బియ్యప్పిండితో కరకరలాడే "కారం చిప్స్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

- ఆలూ చిప్స్​ను మించిన టేస్ట్ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Rice Flour Chips Recipe
Rice Flour Chips Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 19, 2025 at 9:36 AM IST

Rice Flour Chips Recipe in Telugu : కరకరలాడే "చిప్స్" అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇష్టమే. అయితే, నార్మల్​గా మనందరికీ చిప్స్ అనగానే ముందుగా ఆలూ, అరటితో ప్రిపేర్ చేసుకునేవి గుర్తొస్తాయి. అలాకాకుండా బియ్యప్పిండితో కూడా అప్పటికప్పుడు క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "కారం చిప్స్"​ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి రుచిలో బయట అమ్మే వాటికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా భలే కమ్మగా ఉంటాయి. అలాగే, వీటి తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. తక్కువ పదార్థాలతోనే ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ అవుతాయి. పైగా, నూనెను తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, బియ్యప్పిండితో కరకరలాడే ఈ కారం చిప్స్​ను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Rice Flour Chips Recipe
Rice Flour Chips Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు (పావు కిలో)
  • నువ్వులు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • పసుపు - చిటికెడు
  • ధనియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • నెయ్యి/బటర్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

Rice Flour Chips Recipe
Rice Flour Chips Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా బియ్యప్పిండిని జల్లెడ పట్టి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి బియ్యప్పిండి తీసుకున్న కప్పుతో ముప్పావు కప్పు వాటర్ పోసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర, తెల్ల నువ్వులు, కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు, నెయ్యి/బటర్, పసుపు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా అన్నింటినీ వేసి ఒకసారి కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి.
  • ఆ నీళ్లు బాగా మరిగాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో జల్లెడ పట్టి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ గరిటెతో ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి.
Rice Flour Chips Recipe
Rice Flour Chips Recipe (Getty Images)
  • ఆ మిశ్రమం చేతితో పట్టుకోవడానికి వీలుగా, కాస్త గోరువెచ్చగా అయ్యాక ఒక వెడల్పాటి బేషన్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అవసరాన్ని బట్టి చల్లని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ చేతితో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ మెత్తని చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలి. తర్వాత దానిపై మూతపెట్టి 10 నిమిషాలపాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ పలుచగా కాకుండా పూరీ పిండిలా సెమీ సాఫ్ట్​గా ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని ఆ విధంగా కలుపుకోవడం వల్ల చిప్స్ కరకరలాడుతూ రావడమే కాకుండా నూనె కూడా ఎక్కువగా పీల్చుకోవు అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.

Rice Flour Chips Recipe
Rice Flour Chips Recipe (Getty Images)
  • పది నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో నుంచి కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని ముందు గుండ్రటి ఉండలా చేసుకుని చుట్టూ పొడి పిండిని అద్దుకోవాలి.
  • అనంతరం చపాతీ పీటపై కొద్దిగా పొడి పిండి చల్లుకుని ఆ పిండి ముద్దను చపాతీలా వత్తుకోవాలి.
  • ఇలా చేసుకునేటప్పుడు ఒకవేళ పిండి అతుక్కపోయినట్లనిపిస్తే చపాతీలా చేసుకునే పిండి పైన, కింద కొంచం పొడి పిండి చల్లుకుని రోల్ చేసుకోవాలి.
  • అయితే, మరీ మందంగా, పలుచగా కాకుండా చపాతీ కంటే కాస్త మందంగా ఉండేలా ఆ పిండి ఉండను రోల్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా రోల్ చేసుకున్నాక దాన్ని పిజ్జా కట్టర్ లేదా చాకుతో ముందుగా స్క్వేర్ షేప్ వచ్చేలా సైడ్స్ కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని చిన్న చిన్న స్క్వేర్ బాక్సులు వచ్చేలా కట్ చేసుకుని ఆపై త్రిభుజాకారం​ వచ్చేలా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
Rice Flour Chips Recipe
Rice Flour Chips Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె బాగా వేడయ్యాక కట్ చేసుకున్న ట్రై యాంగిల్ చిప్స్​ను సరిపడినన్ని వేసి వేయించుకోవాలి.
  • నూనెలో వేసిన తర్వాత వాటిని వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు అలాగే కాలనిచ్చి ఆ తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో అటూ ఇటూ తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అవి మంచిగా వేగి గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చాక టిష్యూ పేపర్ పరిచిన ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, బియ్యప్పిండితో కరకరలాడే "కారం చిప్స్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
  • ఇక వీటిని చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా ఎయిర్​ టైటెడ్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకున్నారంటే చాలా రోజులు తాజాగా నిల్వ కూడా ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ పిల్లలకు బయట కొనివ్వకుండా ఇంట్లోనే ఇలా సింపుల్​గా చేసి పెట్టండి. లొట్టలేసుకుంటూ భలే ఇష్టంగా తింటారు.

