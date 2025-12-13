ఇంట్లోనే "పీచు మిఠాయ్" - ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయండి
- నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు
Published : December 13, 2025 at 2:33 PM IST
Rose Peechu Mithai : 90's కిడ్స్కి మాత్రమే తెలిసిన స్వీట్ "బొంబాయి మిఠాయి". గ్రామాల్లోకి సైకిల్ మీద వచ్చి అమ్మేవాళ్లు. గులాబీ రంగులో, తియ్యగా ఉండే ఈ మిఠాయికోసం పిల్లలు ఎగబడేవాళ్లు. బబూల్ గమ్ మాదిరిగా సాగే దీన్ని ఎంతో ఇష్టంగా తినేవాళ్లు. కాల క్రమంలో అది కనుమరుగైంది. దాని స్థానంలో అదే రంగుతో పీచు మిఠాయి ఇప్పుడు సైకిల్ పై తిరుగుతోంది.
లైట్ గులాబీ రంగులో ఉండే ఈ మిఠాయి.. దూది పింజలా ఉండి పిల్లలను ఆకర్షిస్తుంది. మార్కెట్కు వెళ్తే అది కావాలంటూ చిన్నారులు మారాం చేస్తుంటారు. వాళ్ల పోరు పడలేక పెద్దలు కొనిస్తుంటారు. కానీ.. అది ఎలా తయారు చేశారో తెలియదునే భయం లోలోపల ఉంటుంది. అందుకే.. ఇంట్లోనే తయారు చేస్తే సరిపోతుంది. మరి, ఈ పింక్ పీచు మిఠాయిని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
పంచదార 1 కప్పు
ఫుడ్ కలర్ చిటికెడు
పాలిథిన్ కవర్
రబ్బర్ బ్యాండ్
మెటల్ స్ట్రా
సిలికాన్ మ్యాట్
తయారీ విధానం 1 :
ఈ పీచు మిఠాయి తయారు చేయడానికి రెండు రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. మొదటి పద్ధతిని ఇప్పుడు చూద్దాం.
కప్పు పంచదారలో చిటికెడు ఫుడ్ కలర్ మిక్స్ చేయాలి.
ఇవి రెండూ కలిసిపోయేలా మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
ఇలా మెత్తగా మిక్స్ చేసుకున్న పౌడర్ను ఒక పాలిథిన్ కవర్లో వేసుకోవాలి.
లోపలికి గాలి వెళ్లకుండా రబ్బర్ బ్యాండ్ ను అంచులకు కట్టాలి.
పాలిథీన్ కవర్లో తడి ఉండకూడదని గుర్తు పెట్టుకోండి
దీంతో కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి, కాసేపటి తర్వాత ఆ పదార్థాం పీచు మిఠాయి మాదిరిగా మారిపోతుంది.
ఇంతే.. చాలా సింపుల్గా ఈ మిఠాయిని తయారు చేసుకోవచ్చు
తయారీ విధానం 2 :
చక్కెరలో ఫుడ్కలర్ మిక్స్ చేయాలి. దాన్ని మైక్రోవేవ్ సేఫ్ బౌల్లో వేయాలి.
సుమారు అర నిమిషం పాటు హీట్ చేయాలి. దీంతో చక్కెర కరిగిపోతుంది. అలా కరిగిన చక్కెరను బయటకు తీయాలి.
ఆ కరిగిన చక్కెర పాకంలో మెటల్ స్ట్రా పెట్టి, సిలికాన్ మ్యాట్ మీద పడేట్టు ఊదాలి. అంతే, సూపర్ కాటన్ క్యాండీ సిద్ధమైపోతుంది.
దాన్ని వెంటనే పాలిథిన్ కవర్ లో వేయాలి. కాసేపట్లో పీచు మిఠాయి సిద్ధమైపోతుంది.
ఇలా మెటల్ స్ట్రాతో ఊదుతున్నప్పుడు చక్కెర గట్టిపడే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు మరో కొన్ని సెకన్లపాటు ఓవెన్లో వేడి చేస్తే సరిపోతుంది.
అంతే అద్దిరిపోయే గులాబీ రంగ పీచు మిఠాయి రెడీ అయిపోతుంది.
చాలా ఈజీగా తయారైపోతుందో కదూ.. నిజంగానే చాలా సులువుగా దీన్ని తయారు చేయొచ్చు.
మీకు నచ్చితే ఒకసారి తయారు చేసి చూడండి. పిల్లలు ఎంతో తింటారు.
