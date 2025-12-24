ETV Bharat / offbeat

పెరుగు వేసి "బీరకాయ కర్రీ" - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!

ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా బీరకాయ కూర ఇలా చేయండి - రైస్, చపాతీల్లోకి బాగుంటుంది!

Beerakaya Curry
Beerakaya Curry (ETV Bharat)
Published : December 24, 2025 at 2:45 PM IST

Beerakaya Curry Prepare in Telugu : బీరకాయతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై ఎక్కువగా చేస్తారు. ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా కొత్త పద్ధతిలో పెరుగు వేసి బీరకాయ కూర చేయండి. ఎన్నడూ తినని రుచితో చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. ఈ స్టైల్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలతో పాటు పెద్దలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు! పైగా ఈ రెసిపీని చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు! మరి ఈ సింపుల్, టేస్టీ బీరకాయ కర్రీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Beerakaya Curry
బీరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీరకాయలు - 300 గ్రాములు
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Beerakaya Curry
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 300 గ్రాముల బీరకాయలను కడిగి పొట్టుతీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్​ పోయాలి. ఇందులో అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి వేయించాలి.
  • అలాగే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Beerakaya Curry
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మగ్గించాలి.
  • బీరకాయ ముక్కలు కాస్త మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడా, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా ముప్పావు కప్పు పెరుగు, ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
Beerakaya Curry
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఏడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. బీరకాయ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే బీరకాయ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Beerakaya Curry
కరివేపాకు (Getty Images)
  • వేడివేడి అన్నంలో బీరకాయ కర్రీ వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు. అంతేకాక చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా అద్దిరిపోతుంది.
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.

