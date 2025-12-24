పెరుగు వేసి "బీరకాయ కర్రీ" - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!
ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా బీరకాయ కూర ఇలా చేయండి - రైస్, చపాతీల్లోకి బాగుంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 2:45 PM IST
Beerakaya Curry Prepare in Telugu : బీరకాయతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై ఎక్కువగా చేస్తారు. ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా కొత్త పద్ధతిలో పెరుగు వేసి బీరకాయ కూర చేయండి. ఎన్నడూ తినని రుచితో చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. ఈ స్టైల్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలతో పాటు పెద్దలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు! పైగా ఈ రెసిపీని చాలా తక్కువ టైమ్లో ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే ఇన్స్టంట్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు! మరి ఈ సింపుల్, టేస్టీ బీరకాయ కర్రీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీరకాయలు - 300 గ్రాములు
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొంచెం
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 300 గ్రాముల బీరకాయలను కడిగి పొట్టుతీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయను తరిగి ఉంచాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. ఇందులో అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి వేయించాలి.
- అలాగే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మగ్గించాలి.
- బీరకాయ ముక్కలు కాస్త మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడా, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా ముప్పావు కప్పు పెరుగు, ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఏడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. బీరకాయ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే బీరకాయ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో బీరకాయ కర్రీ వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు. అంతేకాక చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా అద్దిరిపోతుంది.
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.
