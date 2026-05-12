"రైల్వే సిగ్నల్ ట్యాంపరింగ్" - అనవసరంగా చైన్ లాగితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

రైలు సిగ్నల్ వైర్లు కట్! - నడికుడి, గుంటూరు మార్గంలో దోపిడీ ముఠాలు!

Published : May 12, 2026 at 12:27 PM IST

Railway Signal Tampering : సిగ్నల్ వైర్లు కట్ చేయడం, చైన్ లాగడం, రైలు ఆగిన తర్వాత బందిపోటు ముఠాలు ప్రయాణికులను దోచుకుని పారిపోవడం మనం సినిమాల్లోనే చూశాం. కానీ, ఇలాంటి ఘటనలు ఏపీలోనూ గత ఏడాదిన్నరగా తరచూ చోటుచేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. బాపట్ల, గుంటూరు, నడికుడి, పిడుగురాళ్ల మధ్య దోపిడీ ముఠాలు చోరీల కోసం రైల్వే సిగ్నల్‌ ట్యాంపరింగ్‌ చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. తాజాగా పొన్నూరు మండలం ఆలూరు రైల్వే గేట్‌ సమీపంలో తారసపడిన దోపిడీ ముఠాలపై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు.

రైళ్ల కదలికలు సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థపై ఆధారపడి ఉంటాయని తెలిసిందే. దీనిని ఆసరాగా తీసుకుని కొన్ని దోపిడీ ముఠాలు సిగ్నల్ ట్యాంపరింగ్​కు పాల్పడుతున్నాయి. స్టేషన్లకు దూరంగా, అటవీ మార్గంలో రైళ్లను నిలిపేసి ప్రయాణికులను బెదిరించి దోపిడీ చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వందలాది ప్రయాణికుల ప్రాణాలకు ప్రమాదకరంగా మారిన పరిస్థితులపై జీఆర్పీ, ఆర్పీఎఫ్ కఠిన వైఖరి అవలంబిస్తోంది. సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థతో చెలగాటమాడినా, అవసరం లేకున్నా గొలుసు లాగినా చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

రైండు రైళ్లు ఒకే ట్రాక్ పైకి వచ్చే చాన్స్

రైళ్లను దారిమధ్యలో నిలిపే ఉద్దేశంతో దోపిడీ ముఠాలు సిగ్నల్ ట్యాంపరింగ్​కు పాల్పడుతున్నాయి. వైర్లను కట్ చేయడం లేదా ట్యాంపరింగ్‌ చేయడం వల్ల లోకో పైలెట్లకు తప్పుడు సంకేతాలు వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఎదురెదురుగా రెండు రైళ్లు ఒకే ట్రాక్‌పైకి వచ్చే ప్రమాదం ఉందని, వందలాదిమంది ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడమేనని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ట్యాంపరింగ్​కు పాల్పడినా, అనవసరంగా గొలుసు లాగి రైలును నిలిపినా ఎలాంటి శిక్షలు ఉంటాయో తెలుసా?

గొలుసు లాగితే నేరం

వ్యక్తిగత అవసరాలకు, అనధికారిక ప్రదేశాల్లో చైన్‌ లాగి రైలు ఎక్కడం లేదా దిగడం చేస్తే పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. రైల్వేచట్టం 1989లోని సెక్షన్‌ 141 ప్రకారం తొలిసారి నేరానికి పాల్పడితే వెయ్యి రూపాయల వరకు జరిమానా, ఏడాదిపాటు జైలుశిక్ష విధిస్తారు. పదేపదే నేరానికి పాల్పడితే జరిమానాతోపాటు శిక్ష తీవ్రత పెరుగుతుంది. రైలు ఆగి, కదలడానికి అవసరమైన వ్యయాన్ని నిందితుడి నుంచే వసూలు చేస్తారు. ఇతర రైళ్ల రాకపోకలపై ప్రభావం చూపితే బాధ్యుడిపై అదనపు జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంటుంది. జరిమానా చెల్లించకపోతే జైలు శిక్ష విధిస్తారు.

ప్రయాణికుల్లో తీవ్ర అనారోగ్య సమస్య లేదా బోగీల్లో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినపుడు రైలును ఆపడానికి ప్రతి బోగీలోనూ అలారం చైన్‌ ఉంటుంది. దీన్ని అనవసరంగా లాగితే జరిమానాతోపాటు జైలుశిక్ష ఉంటుంది.

చైన్‌ ఎప్పుడు లాగొచ్చంటే!

  • ప్రయాణికులు ఎవరైనా గుండెపోటు, మూర్ఛ వంటి తీవ్ర అనారోగ్య సమస్య బారిన పడినపుడు.
  • తక్షణ చికిత్స, మందులు లేదా ఆసుపత్రిలో చేరడం వంటి వైద్య సహాయం అవసరమైనప్పుడు.
  • బోగీల్లో మంటలు, పేలుళ్లు చెలరేగి ప్రయాణికులు ముప్పులో ఉన్నప్పుడు.
  • పిల్లలు, వృద్ధులు, వికలాంగులు కదిలే రైలు ఎక్కే ప్రయత్నం చేసినపుడు.
  • దోపిడీ ముఠాలు లేదా నక్సలైట్, బందిపోట్లు దుశ్చర్యలకు పాల్పడినప్పుడు.

