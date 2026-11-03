బండి మీదే కావచ్చు! కానీ, స్టిక్కర్లతోనే సమస్య! - 'RTA రూల్స్' మీకు తెలుసా?
వాహనంపై స్టిక్కర్లతో జరిమానా, జైలు శిక్ష - 'ఆ ప్రయత్నాలు' నేరం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 11:58 AM IST
Sticker on Vehicle Act : మధ్యప్రదేశ్లో ఓ యువతి తన ప్రియుడి కారుపై ఎర్రటి లిప్స్టిక్తో వేల ముద్దు గుర్తులు పెట్టింది. పోలీసులు కారును స్వాధీనం చేసుకొని వాటన్నిటినీ ప్రియుడితో తుడిపించారు. జరిమానా కూడా వేశారు. లిప్స్టిక్ తో వేసిన గుర్తుల వల్ల కారు అసలు రూపం మారడంతో పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు. కారు మనదైనా దాని ఆకారం మార్చే ప్రయత్నం చేయడం నేరం.
కారైనా, బైకయినా, ఆటో అయినా, లారీ అయినా సరే! వాహనం మనది కదా అని దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉంచుకుంటామంటే కుదరదు. జనజీవనానికి ఇబ్బంది కలిగించే ఏ విషయాన్నీ చట్టం అనుమతించదు. నంబరు ప్లేట్ నుంచి వాహనం అద్దం వరకు ప్రతిదీ నిబంధనల ప్రకారం ఉండాల్సిందే.
వాహనాలపై రకరకాల కొటేషన్స్ చూస్తుంటాం హద్దులు దాటనంత వరకు వరకు ఏమీ కాదు. ఇవే శ్రుతిమించితే చర్యలు తప్పవు. ఒక వర్గాన్ని ఉద్దేశించేవి, ఇతరుల మనోభావాలు దెబ్బతిసేలా ఉంటే మాత్రం చట్టం వదలదు. డ్రైవర్ దృష్టిని మళ్లించేవిగా ఉన్నా, వాహన నంబరు కంటే స్టిక్కర్లే ఎక్కువగా కనిపించినా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటారు.
రిఫ్లెక్టర్లపై స్టిక్కర్ వేయొద్దు
వాహనాలపై వాహనదారు వృత్తి తెలిసేలా స్టిక్కర్లు వేస్తుంటారు. అవి అతికించే ప్రదేశం, వాటి పరిమాణాన్ని బట్టి చర్యలు ఉంటాయి. కారు బాడీపై చిన్న స్టిక్కర్లు ఒకటి రెండు అతికిస్తే అంతగా పరిగణనలోకి తీసుకోరు. నంబరు ప్లేట్లపై ఎలాంటి పేర్లు, హోదాలు, గుర్తులు ప్రదర్శించొద్దని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసుల రహదారి నిబంధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
లైట్లు, రేడియం రిఫ్లెక్టర్లు, విండీల్స్, వాహన గుర్తింపు తెలిపే నంబర్లపై స్టిక్కర్లు వేయకూడదు. నంబరు ప్లేటుపై స్టిక్కర్లు వేస్తే మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం మొదటిసారి వెయ్యి నుంచి రూ.5వేల వరకు జరిమానా విధిస్తారు.
అద్దాలపై ఇబ్బందికరం
కొంత మంది వెనకా ముందు అద్దాలపై దేవుళ్ల పేర్లు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, నచ్చిన కొటేషన్లు రాయిస్తారు. వాటివల్ల వాహనం దానం నడిపేటప్పుడు దృష్టి మళ్లే ప్రమాదం ఉంది. ఆటోలు, కార్ల విండ్ షీల్లపై రేడియం రాతలూ ఇబ్బందికరమే. కేంద్ర మోటారు వాహన నిబంధనల ప్రకారం - కారు ముందు, వెనక అద్దాల నుంచి కనీసం 70 శాతం, పక్కనున్న అద్దాల్లోంచి 50 శాతం కాంతి ప్రసరించేలా ఉండాలి. ఆటోలకు రియర్వ్యూ మిర్రర్ - ద్వారా వెనుక దృశ్యాలు కనిపించకుండా వెనుక విండోపై పోస్టర్లు వేయడమూ నిబంధనలకు విరుద్ధమే. బయటికి కనిపించొద్దని అద్దాలకు బ్లాక్ ఫిలిం వాడితే రూ. వెయ్యి వరకు జరిమానా విధిస్తారు.
రంగు మార్చొద్దు
వాహన రంగు మార్చాలనుకుంటే రవాణా శాఖ కార్యాలయం నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలి. రంగు మార్చాక ఆర్సీలో నమోదు చేస్కుోవాలి. అనుమతి లేకుండా మార్చుకుంటే చర్యలుంటాయి. రంగు మార్చుకోవాలంటే 'వాహన్ పోర్షల్ రిజిస్ట్రేషన్ తో నంబరుతో నమోదు చేసుకొని 'ఆల్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెహికిల్' ఎంచుకొని అక్కడ పేర్కొనే ధ్రువపత్రాలు అప్లోడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆర్జీవోకు చూపిస్తే మార్చిన రంగు వివరాలు ఆర్సీలో మార్పులు చేస్తారు. అనుమతి తీసుకున్నా పోలీసు అంబులెన్సు, సైన్యం ఇతర అధికారిక వాహనాలను పోలి ఉండేలా డిజైన్లు, రంగులు అనుకరించొద్దు. రవాణా శాఖ అనుమతి లేకుండా వాహన రంగు మార్చితే రూ.5 వేల వరకు జరిమానా లేదా ఆర్నెళ్ల జైలు శిక్ష తీవ్రతను బట్టి రెండూ విధించవచ్చు.
వాహనాన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దుకోవడం తప్పు కాదు. వ్యక్తిగత అభిరుచికి, చట్టపరమైన నిబంధనలకు సమతుల్యత పాటించాలి. ఇబ్బందికరమైన రాతలు, అద్దాలపై స్టిక్కర్లు వద్దు. డ్రైవర్ ఇబ్బంది. వాహన మూల డిజైన్ కనిపించకుండా ఉంటే తొలుత హెచ్చరించి, తొలగించాలని అప్రమత్తం చేస్తాం. వినకపోయినా, రెండోసారీ అలాగే దొరికినా జరిమానా, జైలు శిక్షలూ ఉంటాయని హైదరాబాద్ జేటీసీ వెంకటరమణ వెల్లడించారు.
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