. మన దేశం నుంచి ఏ జంతువును విదేశాలకు తీసుకెళ్లాలన్నా అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య ధ్రువీకరణ పత్రాలను ఏక్యూసీఎస్ జారీ చేస్తుందని అంటున్నారు. ఒకవేళ పెట్స్ క్వారంటైన్లో చనిపోతే పోస్టుమార్టం నిర్వహించి నిబంధనల ప్రకారం దహనం చేస్తారట.
విదేశాలకు తీసుకెళ్లాలన్నా: మన దేశం నుంచి ఇతర దేశాలకు పెంపుడు జంతువులను తీసుకెళ్లాలంటే ఆ దేశ ప్రవేశ నిబంధనలు, విమాన సంస్థల మార్గదర్శకాలను కచ్చితంగా పాటించాలంటున్నారు.
- మైక్రోచిప్: ఐఎస్వో ప్రమాణాలతో కూడిన మైక్రోచిప్ను పెట్స్కు వేయించాలంటున్నారు.
- వాక్సిన్ రికార్డ్: రేబిస్, ఇతర టీకాలు వేయించిన ధ్రువీకరణ పత్రాలుండాలి సూచిస్తున్నారు.
- హెల్త్ సర్టిఫికెట్: ప్రయాణానికి ముందు వెటర్నరీ వైద్యులు ఇచ్చిన ధ్రువీకరణపత్రాలు సమర్పించాలంటున్నారు.
- ఇంపోర్ట్ పర్మిట్: ఏ దేశానికి తీసుకెళ్తారో అక్కడి ప్రభుత్వం జారీ చేసిన అనుమతిపత్రం కచ్చితంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఎన్వోసీ: ఏక్యూసీఎస్ విభాగం నుంచి అడ్వాన్స్ ఎన్వోసీ తీసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు.
బయో టెర్రరిజం అరికట్టడానికి: జంతువుల అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు ఏక్యూసీఎస్ విభాగం పనిచేస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జంతువుల ద్వారా మాదకద్రవ్యాల రవాణాను అడ్డుకుంటాయని, బయో టెర్రరిజం లాంటి ముప్పును నివారించడానికి కూడా క్వారంటైన్ ప్రక్రియ ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు. మన దేశంలో 1969లో మొదటిసారి ఈ యానిమల్ క్వారంటైన్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిందని.. తొలుత దిల్లీ, చెన్నై, కోల్కతా, ముంబయి విమానాశ్రయాల్లో ఏర్పాటు చేశారని, ప్రస్తుతం బెంగళూరు, హైదరాబాద్కు విస్తరించారని వివరిస్తున్నారు.
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