ఆర్టీసీ ఆషాఢం "దేవీ దర్శనం యాత్ర" - వారాహి, పురుహూతికా అమ్మవార్ల దర్శనం!
రావులపాలెం డిపో ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక బస్సు - ఒక్క రోజులో 8 ఆలయాల సందర్శన!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 12:23 PM IST
RTC Temple Tourism Special Bus : ఆషాఢ మాసం ఆగస్టు 12న చుక్కల అమావాస్యతో ముగియనుంది. ఈ సమయంలో అమ్మవార్ల పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకునేలా రావులపాలెం ఆర్టీసీ డిపో ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేశారు. ఆషాఢం 'దేవీ దర్శనం యాత్ర' పేరిట ఒకే రోజులో 8 ఆలయాల దర్శనం ప్లాన్ చేశారు. ఒక్కొక్కరికి టికెట్ ధర రూ.450గా నిర్ణయించారు. ఈ యాత్ర ఆగస్టు 7న నిర్వహించనుండగా, ఈ నెల 31న శుక్రవారం నుంచి ఆయా ఆలయాలకు ప్రత్యేక బస్సులు సైతం అందుబాటులో ఉంటాయని డిపో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ తెలిపారు. వివరాలకు 7382911871, 7382912398 నంబర్లలో సంప్రదించాలని సూచించారు.
దేవీ దర్శనం యాత్రలో సందర్శించే ఆలయాలు
- చింతలూరు - నూకాంబిక అమ్మవారు
- మట్ల పాలెం - మహాలక్ష్మి అమ్మవారు
- కాకినాడ - వారాహి అమ్మవారు
- పిఠాపురం - పురుహూతిక అమ్మవారు
- తాడిపర్తి - అపర్ణాదేవి అమ్మవారు
- కాండ్రకోట - నూకాలమ్మ అమ్మవారు
- కడియపు లంక - ముసలమ్మ అమ్మవారు
- పెద్దాపురం - మరిడమ్మ అమ్మవారు
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అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా పుణ్యక్షేత్ర దర్శిని
రావుల పాలెం డిపో ఆధ్వర్యంలో ప్రతి శని, ఆదివారాల్లో 'అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా పుణ్యక్షేత్ర దర్శిని' యాత్ర నిర్వహిస్తున్నారు. బస్సు ఉదయం 6గంటలకు రావులపాలెం బస్టాండ్ నుంచి బయల్దేరుతుంది. వాడపల్లిలో భక్తులను ఎక్కించుకుని ముందుగా ర్యాలి లోని శ్రీ జగన్మోహిని కేశవ స్వామిని దర్శించుకుంటారు. చివరగా వాడపల్లి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం ఉంటుంది. తిరిగి రాత్రి 8గంటలకు బస్సు రావులపాలెం చేరుతుంది. ఒక్కొక్కరికి టిక్కెట్ ధర రూ.520గా నిర్ణయించారు.
దర్శనీయ స్థలాలు
- వాడపల్లి - శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి
- ర్యాలీ - శ్రీ జగన్మోహిని కేశవ స్వామి
- అంతర్వేది - శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి
- అప్పనపల్లి - శ్రీ బాల బాలాజీ స్వామి
- కుండలేశ్వరం - శ్రీ కుండలేశ్వర స్వామి
- మురమళ్ల - శ్రీ వీరేశ్వర స్వామి
- అయినవిల్లి - శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామి
ఆషాఢ మాసం సకల విజయాలకు సరైన సమయం. సంస్కృతంలో "ఆషాఢ" అనే పదానికి 'అజేయమైనది', 'అపరాజితమైనది' అని అర్థాలున్నాయి. అందుకే ఆషాఢ మాసాన్ని విజయానికి, దృఢత్వానికి, ఆధ్యాత్మిక స్థైర్యానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. కానీ, చాలా మందిలో ఆషాఢం అంటే మంచిది కాదన్న నమ్మకం, అభిప్రాయం ఉంది. వాస్తవానికి ఈ మాసంలోనే పూరీ జగన్నాథ రథయాత్ర, తొలి ఏకాదశి, చాతుర్మాస్య వ్రతారంభం, గురుపౌర్ణిమ, తెలంగాణలో బోనాలు, మహంకాళి జాతర వంటి ఎన్నో పుణ్యకార్యాలు, పర్వాలు ఉన్నాయి. అందుకే ఆషాఢం ఏ మాత్రం అశుభం కాదని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
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