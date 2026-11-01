రవాణాశాఖ అలర్ట్ : రౌండ్ అబౌట్ వద్ద ఈ 'రూల్స్' పాటిస్తేనే సురక్షిత ప్రయాణం!
Roundabout Traffic Rules : కూడలిలో కుడివైపు వాహనాలకే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ - సిగ్నల్ లేదని దూసుకెళ్తే ప్రమాదమే అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 3:49 PM IST
Traffic Rules : ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర రెడ్ లైటు పడితే ఆగాలి, గ్రీన్ లైటు పడితే ముందుకు వెళ్లాలి. మరి రౌండ్ అబౌట్(వృత్తాకార కూడలి) దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏం చేయాలి? ఎప్పుడు ప్రవేశించాలి? ఎలా ముందుకు సాగాలి? అనే విషయాలపై వాహనదారులకు అవగాహన అవసరం. ఇవి ప్రధానంగా నగరాలు, జాతీయ రహదారుల్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ సిగ్నల్ లేకున్నా తప్పనిసరి పాటించాల్సిన నిబంధనలు ఉంటాయి. అవి పట్టించుకోకుండా నేరుగా దూసుకెళ్తే ఇతర వాహనదారులు ఇబ్బంది పడటమే కాదు, ప్రమాదాలు జరిగే ఆస్కారం ఉంటుందంటున్నారు రవాణాశాఖ అధికారులు. మరి, ఇంతకీ రౌండ్ అబౌట్ వద్ద పాటించాల్సిన ఆ ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నగరాలు, జాతీయ రహదారుల్లో ఎక్కువగా ఉండే రౌండ్ అబౌట్(వృత్తాకార కూడలి) వద్ద వాహనదారులు కొన్ని ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు రవాణాశాఖ అధికారులు. లేదంటే చర్యలు తప్పవు. ఈ ప్రాంతంలో అకస్మాత్తుగా బ్రేకులు వేయాల్సి వచ్చినా, అదుపు తప్పే పరిస్థితి వచ్చినా ప్రమాదకర డ్రైవింగ్ కిందకే వస్తుందని, మోటారు వాహనాల చట్టంలోని సెక్షన్ 177, 184 ప్రకారం తగిన చర్యలు ఉంటాయని రవాణాశాఖ మాన్యువల్ తెలియజేస్తోంది.
నిబంధనలు ఇలా!
వేగం తగ్గించాలి :
రౌండ్ అబౌట్కు సమీపించగానే వెహికల్ స్పీడ్ను తగ్గించాలి. చుట్టూ ఉన్న వాహనాల రాకపోకలను గమనించాలి.
నిర్ధారించుకున్నాకే ప్రవేశించాలి :
రౌండ్ అబౌట్ లోపల వృత్తాకార మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న వాహనాలకు దారి ఇవ్వాలి. అవి ముందుకు వెళ్లాక ఖాళీ ఉందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే ప్రవేశించాలి.
అడ్డదిడ్డంగా వెళ్లొద్దు :
ముందున్న వాహనాన్ని దాటేందుకు లేదా త్వరగా వెళ్లాలనే తొందరలో ఇతర వాహనాల మార్గానికి అంతరాయం కలిగించొద్దు.
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లేన్లోనే ప్రయాణించాలి :
రౌండ్ అబౌట్లో ఉన్నప్పుడు వాహనదారులు తమ లేన్లోనే ప్రయాణించాలి. అలాకాకుండా అకస్మాత్తుగా లేన్ మార్చడం, ఇతర వాహనాలకు దారి లేకుండా చేయడం ప్రమాదకరమని సూచిస్తున్నారు రవాణాశాఖ అధికారులు.
బయటకు వెళ్లేటప్పుడు :
రౌండ్ అబౌట్ నుంచి బయటకు వెళ్లేముందు సరైన ఇండికేటర్ ఇవ్వాలి. వెనుక, పక్కనున్న వాహనాలను గమనిస్తూ బయటకు వెళ్లాలి.
పాదచారుల విషయంలో :
రౌండ్ అబౌట్లో ప్రవేశించేటప్పుడు, బయటకు వచ్చేటప్పుడు రోడ్డు దాటే పాదచారుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. సురక్షితంగా దాటే అవకాశం కల్పించాలి.
తొందరపడొద్దు :
సిగ్నల్ ఉన్న కూడళ్లలో వాహనదారులకు ఎప్పుడు ఆగాలి, ఎప్పుడు వెళ్లాలి అనే విషయంలో స్పష్టత ఉంటుంది. అయితే, రౌండ్ అబౌట్ వద్ద సిగ్నల్ లేకపోవడాన్ని కొందరు వాహనదారులు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు. త్వరగా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇలా ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలను పట్టించుకోకుండా ప్రవేశించడం, లోపల ప్రయాణిస్తున్న వాహనాలకు దారి ఇవ్వకపోవడం, చివరి నిమిషంలో మలుపు తీసుకోవడం వంటివి చేస్తూ ప్రమాదాలకు కారణమవుతుంటారు. రద్దీ సమయాల్లో ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటోంది.
ఉద్దేశం ఇదీ!
రౌండ్ అబౌట్ ఏర్పాటు ఉద్దేశం వాహనాల రాకపోకలను క్రమబద్ధీకరించడం, ట్రాఫిక్ సజావుగా సాగేలా చేయడం. అయితే, వాహనదారులు నిబంధనలు పాటించినప్పుడే ఈ లక్ష్యం నెరవేరుతుందంటున్నారు. వేగం తగ్గించడం, లోపల ఉన్న వాహనాలకు దారివ్వడం, ఖాళీ ఉన్నప్పుడే ప్రవేశించడం, బయటకు వెళ్లే ముందు ఇండికేటర్ వేయడం వంటి అలవాట్లు ప్రమాదాల ముప్పును తగ్గిస్తాయని సూచిస్తున్నారు రవాణాశాఖ అధికారులు.
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