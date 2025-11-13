ETV Bharat / offbeat

మర్చిపోలేని రుచితో "బీరకాయ బజ్జీ కర్రీ" - రైస్, చపాతీలకు చక్కటి జోడి!

బీరకాయ కూర ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Beerakaya Bajji Curry
Beerakaya Bajji Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ridge Gourd Bajji Kura : బీరకాయతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఎప్పుడైనా మీరు కాస్త భిన్నంగా చేయాలనుకుంటే ఓసారి బీరకాయ బజ్జీ కర్రీ ఇలా చేసి చూడండి? ఆ రుచిని ఎప్పటికీ మర్చిపోరు. ఇది చపాతీ, రైస్​లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కిచెన్​లో నోరూరించే "వెజ్ దొన్నె బిర్యానీ" - టేస్ట్ ఓ రేంజ్​లో ఉంటుంది!

Beerakaya Bajji Curry
బీరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీరకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • టమోటాలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Beerakaya Bajji Curry
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం అర కిలో బీరకాయలను కడిగి పొట్టుతీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు టమోటాలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చి, ఒక ఉల్లిపాయను తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కుక్కర్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ, టమోటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. అలాగే కొద్దిగా చింతపండు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచాలి.
  • రెండు విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత కుక్కర్ మూత తీసి బీరకాయ మిశ్రమాన్ని పప్పు గుత్తితో కాస్త మాష్ చేసుకోవాలి.
Beerakaya Bajji Curry
కరివేపాకు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి.
Beerakaya Bajji Curry
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన అనంతరం అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత రెడీ చేసుకున్న బీరకాయ మిశ్రమం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Beerakaya Bajji Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • 10 నిమిషాల తర్వాత చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు ఉడకనివ్వాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే బీరకాయ బజ్జీ కూర తయారైనట్లే!

"బీరకాయ" అసలైన రుచి చూడాలంటే ఇలా చేయండి - అన్నం, చపాతీలోకి ఎంతో బాగుంటుంది!

పాలకూరతో కరకరలాడే "వడలు" - ఇలా చేస్తే నూనె తక్కువ, టేస్ట్ ఎక్కువ!

TAGGED:

బీరకాయ బజ్జీ కూర తయారీ విధానం
BEERAKAYA BAJJI CURRY RECIPE
RIDGE GOURD BAJJI KURA MAKING
PEERKANGAI BAJJI CURRY PREPARE
BEERAKAYA BAJJI CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'ఆపరేషన్ సిందూర్​కు ప్రతీకారంగానే దిల్లీ దాడి'- ఫరీదాబాద్ ఉగ్రకుట్రతో లింకులు

పిల్లలు ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

చరణ్ 'చికిరి చికిరి'పై ఆర్​జీవీ సంచలన ట్వీట్- ఏమన్నారంటే?

కొత్త 'Aadhaar' యాప్​ను తీసుకొచ్చిన కేంద్రం- డౌన్​లోడ్ చేసుకోండిలా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.