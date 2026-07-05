మీరు ఆర్వో వాటర్ తాగుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే ఆరోగ్యానికి ముప్పు!
- కొన్ని భాగాలను వెంటనే మార్చాల్సి ఉందంటున్న నిపుణులు - లేదంటే బ్యాక్టీరియా పెరిగే అవకాశం!
Published : July 5, 2026 at 5:09 PM IST
RO Water Purifier: ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఇళ్లలో రివర్స్ ఆస్మోసిస్ (RO) వాటర్ ప్యూరిఫయర్లు ఉంటున్నాయి. ఫ్లోరైడ్, భార లోహాలు, ఇతర కాలుష్యాల నుంచి రక్షణ కోసం వీటిని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. అయితే, ప్యూరిఫయర్ కొనేటప్పుడు చూపే శ్రద్ధ, దాని నిర్వహణలో చూపడం లేదు. దీంతో నీటిని శుద్ధి చేయాల్సిన యంత్రమే కలుషిత నీటికి, ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఆర్వో ప్యూరిఫైయర్లో వాటర్ ఫిల్టరింగ్ అనేది పలు దశల్లో జరుగుతుంది. కాబట్టి, మెషీన్లోని ప్రతి భాగమూ సక్రమంగా పనిచేస్తేనే సురక్షితమైన తాగునీరు అందుతుంది. మొదట ప్రీ-ఫిల్టర్ భాగం మట్టి, ఇసుక వంటి పెద్ద రేణువులను తొలగిస్తుంది. అంటే.. ఎక్కువ పని దీనికే ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని సుమారు నాలుగు నెలలకోసారి మార్చాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల లోపల ఉన్న ఖరీదైన భాగాలకు కూడా రక్షణ దొరుకుతుందని చెబుతున్నారు.
ఇక క్లోరిన్, రసాయనాలు, దుర్వాసనలకు కారణమయ్యే పదార్థాలను తొలగించే పని కార్బన్ ఫిల్టర్ చూస్తుంది. నీటి రుచి మారినా, వాసన వచ్చినా ఇది దెబ్బతిన్నదని అర్థం. వెంటనే దీన్ని మార్చాలి. సాధారణంగా ఆర్నెల్లకోసారి కొత్త ఫిల్టర్ అమర్చడం మంచిది.
తర్వాత ఆర్వోలో అత్యంత కీలకమైన భాగం మెంబ్రేన్. ఇది బ్యాక్టీరియా, వైరస్, కరిగిన లవణాలు, భారలోహాలను అడ్డుకుంటుంది. నీటి ప్రవాహం తగ్గడం మొదలైనా, టీడీఎస్ స్థాయిలు పెరిగినా మెంబ్రేన్ను మార్చాల్సిన సమయం వచ్చినట్టుగా భావించాలి.
ఇక్కడే టీడీఎస్ విషయంలో క్లారిటీతో ఉండాలి. ఇది మరీ తక్కువగా ఉండకూడదు. 50 కంటే తక్కువగా ఉంటే శరీరానికి అవసరమైన ఖనిజాలు తగ్గిపోతాయి. అందుకే నిపుణుల సలహాతో టీడీఎస్ను 100 నుంచి 150 మధ్య ఉంచుకోవడం ఉత్తమం.
మెంబ్రేన్ దెబ్బతింటే భార లోహాలు కూడా నీటిలోనే మిగిలి, దీర్ఘకాలంలో ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. ఫిల్టర్లను సమయానికి మార్చకపోతే వాటిలో బ్యాక్టీరియా పెరిగి, శుద్ధి కావాల్సిన నీరే కలుషితమవుతుంది. ఫిల్టర్లు మూసుకుపోతే మోటార్పై అదనపు భారం పడటంతో విద్యుత్ వినియోగం పెరిగి, యంత్రం పనితీరు కూడా తగ్గిపోతుంది.
ఫిల్టర్లతోపాటు స్టోరేజీ ట్యాంక్ పరిశుభ్రత కూడా అంతే ముఖ్యం. వారానికి ఒకసారి ట్యాంక్లోని నీటిని పూర్తిగా ఖాళీ చేయాలి. నెలకోసారి ట్యాంక్ లోపలి గోడలను క్లీన్ చేయాలి. లేకపోతే లోపల ఏర్పడే పొరలో క్రిములు పెరిగి నీరు కలుషితమయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
ఆర్వో శుద్ధి ప్రక్రియలో కొంత నీరు బయటకు వెళ్తుంది. ఈ నీటిని నేరుగా డ్రైనేజీలోకి పంపకుండా ప్రత్యేక పాత్రలో నిల్వ చేసుకుని వాహనాలు కడగడం, పాత్రలు శుభ్రం చేయడం, నేల తుడవడం వంటి అవసరాలకు వినియోగిస్తే నీటి వృథాను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు.