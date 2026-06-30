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వేడి వేడి అన్నంలోకి కమ్మని  "బీరకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి" - ఒక్కసారి తింటే టేస్ట్​కు ఫిదా!

కొత్తిమీర, బీరకాయ కాంబినేషన్​లో కమ్మని పచ్చడి - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది!

Ridge Gourd Coriander Chutney
Ridge Gourd Coriander Chutney (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 2:35 PM IST

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Ridge Gourd Coriander Chutney : వేడివేడి అన్నంలో పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే ఆ మజానే వేరు. ఎన్ని కూరలున్నా దీని టేస్ట్​ మరేదానికి ఉండదు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీ ఎదురు చూస్తోంది. అదే "బీరకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి". ఒక్కసారి చేసి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

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Ridge Gourd Coriander Chutney
బీరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీరకాయలు - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
  • కొత్తిమీర - తగినంత
  • ఆయిల్ - 12 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పల్లీలు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 28
  • ధనియాలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 3 టీ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 30
  • టమోటాలు - 6
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • మినపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
Ridge Gourd Coriander Chutney
కొత్తిమీర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కేజీ బీరకాయలను పొట్టు తీసి మీడియం సైజులో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఆరు టమోటాలు, రెండు ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి చక్కగా వేగాక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, 20 వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే 30 పచ్చిమిర్చి వేసి కాస్త రంగు మారేంతవరకు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Ridge Gourd Coriander Chutney
ఆవాలు, జీలకర్ర (ETV Bharat)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించాలి.
  • బీరకాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత తరిగి ఉంచిన ఉల్లిటమోటా ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత 30 గ్రాముల చింతపండు వేసి టమోటా ముక్కలు మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించాలి.
Ridge Gourd Coriander Chutney
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక 200 గ్రాముల కొత్తిమీరను కాడలతో సహా వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఓ నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​, వేయించిన బీరకాయ ఉల్లిటమోటా మిశ్రమం వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
Ridge Gourd Coriander Chutney
చింతపండు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల​ ఆవాలు, రెండు టీ స్పూన్ల మినపప్పు, రెండు టేబుల్​ స్పూన్ల శనగపప్పు, నాలుగు ఎండుమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇందులోనే ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టీ స్పూన్​ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి మగ్గించాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్​ ఇంగువ వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ తాలింపులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడి మిశ్రమం, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించే "బీరకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి" మీ ముందుంటుంది!

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TAGGED:

బీరకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి తయారీ
RIDGE GOURD CORIANDER CHUTNEY
PEERKANGAI KOTHAMALLI THOGAYAL
BEERAKAYA CORIANDER PACHADI
BEERAKAYA KOTHIMEERA PACHADI

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