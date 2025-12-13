Telangana Panchayat Elections Results2025

ఇంట్లోనే "పీచు మిఠాయ్" - ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయండి

- నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు

Rose Peechu Mithai
Rose Peechu Mithai (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 13, 2025 at 2:33 PM IST

Rose Peechu Mithai : 90's కిడ్స్​కి మాత్రమే తెలిసిన స్వీట్ "బొంబాయి మిఠాయి". గ్రామాల్లోకి సైకిల్​ మీద వచ్చి అమ్మేవాళ్లు. గులాబీ రంగులో, తియ్యగా ఉండే ఈ మిఠాయికోసం పిల్లలు ఎగబడేవాళ్లు. బబూల్​ గమ్​ మాదిరిగా సాగే దీన్ని ఎంతో ఇష్టంగా తినేవాళ్లు. కాల క్రమంలో అది కనుమరుగైంది. దాని స్థానంలో అదే రంగుతో పీచు మిఠాయి ఇప్పుడు సైకిల్ పై తిరుగుతోంది.

లైట్ గులాబీ రంగులో ఉండే ఈ మిఠాయి.. దూది పింజలా ఉండి పిల్లలను ఆకర్షిస్తుంది. మార్కెట్​కు వెళ్తే అది కావాలంటూ చిన్నారులు మారాం చేస్తుంటారు. వాళ్ల పోరు పడలేక పెద్దలు కొనిస్తుంటారు. కానీ.. అది ఎలా తయారు చేశారో తెలియదునే భయం లోలోపల ఉంటుంది. అందుకే.. ఇంట్లోనే తయారు చేస్తే సరిపోతుంది. మరి, ఈ పింక్ పీచు మిఠాయిని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

పంచదార 1 కప్పు

ఫుడ్‌ కలర్‌ చిటికెడు

పాలిథిన్‌ కవర్

రబ్బర్‌ బ్యాండ్‌

మెటల్‌ స్ట్రా

సిలికాన్‌ మ్యాట్‌

తయారీ విధానం 1 :

ఈ పీచు మిఠాయి తయారు చేయడానికి రెండు రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. మొదటి పద్ధతిని ఇప్పుడు చూద్దాం.

కప్పు పంచదారలో చిటికెడు ఫుడ్‌ కలర్‌ మిక్స్ చేయాలి.

ఇవి రెండూ కలిసిపోయేలా మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.

ఇలా మెత్తగా మిక్స్ చేసుకున్న పౌడర్​ను ఒక పాలిథిన్‌ కవర్లో వేసుకోవాలి.

లోపలికి గాలి వెళ్లకుండా రబ్బర్‌ బ్యాండ్‌ ను అంచులకు కట్టాలి.

పాలిథీన్ కవర్​లో తడి ఉండకూడదని గుర్తు పెట్టుకోండి

దీంతో కెమికల్ రియాక్షన్​ జరిగి, కాసేపటి తర్వాత ఆ పదార్థాం పీచు మిఠాయి మాదిరిగా మారిపోతుంది.

ఇంతే.. చాలా సింపుల్​గా ఈ మిఠాయిని తయారు చేసుకోవచ్చు

తయారీ విధానం 2 :

చక్కెరలో ఫుడ్‌కలర్‌ మిక్స్ చేయాలి. దాన్ని మైక్రోవేవ్‌ సేఫ్‌ బౌల్​లో వేయాలి.

సుమారు అర నిమిషం పాటు హీట్ చేయాలి. దీంతో చక్కెర కరిగిపోతుంది. అలా కరిగిన చక్కెరను బయటకు తీయాలి.

ఆ కరిగిన చక్కెర పాకంలో మెటల్ స్ట్రా పెట్టి, సిలికాన్ మ్యాట్ మీద పడేట్టు ఊదాలి. అంతే, సూపర్​ కాటన్ క్యాండీ సిద్ధమైపోతుంది.

దాన్ని వెంటనే పాలిథిన్​ కవర్​ లో వేయాలి. కాసేపట్లో పీచు మిఠాయి సిద్ధమైపోతుంది.

ఇలా మెటల్ స్ట్రాతో ఊదుతున్నప్పుడు చక్కెర గట్టిపడే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు మరో కొన్ని సెకన్లపాటు ఓవెన్​లో వేడి చేస్తే సరిపోతుంది.

అంతే అద్దిరిపోయే గులాబీ రంగ పీచు మిఠాయి రెడీ అయిపోతుంది.

చాలా ఈజీగా తయారైపోతుందో కదూ.. నిజంగానే చాలా సులువుగా దీన్ని తయారు చేయొచ్చు.

మీకు నచ్చితే ఒకసారి తయారు చేసి చూడండి. పిల్లలు ఎంతో తింటారు.

