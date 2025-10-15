కమ్మటి "బీరకాయ టమోటా ముద్దకూర" - ఈ "కాంబో రెసిపీ" టస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
మళ్లీ కావాలనిపించే బీరకాయ కర్రీ - ఒక్క సారి ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 12:56 PM IST
BERRKAYA CURRY : బీరకాయ కర్రీ సరిగ్గా వండితే ఎంతో టేస్ట్ ఉంటుంది. ముక్క మెత్తగా ఉడకాలి. లేదంటే పంటి కింద ముక్క తగిలినపుడల్లా చేదుగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కానీ, బీరకాయ కర్రీలో ఉన్న టేస్ట్ మరో వెజ్ కర్రీలో దొరకదు. సరిగ్గా కుక్ చేస్త్ కమ్మగా ఎంతో బాగుంటుంది. ఓ సారి ఇలా టమోటా కలిపి ముద్దకూర ట్రై చేయండి. మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు.
విశాఖపట్నం "మాడుగుల హల్వా" - మైదా, నూనె లేకుండా ఇంట్లోనే ఇలా ట్రై చేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బీరకాయ - అర కేజీ
- టమోటాలు -2
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- వెల్లుల్లి పాయలు - 6
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పసుపు - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - 2 స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బీరకాయ పొట్టు తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. పైపై పొట్టు తీసుకుని కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- కట్ చేసుకున్న ముక్కలు గిన్నెలోకి వేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని శుభ్రం చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు 2 టమోటాలు, 2 పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి పాయలు రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- టమోటాలు, ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసుకుని పచ్చిమిర్చి చీల్చుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి.
- సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు మగ్గిన తర్వాత టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని మగ్గించుకోవాలి.
- అందులోనే పసుపుతో పాటు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. మూతపెట్టుకుని 3 నిమిషాలు మగ్గిస్తే టమోటాలు మెత్తబడతాయి.
- ఆ తర్వాత బీరకాయ ముక్కలు వేసుకుని అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కడాయిపై మూత పెట్టుకుని సన్నటి మంటపై ఉడికించాలి.
- ఇపుడు వేయించిన పల్లీలు, కారం, కొద్దిగా ఉప్పు, ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- కడాయిపై మూత తీసుకుని బీరకాయ ముక్కలు కలిపి మూతపెట్టి మరో ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీ పొడిని వేసుకుని కలపాలి.
- మంట లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని కొత్తిమీర చల్లుకుంటే చాలు! బీరకాయ ముద్ద కూర రెడీ. ఇది ఎంతో ఘుమఘుమలాడుతుంది.
కమ్మని "స్టఫ్డ్ బెండకాయ ఫ్రై" - స్నాక్ లాంటి ఈ కర్రీ ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరికీ నచ్చుతుంది!
"ములక్కాడ కర్రీ" ఇలా చేసి చూడండి - అన్నం, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!