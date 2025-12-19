బియ్యప్పిండితో కరకరలాడే "కారం చిప్స్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
- ఆలూ చిప్స్ను మించిన టేస్ట్ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : December 19, 2025 at 9:36 AM IST
Rice Flour Chips Recipe in Telugu : కరకరలాడే "చిప్స్" అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇష్టమే. అయితే, నార్మల్గా మనందరికీ చిప్స్ అనగానే ముందుగా ఆలూ, అరటితో ప్రిపేర్ చేసుకునేవి గుర్తొస్తాయి. అలాకాకుండా బియ్యప్పిండితో కూడా అప్పటికప్పుడు క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "కారం చిప్స్" తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి రుచిలో బయట అమ్మే వాటికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా భలే కమ్మగా ఉంటాయి. అలాగే, వీటి తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. తక్కువ పదార్థాలతోనే ఇన్స్టంట్గా రెడీ అవుతాయి. పైగా, నూనెను తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, బియ్యప్పిండితో కరకరలాడే ఈ కారం చిప్స్ను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు (పావు కిలో)
- నువ్వులు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- పసుపు - చిటికెడు
- ధనియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- నెయ్యి/బటర్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా బియ్యప్పిండిని జల్లెడ పట్టి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి బియ్యప్పిండి తీసుకున్న కప్పుతో ముప్పావు కప్పు వాటర్ పోసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర, తెల్ల నువ్వులు, కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు, నెయ్యి/బటర్, పసుపు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా అన్నింటినీ వేసి ఒకసారి కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి.
- ఆ నీళ్లు బాగా మరిగాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో జల్లెడ పట్టి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ గరిటెతో ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చేతితో పట్టుకోవడానికి వీలుగా, కాస్త గోరువెచ్చగా అయ్యాక ఒక వెడల్పాటి బేషన్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అవసరాన్ని బట్టి చల్లని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ చేతితో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ మెత్తని చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలి. తర్వాత దానిపై మూతపెట్టి 10 నిమిషాలపాటు పక్కనుంచాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ పలుచగా కాకుండా పూరీ పిండిలా సెమీ సాఫ్ట్గా ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని ఆ విధంగా కలుపుకోవడం వల్ల చిప్స్ కరకరలాడుతూ రావడమే కాకుండా నూనె కూడా ఎక్కువగా పీల్చుకోవు అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో నుంచి కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని ముందు గుండ్రటి ఉండలా చేసుకుని చుట్టూ పొడి పిండిని అద్దుకోవాలి.
- అనంతరం చపాతీ పీటపై కొద్దిగా పొడి పిండి చల్లుకుని ఆ పిండి ముద్దను చపాతీలా వత్తుకోవాలి.
- ఇలా చేసుకునేటప్పుడు ఒకవేళ పిండి అతుక్కపోయినట్లనిపిస్తే చపాతీలా చేసుకునే పిండి పైన, కింద కొంచం పొడి పిండి చల్లుకుని రోల్ చేసుకోవాలి.
- అయితే, మరీ మందంగా, పలుచగా కాకుండా చపాతీ కంటే కాస్త మందంగా ఉండేలా ఆ పిండి ఉండను రోల్ చేసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా రోల్ చేసుకున్నాక దాన్ని పిజ్జా కట్టర్ లేదా చాకుతో ముందుగా స్క్వేర్ షేప్ వచ్చేలా సైడ్స్ కట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత దాన్ని చిన్న చిన్న స్క్వేర్ బాక్సులు వచ్చేలా కట్ చేసుకుని ఆపై త్రిభుజాకారం వచ్చేలా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె బాగా వేడయ్యాక కట్ చేసుకున్న ట్రై యాంగిల్ చిప్స్ను సరిపడినన్ని వేసి వేయించుకోవాలి.
- నూనెలో వేసిన తర్వాత వాటిని వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు అలాగే కాలనిచ్చి ఆ తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో అటూ ఇటూ తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అవి మంచిగా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాక టిష్యూ పేపర్ పరిచిన ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, బియ్యప్పిండితో కరకరలాడే "కారం చిప్స్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
- ఇక వీటిని చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా ఎయిర్ టైటెడ్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకున్నారంటే చాలా రోజులు తాజాగా నిల్వ కూడా ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ పిల్లలకు బయట కొనివ్వకుండా ఇంట్లోనే ఇలా సింపుల్గా చేసి పెట్టండి. లొట్టలేసుకుంటూ భలే ఇష్టంగా తింటారు.
