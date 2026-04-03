బియ్యప్పిండితో "అప్పడాలు" - ఫ్యాన్ కింద పెట్టుకోవచ్చు! - ముక్క వాసన రాకుండా సంవత్సరం నిల్వ!
- బియ్యప్పిండితో పిండివంటలు మాత్రమే కాదు - ఇలా అప్పడాలు చేసుకోండి!
Published : April 3, 2026 at 4:16 PM IST
Rice Flour Papad: ఎండలు మొదలయ్యాయి అంటే అమ్మలు వంటింట్లో బిజీబిజీగా గడుపుతుంటారు. కారణం సంవత్సరానికి సరిపడా వడియాలు, అప్పడాలు రెడీ చేయాలి కాబట్టి. మీరు విన్నది నిజమే. వడియాలు తయారుచేసేందుకు వంటింట్లో కుస్తీ పడుతుంటారు. ఇక ఈ వడియాలను కూడా చాలా మంది రకరకాలుగా తయారు చేసుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా సగ్గుబియ్యం, రాగి పిండితో ప్రిపేర్ చేసుకుని నిల్వ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మీకోసం బియ్యప్పిండితో తయారు చేసుకునేందుకు అద్భుతమైన అప్పడాల రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. చాలా సింపుల్గా చేసుకునే ఈ అప్పడాలు దాదాపు సంవత్సరం వరకు నిల్వ ఉంటాయి. పైగా ముక్క వాసన రాదు. వీటిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎంచక్కా వేయించుకుని తినొచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా బియ్యప్పిండి అప్పడాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
- నీళ్లు - 4 కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- మిరియాలు - 15
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి 2 కప్పులు బియ్యప్పిండికి నాలుగు కప్పుల నీరు తీసుకోవాలి. అంటే 1 కప్పు పిండికి 2 కప్పుల నీరు.
- ఆ నీటిలోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన మిరియాలు, బేకింగ్ సోడా వేసి ఓసారి కలిపి మరిగించాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మంటను సిమ్లో పెట్టి బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- బియ్యప్పిండిని నీటిలో మంచిగా కలుపుకున్నాక మొత్తానికి సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టి పావుగంట సేపు కుక్ చేసుకోవాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే పిండి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయి ఉంటుంది. ఈ స్టేజ్లో స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోండి.
- కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు పిండిని మాష్ చేస్తున్నట్లు కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఈ ఉండలు గాలికి ఆరకుండా మూత పెట్టి క్లోజ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు బటర్ పేపర్ లేదా కాస్త మందంగా ఉండే ఫాలీథిన్ కవర్ తీసుకుని పూరీ ప్రెస్ సైజ్లో కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెండు చేసుకోవాలి.
- ఓ కవర్ను పూరీ ప్రెస్ మీద ఉంచి నూనె లేదా నీళ్లు లైట్గా అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓ ఉండను ఉంచి మరో కవర్తో క్లోజ్ చేసి ప్రెస్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు పొడుగు, వెడల్పు ఉన్న వైట్ కాటన్ క్లాత్ తీసుకుని తడిపి నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి చాప మీద పరచుకోవాలి. అనంతరం ప్రిపేర్ చేసుకున్న అప్పడాన్ని క్లాత్ మీద వేయాలి.
- ఇదే విధంగా మిగిలిన ఉండలను కూడా అప్పడాలుగా చేసుకుని క్లాత్ మీద వేసుకోవాలి.
- అన్నీ చేసిన తర్వాత క్లాత్ను ఎండ తగిలే ప్రదేశంలో లేదా ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టాలి. ఈ విధంగా అప్పడాలను రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వచ్చే వరకు ఆరబెట్టి ఆ తర్వాత తీసి గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉండే బియ్యప్పిండి అప్పడాలు రెడీ.
- ఇక కావాలనుకున్నప్పుడు నూనెలో వీటిని వేయించుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పిండి ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో నీళ్లను కొలిచి తీసుకోవాలి.
- మిరియాలు లేకపోతే దాని బదులు పచ్చిమిర్చిని గ్రైండ్ చేసి పేస్ట్ అయినా వేసుకోవచ్చు. అదీ లేదంటే రెడీ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
