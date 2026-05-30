వెహికిల్ ఎలా నడుపుతున్నారో ఇట్టే తెలిసిపోతుంది - రవాణా, పోలీస్ అధికారుల చేతుల్లో గుట్టు!
ప్రతి వాహనానికీ VLTD పరికరం - కొత్త రిజిస్ట్రేషన్లకు తప్పనిసరి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 3:49 PM IST
VEHICLE LOCATION TRACKING DEVICE : మొబైల్ పోతే సిమ్ కార్డు ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సిమ్ కార్డు ద్వారా ఎవరెవరికి కాల్స్ చేశారో కూడా చూసుకోవచ్చు. సరిగ్గా ఇపుడు వాహనాల విషయంలోనూ ఇదే టెక్నాలజీ వచ్చేసింది. వాహనం చోరీకి గురైనా, నంబర్ ప్లేట్ మార్చి తిరుగుతున్నా పట్టుకునేలా వెహికల్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైజ్ (వీఎల్టీడీ) అందుబాటులోకి వచ్చింది. వాహనం గురించి మాత్రమే కాదు! వాహనం లోపల ఎంత మంది ఉన్నారు? ఎన్ని మైళ్ల వేగంతో, ఎటువైపు ప్రయాణిస్తుందో! కూడా కచ్చితమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకునే వీలుంది. వాహనం చోరీకి గురైనా, లేక బండి ఎక్కడుందో యజమానులు తెలుసుకోవాలన్నా వీఎల్టీ పరికరం ఉపయోగపడుతుంది. ప్రత్యేక యాప్ మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం ద్వారా సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు.
వాహనాల భద్రత, ప్రయాణికులకు భరోసా కల్పించేలా వెహికల్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైజ్ (వీఎల్టీడీ) అందుబాటులోకి వచ్చింది. పాత వాహనాల లొకేషన్ ఛేజింగ్ విషయంలో జీపీఎస్ ఉపయోగించగా ఇపుడు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వీఎల్టీడీ తీసుకొచ్చారు. వీటిని తప్పనిసరిగా అమర్చేలా వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్కు లింక్ చేశారు. అంతేకాదు! అవి పనిచేస్తున్నాయా లేదా? అనేది రవాణా శాఖ అధికారులు పరిశీలించిన తర్వాతే అనుమతులు మంజూరు చేస్తున్నారు.
వాహనాలను దారిమళ్లించినా
పరిమితికి మించి ప్రయాణికులను ఎక్కించడం, వాహనాలను దారి మళ్లించి దోపిడీలకు పాల్పడడం వంటి ఘటనలు తరచూ వెలుగుచూస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి వాహనానికి వీఎల్టీడీ అమర్చాలని కేంద్రం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఆటో, కారు, ట్యాక్సీ, క్యాబ్ డ్రైవర్లు ఉద్దేశపూర్వకంగా లేదా చోరీ చేసిన వాహనాలను దారి మళ్లించి తీసుకువెళ్తుంటే వీఎల్టీడీ వెంటనే అప్రమత్తం చేస్తుంది. పరిమితికి మించి ప్రయాణికులతో వెళ్లే వాహనాలు, మితిమీరిన వేగంతో దూసుకెళ్లే బడి బస్సుల విషయంలోనూ పోలీసులు, రవాణా శాఖ అధికారులు చర్యలు తీసుకునేలా వీఎల్టీడీ ఉపకరిస్తుంది. నిబంధనలు పాటించని ప్రైవేటు వాహనాల గుట్టు పసిగట్టేస్తుంది.
జీపీఎస్ వీలఎటీడీ మధ్య తేడాలు
- జీపీఎస్ వాహనం ఎక్కడుందో మాత్రమే సూచిస్తుంది.
- వీఎల్టీడీ ద్వారా వాహనం ట్రాకింగ్తో పాటు వేగం, ప్రయాణికుల భద్రతను తెలుసుకోవచ్చు.
- జీపీఎస్ పరికరాల్లో హెచ్చరికల బటన్లు ఉండవు. కానీ, వీఎల్టీడీ ద్వారా SOS నంబర్లు అనుసుధానమై ఉంటాయి.
- జీపీఎస్ కేవలం యజమాని మాత్రమే పరిశీలించగరు. వీఎల్టీడీ ద్వారా వాహన సమాచారం రవాణా, పోలీస్ కంట్రోల్రూమ్కు అందుతుంది.
- బస్సులు, టాక్సీలు, స్కూల్ బస్సులకు ఈ పరికరం తప్పనిసరి.
వీఎల్టీడీ పరికరాలు అమర్చడంపై రెండు నెలలుగా అధికారులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. రవాణా వాహనాలు కొనుగోలు చేసే వారికి వాహన డీలర్లే ఈ పరికరాలను అమరుస్తుండగా ఆ తర్వాత వాటిని సంబంధిత రవాణా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. వాహనాన్ని కొంత దూరం నడపడం ద్వారా పరికరం పనిచేస్తుందో లేదో స్వయంగా పరిశీలించి నిర్ధారించుకున్న తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్కు అనుమతిస్తున్నారు.
