ప్రయాణంలో "పెట్స్"ని వెంట తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ "రైల్వే రూల్స్" తెలుసుకోవాల్సిందే!
ఎక్కడికైనా వెళ్తే "పెట్స్" ఇంట్లో ఉండాల్సిందేనా? - రైల్వే నిబంధనలు ఏం చెప్తున్నాయంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 12:24 PM IST
Indian Railway Rules for Pets : పెంపుడు జంతువులు పెంచుకోవడం ఒక ట్రెండ్గా మారింది. చాలా మంది వీటిని ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా ట్రీట్ చేస్తూ, వాటి ఆలనాపాలన చూసుకుంటున్నారు. సాధారణంగా ఎక్కువ మంది పెంచుకునే జంతువుల్లో కుక్కలు, పిల్లులు, కుందేళ్లు ఉంటాయి. అయితే, ఒకప్పుడు ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకునే పెట్స్ను ప్రయాణాలు, ఇతర అవసరాల నిమిత్తం ఎక్కడికైనా వెళ్లినప్పుడు ఎక్కడ ఉంచాలని ఆలోచించేవారు. కానీ, ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి లేదు. మీరు ఎక్కడికెళ్లినా మీ వెంటనే తీసుకెళ్లొచ్చు. రైళ్లు, విమానాల్లో కూడా పెట్స్తో ప్రయాణించవచ్చు. అయితే, పెంపుడు జంతువులను మీ వెంట తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు కొన్ని నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు అధికారులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రస్తుతం పెంపుడు జంతువుల్ని అనుమతించే హోటళ్లు, రిసార్టులు పెట్ ఫ్రెండ్లీగా మారుతున్నాయి. వెటెబెడ్స్, ఫుడ్ బౌల్స్, ప్రత్యేక ఆహార మెనూ, పెట్ స్విమ్మింగ్ పూల్స్, వెటర్నరీ వైద్యసేవలు, ఆట స్థలాలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. కొందరు ఫ్రీగా అనుమతిస్తుంటే, మరికొందరు వాటి బరువును బట్టి అదనపు ఛార్జీలు తీసుకోవడం చేస్తున్నారు. గోవా, కేరళ, కూర్గ్, ఊటీ, కులు, మనాలి, లేహ్, లద్దాఖ్, బెంగళూరు వంటి పర్యాటక ప్రదేశాలతో పాటు తెలుగురాష్ట్రాల్లోనూ పెట్స్ కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటికి కొంత అదనపు ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
పెట్స్ ప్రయాణంలో జాగ్రత్తలు :
- పెట్స్ను జర్నీలో మీ వెంట తీసుకెళ్లాలనుకున్నప్పుడు ముందు దగ్గరి ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లాలి. అప్పుడే వాటికి అలవాటు అవుతుంది. అలాగే, ప్రయాణంలో మధ్యలో నీళ్లు తాగించాలి.
- ప్రయాణంలో మన వెంట తీసుకెళ్తున్నప్పుడు చాలా జంతువులు వాహనం కిటికీలో తల పెట్టి ఆస్వాదిస్తుంటాయి. ఇది ప్రమాదాలకు దారి తీయొచ్చని గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే తల బయటపెట్టకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు జంతు సంరక్షకులు.
- అలాగే, మీరు వెళ్లే ప్రాంతానికి దగ్గరలో వెటర్నరీ ఆసుపత్రుల గురించి ముందే తెలుసుకోవాలి. పెట్స్కు అలవాటైన ఆహారమే ఇవ్వాలి.
- ముఖ్యంగా జంతువు మెడకు యజమాని పేరు, ఫోన్ నంబర్ ఉన్న ఐడీ ట్యాగ్ వేయాలి. ప్రతి 2-3 గంటలకు ఓసారి ఆపి విశ్రాంతి ఇవ్వడం చేయాలి.
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రైలు, విమానంలో పెట్స్తో ప్రయాణం :
- ప్రయాణికుల వెంట కుక్క పిల్లలను తీసుకెళ్లేందుకు అనుమతిస్తోంది రైల్వేశాఖ. అయితే దీనికి కొన్ని నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుందన్నారు దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో శ్రీధర్.
- ప్రయాణమైతే పెట్స్ను తమతో పాటు తీసుకెళ్లొచ్చు. అయితే రెండు బెర్తులు, లేదా నాలుగు బెర్తులు ఉండే మొత్తం కూపేను లేదా క్యాబిన్ను రిజర్వు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే, ఒక కూపేలో ఒక కుక్కపిల్లకే అనుమతిస్తారు.
- సెకండ్, థర్డ్ ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ బోగీల్లో నేరుగా కుక్కపిల్లను తీసుకెళ్లడానికి అనుమతి లేదు. కానీ, వెంటిలేషన్ ఉన్న బుట్ట లేదా పెట్టెలో పెట్టి తీసుకెళ్లడానికి అనుమతి ఉంటుందని రైల్వే రూల్స్ చెబుతున్నాయి. ఇతర ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవాలి. అలాగే, పెట్ ప్రయాణానికి లగేజ్ ఛార్జీలు వర్తిస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ప్రయాణానికి ముందు కుక్క ఆరోగ్యంగా ఉందని, అంటువ్యాధులు లేవని వెటర్నరీ డాక్టర్ నుంచి సర్టిఫికెట్ తీసుకోవాలి.
- ఆన్లైన్లో కుక్కపిల్లకు టికెట్ బుక్ చేయకుంటే, ప్రయాణానికి మూడు గంటల ముందు పార్సిల్ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలి. అనుమతిస్తే టికెట్ జారీ చేసి లగేజ్ వ్యాన్లో ప్రయాణానికి అనుమతిస్తారు. ఒకవేళ ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా తీసుకెళ్తే జరిమానా విధిస్తారని చెబుతున్నారు రైల్వే అధికారులు.
- విమానాల్లోనూ నిబంధనల మేరకు పెట్స్ను అనుమతిస్తారు. జంతువు, దాన్ని తీసుకెళ్లే క్యారియర్ కలిపి బరువు 10 కిలోల లోపే ఉండాలి.
- జంతువు కనీస వయసు 8-10 వారాలు ఉండాలి. కొన్ని విమానయాన సంస్థలే క్యాబిన్లో అనుమతిస్తాయి. మరికొన్ని ప్రత్యేక కార్గో విమానంలో తరలిస్తాయి. విమాన ప్రయాణానికి ముందు టీకా ధ్రువపత్రాలు ఉండాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
పెట్స్ కోసం ప్రత్యేక పార్కులు :
నగరాల్లో పెంపుడు జంతువుల కోసం ప్రత్యేక పార్కులు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ కొండాపూర్లో, వరంగల్, రాజమహేంద్రవరం వంటి నగరాల్లో ఈ పార్కులు ఉన్నాయి. కుక్కల కోసం స్విమ్మింగ్ పూల్, ఎగిరేందుకు, పరుగెత్తేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. వాటి యజమానులకూ ఓపెన్ జిమ్ లాంటి సదు పాయాలున్నాయి.
తరలించే సంస్థలు :
ఒకవేళ మీతోపాటు పెంపుడు జంతువుల్ని తీసుకువెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంటే, ఆన్లైన్లో పెట్ రీలొకేషన్ చేసే సంస్థలు ఉన్నాయి. మీ ఫోన్ నంబరు, ఈ మెయిల్తో పాటు పెంపుడు జంతువు వివరాలు అంటే ఎక్కడికి పంపించాలనే డీటెయిల్స్ చాలు. ఎంత ఛార్జీ అవుతుందో చెప్పి మీరు చెప్పిన ప్రాంతానికి తరలిస్తారు.
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