రోజ్​సిరప్​ను బయటకొంటున్నారా? - ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్​గా చేసుకోండి! - 2 నెలలు నిల్వ!

-మిల్క్​షేక్​, స్మూతీలు వంటి వాటిల్లో కీలక ఇంగ్రీడియంట్​గా రోజ్​ సిరప్​ - ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోండి!

Homemade Rose Syrup Recipe
Homemade Rose Syrup Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 18, 2026 at 10:17 AM IST

Rose Syrup Making: సమ్మర్​లో బాడీ కూల్​గా ఉండేందుకు, రిఫ్రెష్​మెంట్​ కోసం చాలా మంది రకరకాల డ్రింక్స్​ తాగుతుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా లస్సీ, స్మూతీలు, మిల్క్​షేక్​లు, జ్యూస్​లు, ఫలుదా వంటి వాటిని మరింత ఇష్టంగా తాగుతుంటారు. అయితే ఈ డ్రింక్స్​ మరింత టేస్టీగా ఉండేందుకు మెజార్టీ పీపుల్​ రోజ్​ సిరప్​ వాడుతుంటారు. ఈ సిరప్​ యాజ్​ చేయడం వల్ల డ్రింక్​ మంచి ఫ్లేవర్​ఫుల్​గా, టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే నార్మల్​గా రోజ్​ సిరప్​ను చాలా మంది సూపర్​ మార్కెట్స్​, ఈకామర్స్​ వెబ్​సైట్​ నుంచి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? కేవలం ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్​గా, రెండు నెలల పాటు నిల్వ ఉండేలా రోజ్​ సిరప్​ చేసుకోవచ్చు. బయట కొన్నదానికన్నా మరింత కలరఫుల్​గా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా ఇంట్లో రోజ్​ సిరప్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Homemade Rose Syrup Recipe
Homemade Rose Syrup Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఎండిన ఎర్ర గులాబీ రేకులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పంచదార - 1 కప్పు
  • రోజ్​ కలర్​ - 2 చుక్కలు
  • వెనీలా ఎసెన్స్​ - అర టీస్పూన్​
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • ఉప్పు - చిటికెడు
Homemade Rose Syrup Recipe
Homemade Rose Syrup Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి అర కప్పు నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులోకి ఎండిన గులాబీ రేకులు వేసుకుని ఓసారి కలిపి లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • వాటర్​ కలర్​ మారి, గులాబీ రేకులు పల్చగా అయ్యినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు అలానే ఉంచాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత రోజ్​ వాటర్​ను ఫిల్టర్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • మరోసారి స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి 1 కప్పు నీళ్లు, పంచదార వేసి కరిగించాలి.
Homemade Rose Syrup Recipe
Homemade Rose Syrup Recipe (Getty Images)
  • చక్కెర పూర్తిగా కరిగినాక వడకట్టిన రోజ్​ వాటర్​, రోజ్​ కలర్​, వెనీలా ఎసెన్స్​ వేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఉప్పు, నిమ్మరం వేసి మరోసారి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. అంటే పాకం అనేది కాస్త జిగురుగా మారితే సరిపోతుంది. ఎటువంటి పాకం అవసరం లేదు.
  • ఈ విధంగా రెడీ అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈ సిరప్​ చల్లారినాక గాలి చొరబడని గాజు సీసాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి. ఇంట్లోనే నేచురల్​ రోజ్​ సిరప్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Homemade Rose Syrup Recipe
Homemade Rose Syrup Recipe (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీ దగ్గర ఎండిన రోజ్​ పెటల్స్​ లేకపోతే తాజా గులాబీ పూలు తీసుకుని రెక్కలు సెపరేట్​ చేసి ఓ రెండుమూడు రోజులు ఎండలో ఆరబెట్టుకుంటే సరి. ఎండిన రోజ్​ పెటల్స్​ రెడీ. లేదంటే ఆన్​లైన్​లో కూడా వీటిని కొనుగోలు చేయవచ్చు.
  • రోజ్​ సిరప్​ మంచి థిక్​ కలర్​లో కనిపించడానికి రోజ్​ కలర్​ వాడుకోవచ్చు. ఆ కలర్​ ఇష్టం లేదనుకున్నవారు రోజ్​ పెటల్స్​ను నీటిలో ఉడికించేముందే కొన్ని బీట్​రూట్​ ముక్కలు వేసుకుంటే మంచి కలర్​ వస్తుంది.

