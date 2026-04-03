ETV Bharat / offbeat

బియ్యప్పిండితో "అప్పడాలు" - ఫ్యాన్​ కింద పెట్టుకోవచ్చు! - ముక్క వాసన రాకుండా సంవత్సరం నిల్వ!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 3, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rice Flour Papad: ఎండలు మొదలయ్యాయి అంటే అమ్మలు వంటింట్లో బిజీబిజీగా గడుపుతుంటారు. కారణం సంవత్సరానికి సరిపడా వడియాలు, అప్పడాలు రెడీ చేయాలి కాబట్టి. మీరు విన్నది నిజమే. వడియాలు తయారుచేసేందుకు వంటింట్లో కుస్తీ పడుతుంటారు. ఇక ఈ వడియాలను కూడా చాలా మంది రకరకాలుగా తయారు చేసుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా సగ్గుబియ్యం, రాగి పిండితో ప్రిపేర్​ చేసుకుని నిల్వ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మీకోసం బియ్యప్పిండితో తయారు చేసుకునేందుకు అద్భుతమైన అప్పడాల రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. చాలా సింపుల్​గా చేసుకునే ఈ అప్పడాలు దాదాపు సంవత్సరం వరకు నిల్వ ఉంటాయి. పైగా ముక్క వాసన రాదు. వీటిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎంచక్కా వేయించుకుని తినొచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా బియ్యప్పిండి అప్పడాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
  • నీళ్లు - 4 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • మిరియాలు - 15
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి 2 కప్పులు బియ్యప్పిండికి నాలుగు కప్పుల నీరు తీసుకోవాలి. అంటే 1 కప్పు పిండికి 2 కప్పుల నీరు.
  • ఆ నీటిలోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన మిరియాలు, బేకింగ్​ సోడా వేసి ఓసారి కలిపి మరిగించాలి.
  • వాటర్ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు మంటను సిమ్​లో పెట్టి బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • బియ్యప్పిండిని నీటిలో మంచిగా కలుపుకున్నాక మొత్తానికి సిమ్​లో పెట్టి మూత పెట్టి పావుగంట సేపు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • 15 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే పిండి పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయి ఉంటుంది. ఈ స్టేజ్​లో స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మూత పెట్టి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోండి.
  • కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు పిండిని మాష్​ చేస్తున్నట్లు కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఈ ఉండలు గాలికి ఆరకుండా మూత పెట్టి క్లోజ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు బటర్​ పేపర్​ లేదా కాస్త మందంగా ఉండే ఫాలీథిన్​ కవర్​ తీసుకుని పూరీ ప్రెస్​ సైజ్​లో కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా రెండు చేసుకోవాలి.
  • ఓ కవర్​ను పూరీ ప్రెస్​ మీద ఉంచి నూనె లేదా నీళ్లు లైట్​గా అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓ ఉండను ఉంచి మరో కవర్​తో క్లోజ్​ చేసి ప్రెస్​ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు పొడుగు, వెడల్పు ఉన్న వైట్​ కాటన్​ క్లాత్​ తీసుకుని తడిపి నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి చాప మీద పరచుకోవాలి. అనంతరం ప్రిపేర్​ చేసుకున్న అప్పడాన్ని క్లాత్​ మీద వేయాలి.
  • ఇదే విధంగా మిగిలిన ఉండలను కూడా అప్పడాలుగా చేసుకుని క్లాత్​ మీద వేసుకోవాలి.
  • అన్నీ చేసిన తర్వాత క్లాత్​ను ఎండ తగిలే ప్రదేశంలో లేదా ఫ్యాన్​ గాలికి ఆరబెట్టాలి. ఈ విధంగా అప్పడాలను రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వచ్చే వరకు ఆరబెట్టి ఆ తర్వాత తీసి గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉండే బియ్యప్పిండి అప్పడాలు రెడీ.
  • ఇక కావాలనుకున్నప్పుడు నూనెలో వీటిని వేయించుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • పిండి ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో నీళ్లను కొలిచి తీసుకోవాలి.
  • మిరియాలు లేకపోతే దాని బదులు పచ్చిమిర్చిని గ్రైండ్​ చేసి పేస్ట్​ అయినా వేసుకోవచ్చు. అదీ లేదంటే రెడీ చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

TAGGED:

RICE FLOUR PAPAD AT HOME
RICE FLOUR PAPAD RECIPE
PAPAD WITH RICE FLOUR
బియ్యప్పిండి అప్పడాలు ఎలా చేయాలి
RICE FLOUR PAPAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.