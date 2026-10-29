ఆర్వో 'వృథా నీటిని' సింక్లో వదిలేయకండి - ఇలా ఇంటి పనులకు వాడుకోండి!
మీ ఇంట్లో RO వాటర్ ప్యూరిఫయర్ ఉందా? - వేస్ట్ వాటర్తో నీటి బిల్లు తగ్గించుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 2:41 PM IST
RO Waste Water Uses : నేటి రోజుల్లో ప్రతి ఇంట్లోనూ ఆర్వో వాటర్ ప్యూరిఫయర్స్ సర్వసాధారణం అయిపోయాయి. రోజూ నీటి డబ్బాలు వేయించుకునే బదులు, వీటినే అమర్చుకుంటున్నారు. ఈ ప్యూరిఫయర్ల నుంచి నిత్యం లీటర్ల కొద్దీ నీరు వేస్ట్గా బయటకు పోతోంది. చాలామంది ఈ నీటిని సింక్లలో వృథాగా వదిలేస్తుంటారు. అయితే, ఎల్నినో వేళ ఈ నీటిని వృథాగా వదిలేయకుండా, కాస్త ఆలోచిస్తే ఇంటి పనులన్నింటికీ వాడుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇలా ప్రతి చుక్కనూ పొదుపుగా వాడుకుంటే నీటి బిల్లు తగ్గడమే కాకుండా, నీటి కొరతను అధిగమించవచ్చంటున్నారు. మరి, ఆర్వో వాటర్ వృథాను తగ్గించే ఆ అద్భుతమైన ఐడియాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అసలు నీరెందుకు వస్తుంది?
RO(రివర్స్ ఆస్మోసిస్) అనేది వాటర్లో కరిగి ఉన్న లవణాలు, రసాయన కలుషితాలు, ఇతర మలినాలను తగ్గించే సాంకేతికత. నీటిని ఎక్కువ పీడనంతో ప్రత్యేక పొర(మెంబ్రేన్) ద్వారా పంపడంతో రెండు భాగాలుగా విడిపోతుంది.
ప్యూర్ వాటర్ : ఆర్వో ప్రక్రియలో మెంబ్రేన్ వడపోతను దాటిన ప్యూర్ వాటర్ నిల్వ ట్యాంకులోకి వస్తుంది. ఇదే శుద్ది చేసిన నీరు.
బయటకు వెళ్లే నీరు : మెంబ్రేన్ దాటని లవణాలు, ఇతర పదార్థాలతో కూడిన నీరు పైపు ద్వారా బయటకు వస్తుంది. ఈ నీటిని రిజెక్ట్ వాటర్ లేదా హార్డ్ వాటర్ అంటారు.
- ఇందులో సోడియం, పొటాషియం, క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, సల్ఫేట్, క్లోరైడ్ లవణాలు అధికంగా ఉంటాయి. వీటివల్లే టీడీఎస్(టోటల్ డిసాల్వ్డ్ సాల్ట్) ఎక్కువగా చూపిస్తుంది.
- బోరు వాటర్లో ఆర్సెనిక్, పాదరసం, సీసం, కాడ్మియం, ఫ్లోరైడ్ వంటి హానికరమైన లోహాలు ఉంటే ఫిల్టర్ వాటిని వ్యర్థ జలాల్లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది. వాటిలో మట్టి, రసాయన అవశేషాలు, బ్యాక్టీరియా వంటి మలినాలుంటాయి.
శుద్ధి నీరెంత, వృథా ఎంత?
ఆర్వో ప్యూరిఫయర్ నుంచి వచ్చే నీటి పరిమాణం మోడల్, నీటి పీడనం, కరిగిన ఘనపదార్థాల మోతాదు(టీడీఎస్), మెంబ్రేన్ పని తీరుపై ఆధారపడి ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇంట్లో ఉపయోగించే ఆర్వో ప్యూరిఫయర్లు 4 లీటర్ల నీటిలో ఒక లీటరు శుద్ధి వాటర్ను ఇస్తాయని చెబుతున్నారు. అంటే మిగతా 75శాతం నీరు వృథాగా బయటకుపోతుంది. నలుగురున్న కుటుంబంలో వంట, తాగునీటి అవసరాలకు రోజుకి 10 నుంచి 15 లీటర్ల శుద్ధి నీరు కావాలంటే 30 నుంచి 45 లీటర్ల నీరు వృథా అవుతుందంటున్నారు.
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ఎలా సేకరించాలి?
ఇంట్లో ఒక చిన్న డ్రమ్ (20 నుంచి 50 లీటర్ల)ను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఆర్వో యంత్రానికి ఉండే వేస్ట్ వాటర్ పైపును డైరెక్ట్గా ఆ డ్రమ్కు అనుసంధానించాలి. బయటకు వచ్చే వృథా నీరంతా అందులోకి వెళుతుంది. ఆర్వో ఫిల్టర్లు వాడుతున్నవారు ఈ పద్ధతిని ఫాలో అవ్వడం ద్వారా చుక్క నీరూ వృథా కాకుండా వందల లీటర్ల నీటిని పొదుపు చేయవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ నీటితో ఏం చేయొచ్చంటే?
- ఆర్వో ఫిల్టర్ నుంచి వృథాగా పోయే వాటర్ను రోజువారీగా ఇల్లు శుభ్రం చేసేందుకు వాడొచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- అలాగే, టాయిలెట్ ఫ్లషింగ్ ట్యాంకులోకి మళ్లించవచ్చు. లవణాలు తక్కువ ఉంటే బాత్రూంలోనూ వాడొచ్చంటున్నారు.
- ఆర్వో వేస్ట్ వాటర్తో కార్లు, బైక్లు శుభ్రం చేసుకోవచ్చు.
- దుస్తులను మొదట ఈ నీటితో ఉతికి, తర్వాత మంచి నీటితో శుభ్రం చేయొచ్చని చెబుతున్నారు.
- నేలపై పెంచే మొక్కలు, పెద్ద చెట్లకు పోయవచ్చు. పాత్రలు కడిగేందుకు వినియోగించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
ఇలా చేయొద్దు :
- లవణాల సాంద్రత ఎక్కువగా ఉండే ఈ నీటిని ఇండోర్ ప్లాంట్స్కు నిత్యం పోయొద్దని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- నేలలో ఉప్పు శాతం పెరిగి మొక్క వేర్లు దెబ్బతినే అవకాశం, ఎదుగుదలపై ప్రభావం చూపుతుంది.
- అలాగే, ఈ ఆర్వో వేస్ట్ వాటర్తో మనం నేరుగా తినే ఆహార పదార్థాలను వాష్ చేయొద్దు. పెంపుడు జంతువులు తాగేందుకు ఈ వాటర్ను వాడొద్దని సూచిస్తున్నారు.
వాడే ముందు :
ఫిల్టర్ రిజెక్టెడ్ నీటిని వాడాలనుకుంటే స్థానిక ప్రాంతంలో నీటి నాణ్యత తెలుసుకోవాలి. దాన్ని బట్టే ఏ అవసరాలకు వాడుకోవాలో నిర్ధారించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వ్యర్థ నీటి చెరువులు, నాలాలు, పరిశ్రమల కాలుష్యం అధికంగా ఉన్న ప్లేస్లలో, ఎక్కువ లోతు వేసిన బోర్లలో లభించే వాటర్లో హానికారక లోహాలు ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాంటి వాటర్ను వినియోగించాలనుకుంటే, టీడీఎస్ను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా ప్రయోగశాలల్లో నాణ్యత పరీక్షలు, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ(ఈసీ), పీహెచ్, నీటి కాఠిన్యం వంటి ప్రాథమిక పరీక్షలు చేయించడం మంచిదంటున్నారు.
నాణ్యత పరీక్షలు తప్పనిసరి :
'మన ప్రాంతాల్లో లభించే వాటర్కు నాణ్యత పరీక్షలు చేయించడం తప్పనిసరి. నార్మల్గా ఈ జలంలో అధికంగా లవణాలు ఉంటాయి. ఫిల్టర్లు ఆ లవణాలను వేరుచేసి బయటకు పంపుతాయి. ఈ నీటిలో క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, సోడియం ఎక్కువగా ఉంటే పాత్రలు, టైల్స్, వాహనాలపై తెల్లటి మరకలు కనిపిస్తాయి. శుభ్రం చేసిన తర్వాత, మంచినీటితో ఒకసారి తుడిస్తే ఎలాంటి సమస్యా ఉండదు.' - మురళీధర్రెడ్డి, రసాయనశాస్త్ర ఆచార్యుడు, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ
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