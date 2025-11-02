ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "బీరకాయ కారం" కర్రీ - ఈ స్టైల్లో వండితే అద్దిరిపోయే రుచి!

ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా బీరకాయ కూర ఇలా చేసుకోండి - రైస్, చపాతీల్లోకి బాగుంటుంది!

Ridge Gourd Karam Curry
Ridge Gourd Karam Curry (ETV Bharat)
Ridge Gourd Karam Curry : బీరకాయలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటితో పచ్చడి, కర్రీ​ అంటూ రకరకాలుగా వండుకుని తింటారు. అయితే బీరకాయలతో ఎప్పుడూ చేసే కూరలు కాకుండా ఓసారి ఇలా ప్రత్యేకంగా పొడి చేసుకున్న కారాన్ని వాడి కూరను ప్రిపేర్​ చేస్తే సూపర్​గా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీల్లోనూ కలిపి తింటుంటే అద్దిరిపోతుంది. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో చేసుకునే ఈ కర్రీ రుచి వేరే లెవల్​. ప్రిపరేషన్​ కూడా వెరీ ఈజీ. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లులు, పెద్దలూ మరోసారి చేయమని అడుగుతారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా సూపర్​ టేస్టీ బీరకాయ కారం కూర ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Beerakaya Karam
బీరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీరకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కారం - 3 టీ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • పుట్నాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - కొంచెం
Beerakaya Karam
కరివేపాకు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కిలో బీరకాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసి సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయను తీసుకొని కట్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాల పాటు ఉంచి వీటిని ఫ్రై చేయాలి.
Beerakaya Karam
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా మిక్స్ చేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
Beerakaya Karam
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • మరోవైపు ఇందులోకి కారాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం మిక్సీజార్​లో మూడు టీ స్పూన్ల కారం, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ఎండుకొబ్బరి పొడి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పుట్నాలు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
  • బీరకాయలు వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడిని వేసి రెండు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. చివరన సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Beerakaya Karam
కారం (Getty Images)
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే బీరకాయ కారం కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
  • బీరకాయ కారం కర్రీని వేడివేడి అన్నంతో చపాతీల్లోకి వేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే!

