అన్నం మిగిలిపోయిందా? - ఇలా "రైస్ రోల్స్" చేసుకోండి - అద్భుతంగా ఉంటాయి!
- అన్నం మిగిలిపోతే ఏం చేస్తున్నారు? - ఓసారి ఇలా అద్దిరిపోయే స్నాక్స్ చేసుకోండి, కిర్రాక్ ఉంటాయి!
Published : February 7, 2026 at 10:51 AM IST
Rolls with Left Over Rice: అందరి ఇళ్లల్లో అన్నం మిగలడం సహజమే. ఉదయం వండింది రాత్రికి, రాత్రి చేసింది ఉదయానికి మిగులుతుంటుంది. దీంతో చాలా మంది మిగిలిన అన్నంతో పోపు వేస్తుంటారు. లేదంటే పడేస్తుంటారు. అయితే, మీకు తెలుసా? మిగిలిన అన్నంతో అద్దిరిపోయే స్నాక్ ఐటమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదే రైస్ రోల్స్. దీనినే రైస్ పకోడీ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. అందుకోసం పెద్దగా పదార్థాలు కూడా అవసరం పడవు. చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఇక టేస్ట్ గురించి ప్రత్యేక చెప్పక్కర్లేదు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా మిగిలిన అన్నంతో కరకరలాడే రోల్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అన్నం - 2 కప్పులు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం -2 టీస్పూన్లు
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- శనగపిండి - అర కప్పు
- బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి అన్నం తీసుకోవాలి. అందులోకి ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి పసుపు, కారం, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, ఇంగువ, ఉప్పు, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి అన్నానికి పట్టేలా నిదానంగా గరిటెతో కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అన్నం మిశ్రమంలోకి 2 టీస్పూన్ల నూనె పోసి రైస్ను ప్రెస్ చేస్తూ సాఫ్ట్ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పొడుగ్గా, రోల్ షేప్లో చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని రోల్స్ షేప్లో చేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న రోల్స్ వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా జాగ్రత్తగా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
- క్రిస్పీగా, రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇలానే మిగిలిన వాటిని వేయించుకుని టమాటా సాస్ లేదా గ్రీన్ చట్నీతో తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రైస్ రోల్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- ఇవి మరింత క్రంచీగా ఉండటానికి ప్రిపేర్ చేసుకున్న రోల్స్ను బ్రెడ్ క్రంబ్స్లో డిప్ చేసి ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరి.
- ఈ రోల్స్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రం ఫ్రై చేసుకోవాలి. లేదంటే హై-ఫ్లేమ్లో పెడితే లోపల సరిగ్గా ఉడకకపోవడం, సిమ్లో అయితే నూనె పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
