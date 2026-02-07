అన్నం మిగిలిపోయిందా? - ఇలా "రైస్​ రోల్స్​" చేసుకోండి - అద్భుతంగా ఉంటాయి!

ETV Bharat / offbeat

Rolls with Left Over Rice: అందరి ఇళ్లల్లో అన్నం మిగలడం సహజమే. ఉదయం వండింది రాత్రికి, రాత్రి చేసింది ఉదయానికి మిగులుతుంటుంది. దీంతో చాలా మంది మిగిలిన అన్నంతో పోపు వేస్తుంటారు. లేదంటే పడేస్తుంటారు. అయితే, మీకు తెలుసా? మిగిలిన అన్నంతో అద్దిరిపోయే స్నాక్​ ఐటమ్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. అదే రైస్​ రోల్స్​. దీనినే రైస్​ పకోడీ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. అందుకోసం పెద్దగా పదార్థాలు కూడా అవసరం పడవు. చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. ఇక టేస్ట్​ గురించి ప్రత్యేక చెప్పక్కర్లేదు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా మిగిలిన అన్నంతో కరకరలాడే రోల్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Rolls with Left Over Rice
అన్నం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అన్నం - 2 కప్పులు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం -2 టీస్పూన్లు
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • శనగపిండి - అర కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
Rolls with Left Over Rice
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి అన్నం తీసుకోవాలి. అందులోకి ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Rolls with Left Over Rice
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • అనంతరం అందులోకి పసుపు, కారం, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, ఇంగువ, ఉప్పు, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి అన్నానికి పట్టేలా నిదానంగా గరిటెతో కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అన్నం మిశ్రమంలోకి 2 టీస్పూన్ల నూనె పోసి రైస్​ను ప్రెస్​ చేస్తూ సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పొడుగ్గా, రోల్​ షేప్​లో చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని రోల్స్​ షేప్​లో చేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
Rolls with Left Over Rice
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న రోల్స్​ వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా జాగ్రత్తగా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
  • క్రిస్పీగా, రెండు వైపులా గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఇలానే మిగిలిన వాటిని వేయించుకుని టమాటా సాస్​ లేదా గ్రీన్​ చట్నీతో తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రైస్​ రోల్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Rolls with Left Over Rice
రైస్​ రోల్స్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • ఇవి మరింత క్రంచీగా ఉండటానికి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న రోల్స్​ను బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​లో డిప్​ చేసి ఆయిల్​లో డీప్​ ఫ్రై చేసుకుంటే సరి.
  • ఈ రోల్స్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో మాత్రం ఫ్రై చేసుకోవాలి. లేదంటే హై-ఫ్లేమ్​లో పెడితే లోపల సరిగ్గా ఉడకకపోవడం, సిమ్​లో అయితే నూనె పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

