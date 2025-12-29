రవ్వ, మినప్పప్పుతో పనిలేకుండా "ఇడ్లీలు" - బియ్యప్పిండితో చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
-బియ్యప్పిండితో ఎప్పుడూ పిండి వంటలు మాత్రమే కాదు, ఇలా ఇడ్లీలు చేసుకోండి - మృదువుగా వస్తాయి!
Published : December 29, 2025 at 1:17 PM IST
Rice Flour Idli Making: ఇంట్లో బియ్యప్పిండి ఉంటే చాలా మంది జంతికలు, చెక్కలు, అరిసెలు అంటూ రకరకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈ పిండితో కేవలం స్నాక్స్ మాత్రమే కాదు.. బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇడ్లీలు కూడా చేసుకోవచ్చు. నార్మల్ వాటి మాదిరి ముందు రోజే పప్పు నానబెట్టి గ్రైండ్ చేసి రవ్వ కలపాల్సిన పనిలేదు. సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ఇంట్లోనే బియ్యప్పిండితో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక వీటిని వేడివేడిగా తింటుంటే సూపర్గా ఉంటాయి. కేవలం అరగంటలోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా సాఫ్ట్గా ఉండే ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బియ్యప్పిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- ఉప్పు - సరిపడా
- పెరుగు - 1 కప్పు
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- సూపర్ టేస్టీ అండ్ సాఫ్ట్ ఇడ్లీల కోసం ముందుగా బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి జల్లించిన బియ్యప్పిండి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బొంబాయి రవ్వ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పెరుగు వేసి అంతా కలిసేలా ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- వాటర్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత ఓ 5 నిమిషాల పాటు పిండిని ఒకటే డైరెక్షన్లో బీట్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా పిండిని బాగా కలిపినాక గిన్నెపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- పావుగంట అయినాక మూత తీసి పిండిని మరో 5 నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరగా బేకింగ్ సోడా వేసి మరికాసేపు కలిపినాక పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ మరిగేలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు ఆయిల్ లేదా నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ముందే ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని ఇడ్లీ ప్లేట్స్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా కావాల్సినన్నీ ప్లేట్స్లోకి పిండిని వేసి పక్కన పెట్టాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలోని నీరు మరుగుతున్నప్పుడు పిండి వేసిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ 5 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి. అనంతరం ఇడ్లీ ప్లేట్లు బయటికి తీసి ఇడ్లీలను సెపరేట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వేడి వేడి ఇడ్లీలను పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోతాయి. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బియ్యప్పిండి జల్లించి తీసుకోవడం వల్ల అందులో ఉండే సన్నని నూక పోవడంతో పాటు ఇడ్లీలు సాఫ్ట్గా వస్తాయి.
- పిండిలో ఒకేసారి వాటర్ పోసుకోకుండా ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీకి సరిపడే విధంగా కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిండిని ఎంత బాగా బీట్ చేసుకుంటే ఇడ్లీలు అంత సాఫ్ట్గా వస్తాయి.
- ఇడ్లీలను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఉడికించాలి. ఇడ్లీలు ఉడికాయో లేదో తెలుసుకుని పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవ్వకపోతే మరికాసేపు ఉడికించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
జామపండ్లను పడేస్తున్నారా? - ఇలా "క్యాండీలు" ట్రై చేయండి - ఎక్కువ రోజులు నిల్వ!
తమలపాకులతో నోరూరించే "కొబ్బరి పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్ దేనిలోకైనా సూపర్ టేస్ట్!