"బీరకాయ పెసరపప్పు కర్రీ" - ఈ ట్రిక్ ఫాలో అయితే అద్భుతమైన రుచి!
బీరకాయ పెసరపప్పు కర్రీ - ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 4:37 PM IST
Beerakaya Pesarapappu Curry in Telugu : బీరకాయ కర్రీ చాలా మంది అంతగా ఇష్టపడకపోవడానికి టేస్టే ప్రధాన కారణం. టేస్ట్ తెలిసిన వారు మాత్రం బీరకాయను అస్సలు వదిలి పెట్టరు. చాలా మంది పెసరపప్పు లేదా పప్పులో బీరకాయ వేసి చేస్తుంటారు. ఇలా పప్పులో కలిపి తింటే టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది. మీకు బీరకాయ తినాలనిపిస్తే ఓ సారి ఇలా పెసరపప్పుతో కలిపి ట్రై చేయండి. మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బీరకాయ - పావు కేజీ
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమోటాలు - 3
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- ఎండు మిర్చి
- ఆవాలు
- మినపప్పు
- పచ్చి శనగపప్పు
- కరివేపాకు
- ధనియాల పొడి
- జీలకర్ర పొడి
- కారం
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక బౌల్లోకి అర కప్పు పెసరపప్పు, నీళ్లు పోసుకుని బాగా శుభ్రం చేసుకుని నిండా నీళ్లు పోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- బీరకాయలు చేదుగా ఉంటాయి కాబట్టి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. 2 పచ్చిమిర్చి 1 ఉల్లిపాయలు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 3 టమోటాలు కట్ చేసి తీసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- కర్రీ కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని ఎండు మిర్చి, పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి. ఆవాలు, మినపప్పు, పచ్చి శనగపప్పు వేసుకుని రంగు మారగానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. 2 నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత బీరకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవడం వల్ల ముక్క బాగా ఉడికి టేస్ట్ బాగుంటుంది. (ఈ ట్రిక్ ఫాలో చేసి చూడండి) పెద్ద ముక్కలు పీచుగా ఉండి తినాలనిపించదు. ఇపుడు నానబెట్టిన పప్పు వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత కట్ చేసుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, రుచికి తగ్గట్లుగా కారం వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత 1 టీ గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. ఇపుడు కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుని కలపాలి.
- కడాయిపై మూతపెట్టుకుని నూనె తేలే వరకు దాదాపు 7 నుంచి 8 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత చెక్ చేసుకుని మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకుని చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని దించుకుంటే చాలు. బీరకాయ పెసరపప్పు టేస్టీ కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.
