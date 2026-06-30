వేడి వేడి అన్నంలోకి కమ్మని "బీరకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి" - ఒక్కసారి తింటే టేస్ట్కు ఫిదా!
కొత్తిమీర, బీరకాయ కాంబినేషన్లో కమ్మని పచ్చడి - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది!
Ridge Gourd Coriander Chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 2:35 PM IST
Ridge Gourd Coriander Chutney : వేడివేడి అన్నంలో పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే ఆ మజానే వేరు. ఎన్ని కూరలున్నా దీని టేస్ట్ మరేదానికి ఉండదు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీ ఎదురు చూస్తోంది. అదే "బీరకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి". ఒక్కసారి చేసి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
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కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీరకాయలు - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
- కొత్తిమీర - తగినంత
- ఆయిల్ - 12 టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీలు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 28
- ధనియాలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 3 టీ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 30
- టమోటాలు - 6
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- మినపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 2 టీ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 4
- ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం కేజీ బీరకాయలను పొట్టు తీసి మీడియం సైజులో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఆరు టమోటాలు, రెండు ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- ఇవి చక్కగా వేగాక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, 20 వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే 30 పచ్చిమిర్చి వేసి కాస్త రంగు మారేంతవరకు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించాలి.
- బీరకాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత తరిగి ఉంచిన ఉల్లిటమోటా ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత 30 గ్రాముల చింతపండు వేసి టమోటా ముక్కలు మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక 200 గ్రాముల కొత్తిమీరను కాడలతో సహా వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఓ నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, వేయించిన బీరకాయ ఉల్లిటమోటా మిశ్రమం వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఆ తర్వాత తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల ఆవాలు, రెండు టీ స్పూన్ల మినపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు, నాలుగు ఎండుమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇందులోనే ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి మగ్గించాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ తాలింపులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడి మిశ్రమం, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే "బీరకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి" మీ ముందుంటుంది!
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