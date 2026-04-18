రోజ్సిరప్ను బయటకొంటున్నారా? - ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా చేసుకోండి! - 2 నెలలు నిల్వ!
-మిల్క్షేక్, స్మూతీలు వంటి వాటిల్లో కీలక ఇంగ్రీడియంట్గా రోజ్ సిరప్ - ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి!
Published : April 18, 2026 at 10:17 AM IST
Rose Syrup Making: సమ్మర్లో బాడీ కూల్గా ఉండేందుకు, రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం చాలా మంది రకరకాల డ్రింక్స్ తాగుతుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా లస్సీ, స్మూతీలు, మిల్క్షేక్లు, జ్యూస్లు, ఫలుదా వంటి వాటిని మరింత ఇష్టంగా తాగుతుంటారు. అయితే ఈ డ్రింక్స్ మరింత టేస్టీగా ఉండేందుకు మెజార్టీ పీపుల్ రోజ్ సిరప్ వాడుతుంటారు. ఈ సిరప్ యాజ్ చేయడం వల్ల డ్రింక్ మంచి ఫ్లేవర్ఫుల్గా, టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే నార్మల్గా రోజ్ సిరప్ను చాలా మంది సూపర్ మార్కెట్స్, ఈకామర్స్ వెబ్సైట్ నుంచి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? కేవలం ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా, రెండు నెలల పాటు నిల్వ ఉండేలా రోజ్ సిరప్ చేసుకోవచ్చు. బయట కొన్నదానికన్నా మరింత కలరఫుల్గా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా ఇంట్లో రోజ్ సిరప్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఎండిన ఎర్ర గులాబీ రేకులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పంచదార - 1 కప్పు
- రోజ్ కలర్ - 2 చుక్కలు
- వెనీలా ఎసెన్స్ - అర టీస్పూన్
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- ఉప్పు - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి అర కప్పు నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులోకి ఎండిన గులాబీ రేకులు వేసుకుని ఓసారి కలిపి లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- వాటర్ కలర్ మారి, గులాబీ రేకులు పల్చగా అయ్యినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు అలానే ఉంచాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత రోజ్ వాటర్ను ఫిల్టర్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- మరోసారి స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి 1 కప్పు నీళ్లు, పంచదార వేసి కరిగించాలి.
- చక్కెర పూర్తిగా కరిగినాక వడకట్టిన రోజ్ వాటర్, రోజ్ కలర్, వెనీలా ఎసెన్స్ వేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఉప్పు, నిమ్మరం వేసి మరోసారి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. అంటే పాకం అనేది కాస్త జిగురుగా మారితే సరిపోతుంది. ఎటువంటి పాకం అవసరం లేదు.
- ఈ విధంగా రెడీ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈ సిరప్ చల్లారినాక గాలి చొరబడని గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి. ఇంట్లోనే నేచురల్ రోజ్ సిరప్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీ దగ్గర ఎండిన రోజ్ పెటల్స్ లేకపోతే తాజా గులాబీ పూలు తీసుకుని రెక్కలు సెపరేట్ చేసి ఓ రెండుమూడు రోజులు ఎండలో ఆరబెట్టుకుంటే సరి. ఎండిన రోజ్ పెటల్స్ రెడీ. లేదంటే ఆన్లైన్లో కూడా వీటిని కొనుగోలు చేయవచ్చు.
- రోజ్ సిరప్ మంచి థిక్ కలర్లో కనిపించడానికి రోజ్ కలర్ వాడుకోవచ్చు. ఆ కలర్ ఇష్టం లేదనుకున్నవారు రోజ్ పెటల్స్ను నీటిలో ఉడికించేముందే కొన్ని బీట్రూట్ ముక్కలు వేసుకుంటే మంచి కలర్ వస్తుంది.
