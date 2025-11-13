మర్చిపోలేని రుచితో "బీరకాయ బజ్జీ కర్రీ" - రైస్, చపాతీలకు చక్కటి జోడి!
బీరకాయ కూర ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 3:53 PM IST
Ridge Gourd Bajji Kura : బీరకాయతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఎప్పుడైనా మీరు కాస్త భిన్నంగా చేయాలనుకుంటే ఓసారి బీరకాయ బజ్జీ కర్రీ ఇలా చేసి చూడండి? ఆ రుచిని ఎప్పటికీ మర్చిపోరు. ఇది చపాతీ, రైస్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీరకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- టమోటాలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 4
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం అర కిలో బీరకాయలను కడిగి పొట్టుతీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు టమోటాలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చి, ఒక ఉల్లిపాయను తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కుక్కర్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ, టమోటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. అలాగే కొద్దిగా చింతపండు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి.
- రెండు విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత కుక్కర్ మూత తీసి బీరకాయ మిశ్రమాన్ని పప్పు గుత్తితో కాస్త మాష్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన అనంతరం అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత రెడీ చేసుకున్న బీరకాయ మిశ్రమం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు ఉడకనివ్వాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే బీరకాయ బజ్జీ కూర తయారైనట్లే!
