Published : October 23, 2025 at 12:30 PM IST
Biyyam Chitti Chekkalu Making : పండగలు, శుభకార్యాలు, సాయంత్రం వేళ స్నాక్స్గా చెక్కలు చేసుకుంటారు. వీటిని రకరకాల పిండితో వివిధ వెరైటీల్లో ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే చాలా మంది వీటిని కాస్త పెద్ద సైజ్లో చేస్తారు. కానీ అవి టేస్టీగా రాకపోవడమే కాకుండా మెత్తగా వస్తుంటాయి. అలాకాకుండా ఈసారి చిన్న సైజ్లో ఇలా చెక్కలను చేసుకోండి. వీటినే చిట్టి బుడగలు, చిట్టి చెక్కలు అనే పేర్లతో పిలుస్తారు. చిన్నగా ఉండి కరకరలాడే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలైతే ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. అంతేకాదు వీటిని ఒక్కసారి చేసుకొని పెట్టారంటే రెండు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. అలాగే నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! వీటి తయారీకి ఎక్కువ సమయం పట్టదు. మరి సూపర్ క్రంచీగా కరకరలాడే చిట్టి చెక్కలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
- కారం - అర టీ స్పూన్
- బ్లాక్ సీడ్స్ - 1 టీ స్పూన్
- నువ్వులు - 1 టీ స్పూన్
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక కప్పు నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి మరిగించాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో బియ్యప్పిండిని వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- బియ్యప్పిండి చల్లారిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ బ్లాక్ సీడ్స్, ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చేతికి లైట్గా నూనె అప్లై చేసి పిండిని చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి ముద్దను చేతితో ఒత్తుకుంటూ బిస్కెట్ ఆకారంలో చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె బాగా వేడైన తర్వాత బిస్కెట్ ఆకారంలో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చిన్న చెక్కలను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత వాటి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. దీనిని తయారైన చెక్కల్లో వేయాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే చిట్టి చెక్కలు రెడీ అయినట్లే!
- ఆ తర్వాత వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో నిల్వ చేసుకుంటే రెండు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
