ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "బీరకాయ పొట్టు పచ్చడి" - వారెవ్వా ఏం టేస్ట్ గురూ అనాల్సిందే!

బీరకాయ పొట్టుతో చట్నీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది!

Beerakaya Pottu Pachadi
Beerakaya Pottu Pachadi (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 4, 2026 at 12:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Beerakaya Pottu Pachadi Recipe in Telugu : బీరకాయతో కర్రీ, ఫ్రై, పప్పు, గారెలు అంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే వీటిని చేసే క్రమంలో పైన పొట్టు తీసి పడేస్తుంటారు. కానీ దీనితోనూ పచ్చడి చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఈ విధంగా చేశారంటే నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది. ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. మరి నోరూరించే బీరకాయ పొట్టు పచ్చడి ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కర్ణాటక స్పెషల్ "క్యాబేజీ కుర్మా" - ఒక్కసారి తిన్నారంటే అదరహో అనాల్సిందే!

Beerakaya Pottu Pachadi
బీరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీరకాయ పొట్టు - ఒక కప్పు
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • తాలింపు దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Beerakaya Pottu Pachadi
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఇప్పుడు ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో బీరకాయ పొట్టును తీసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే మూడు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో కప్పు బీరకాయ పొట్టు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేయాలి. అదేవిధంగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు , కొన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి.
Beerakaya Pottu Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి వేయించాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం పల్లీలను పొట్టు తీసి మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే ఉడికించిన బీరకాయ పొట్టు మిశ్రమం, 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
Beerakaya Pottu Pachadi
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు, ఆరు ఎండుమిర్చి, పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడి మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే బీరకాయ పొట్టు పచ్చడి మీ ముందుంటుంది!
Beerakaya Pottu Pachadi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఓసారి ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ పచ్చడిగా మారుతుంది.
  • మీరు ఈ పచ్చడిని ఎక్కువ పరిమాణంలో చేసుకోవాలనుకుంటే బీరకాయ పొట్టుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరి.

కమ్మని "నువ్వుల బొబ్బట్లు" - నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతాయి!

మసాలా ఘాటుతో అద్దిరిపోయే "మటన్ దో ప్యాజా" - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!

TAGGED:

BEERAKAYA THOKKU PACHADI
బీరకాయ పొట్టు పచ్చడి తయారీ విధానం
RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY IN TELUGU
BEERAKAYA POTTU PACHADI MAKING
BEERAKAYA POTTU PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.