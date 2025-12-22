రొయ్యలు తినాలనిపిస్తే బెండకాయలతో కలిపి ఇలా ట్రై చేయండి - పులుసు అద్భుతంగా ఉంటుంది!
బెండకాయ, రొయ్యల కాంబినేషన్లో కర్రీ - ఆ టేస్ట్కి మైమరచిపోతారు!
Published : December 22, 2025 at 11:52 AM IST
Prawns Bhindi Pulusu : ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే సీ ఫుడ్ ఐటమ్స్లో రొయ్యలు ఒకటి! వీటిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో వండుతుంటారు. కొంతమంది నేరుగా వీటితో కర్రీ చేసుకుంటే, మరికొందరు వంకాయ, టమోటా, గోంగూర, దోసకాయ వంటి వాటితో కలిపి కాంబినేషన్తో కూరలు చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే రొయ్యలు బెండకాయ పులుసు. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే అస్సలు నీచు వాసన లేకుండా వస్తుంది. అంతేకాక కమ్మని రుచితో వావ్ అనిపించేలా ఉంటుంది. మటన్, చికెన్ తిని బోర్ కొట్టినవారికీ ఇది సరికొత్త రుచిని అందిస్తుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు! రొయ్యలంటే నచ్చని పిల్లలూ ఈ రెసిపీని ఇష్టంగా తినేస్తారు. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ సమయంలోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు. చిక్కటి గ్రేవీతో వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. మరి ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రొయ్యలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- బెండకాయలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 6
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- గరంమసాలా -1 స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - 3 స్పూన్లు
- కారం- ఒకటిన్నర స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కిలో రొయ్యలను శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి. అలాగే పావు కిలో బెండకాయలను కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలు, ఆరు పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి. మరోవైపు గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత ఒకటిన్నర స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న రొయ్యలు వేసి కలపాలి. అనంతరం గ్లాసు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండు రసం, ఒకటిన్నర స్పూన్ కారం, కొద్దిగా కరివేపాకు వేయాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, బెండకాయ ముక్కలు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసి మూతపెట్టి ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆరు నిమిషాల తర్వాత ఒక స్పూన్ గరం మసాలా, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కలిపి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే రొయ్యలు బెండకాయ పులుసు మీ ముందుంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వన్స్మోర్ అంటారంతే!
