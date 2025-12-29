ETV Bharat / offbeat

రవ్వ, మినప్పప్పుతో పనిలేకుండా "ఇడ్లీలు" - బియ్యప్పిండితో చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

-బియ్యప్పిండితో ఎప్పుడూ పిండి వంటలు మాత్రమే కాదు, ఇలా ఇడ్లీలు చేసుకోండి - మృదువుగా వస్తాయి!

Rice Flour Idli
Rice Flour Idli (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 1:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rice Flour Idli Making: ఇంట్లో బియ్యప్పిండి ఉంటే చాలా మంది జంతికలు, చెక్కలు, అరిసెలు అంటూ రకరకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈ పిండితో కేవలం స్నాక్స్​ మాత్రమే కాదు.. బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీలు కూడా చేసుకోవచ్చు. నార్మల్​ వాటి మాదిరి ముందు రోజే పప్పు నానబెట్టి గ్రైండ్​ చేసి రవ్వ కలపాల్సిన పనిలేదు. సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా ఇంట్లోనే బియ్యప్పిండితో ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఇక వీటిని వేడివేడిగా తింటుంటే సూపర్​గా ఉంటాయి. కేవలం అరగంటలోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా సాఫ్ట్​గా ఉండే ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Rice Flour Idli
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యప్పిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
Rice Flour Idli
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ సాఫ్ట్​ ఇడ్లీల కోసం ముందుగా బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి జల్లించిన బియ్యప్పిండి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బొంబాయి రవ్వ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పెరుగు వేసి అంతా కలిసేలా ఓసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Rice Flour Idli
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • వాటర్​ పర్ఫెక్ట్​గా సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత ఓ 5 నిమిషాల పాటు పిండిని ఒకటే డైరెక్షన్​లో బీట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా పిండిని బాగా కలిపినాక గిన్నెపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • పావుగంట అయినాక మూత తీసి పిండిని మరో 5 నిమిషాల పాటు మిక్స్​ చేసుకోవాలి. చివరగా బేకింగ్​ సోడా వేసి మరికాసేపు కలిపినాక పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్​ మరిగేలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు ఆయిల్​ లేదా నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
Rice Flour Idli
ఇడ్లీ పిండి (Getty Images)
  • అనంతరం ముందే ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని ఇడ్లీ ప్లేట్స్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా కావాల్సినన్నీ ప్లేట్స్​లోకి పిండిని వేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇడ్లీ పాత్రలోని నీరు మరుగుతున్నప్పుడు పిండి వేసిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ 5 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి. అనంతరం ఇడ్లీ ప్లేట్లు బయటికి తీసి ఇడ్లీలను సెపరేట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వేడి వేడి ఇడ్లీలను పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోతాయి. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
Rice Flour Idli
బియ్యప్పిండితో ఇడ్లీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బియ్యప్పిండి జల్లించి తీసుకోవడం వల్ల అందులో ఉండే సన్నని నూక పోవడంతో పాటు ఇడ్లీలు సాఫ్ట్​గా వస్తాయి.
  • పిండిలో ఒకేసారి వాటర్​ పోసుకోకుండా ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీకి సరిపడే విధంగా కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ యాడ్​ చేసుకుంటూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి. పిండిని ఎంత బాగా బీట్​ చేసుకుంటే ఇడ్లీలు అంత సాఫ్ట్​గా వస్తాయి.
  • ఇడ్లీలను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే ఉడికించాలి. ఇడ్లీలు ఉడికాయో లేదో తెలుసుకుని పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అవ్వకపోతే మరికాసేపు ఉడికించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

