కప్పు బియ్యంతో కమ్మని "కేక్​" - మైదా, ఎగ్​ అవసరం లేదు - సూపర్​ టేస్ట్​!

Rice Cake Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 2, 2026 at 9:06 PM IST

Rice Cake Recipe: కేక్​ అంటే పిల్లలకు చాలా చాలా ఇష్టం. బయటికి వెళ్లినప్పుడు కచ్చితంగా దీనిని టేస్ట్​ చేయాల్సిందే. కేవలం పిల్లలు మాత్రమే కాదు పెద్దలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. అయితే ప్రస్తుత రోజుల్లో బయట దొరికే కేక్​లు ఏ విధంగా కల్తీ జరుగుతున్నాయో చూస్తూనే ఉన్నాం. ఈ క్రమంలో పిల్లలకు నచ్చే వీటిని ఇంట్లో చేయడమే ఉత్తమం. మరి మాకు రాదు అంటారా? పెద్దగా కష్టపడకుండానే చేసుకునేలా మీ కోసం కేక్​ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే రైస్​ కేక్​. మీరు విన్నది నిజమే. దీనిని తయారు చేసుకోవడానికి ఎగ్​, మైదా, క్రీమ్​ వంటివి అవసరం లేదు. బెల్లం, బియ్యం ఉంటే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని రైస్​ కేక్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • అటుకులు - పావు కప్పు
  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • యాలకులు - 3
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - పావు టీస్పూన్
  • బెల్లం తురుము - ఒకటింపావు కప్పు
  • ​వంట సోడా - అర టీస్పూన్​
  • ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
తయారీ విధానం:

  • గిన్నెలోకి బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • బియ్యాన్ని గ్రైండ్​ చేసుకోవడానికి అరగంట ముందు అటుకులను నానబెట్టాలి.
  • బియ్యం చక్కగా నానినాక నీటిని వంపేసి మిక్సీజార్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి అటుకులు, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, ఉప్పు, జీలకర్ర, యాలకులు వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత 1 కప్పు నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా అంటే అస్సలు పలుకు లేకుండా చాలా మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి.
  • ఇక్కడ పాకం రావాల్సిన పనిలేదు. కేవలం బెల్లం పూర్తిగా కరిగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వెంటనే ఈ సిరప్​ను బియ్యప్పిండిలోకి వడకట్టి పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమాన్ని చక్కగా కలుపుకున్నాక వంట సోడా వేసి మరోసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి 3 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నెయ్యిలో ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి లైట్​ గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
  • కొబ్బరి ముక్కలు వేగినాక మంటను హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న బియ్యప్పిండి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓ అర నిమిషం పాటు హై ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను సిమ్​లో మూత పెట్టి ఏదైనా బరువు ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • పావు గంట తర్వాత మూత తీసి టూత్​ పిక్​ లేదా చాకుతో ఓసారి గుచ్చి చూడాలి. కేక్​ పర్ఫెక్ట్​గా ఉడికి చాకుకు ఏమి అంటుకోకపోతే స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. అదే కాస్త పచ్చి ఉంటే మరో 5 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేయాలి.
  • కేక్​ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారినాక డీమౌల్డ్​ చేసుకుని పీసేస్​గా కట్​ చేసుకుని తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రైస్​ కేక్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • ఈ కేక్​ కోసం నార్మల్​ బియ్యం కన్నా రేషన్​ బియ్యం అయితే జిగురు ఎక్కువగా ఉండి టేస్ట్​ బాగుంటుంది. మీ దగ్గర అవి లేకపోతే నార్మల్​వి వాడుకోవచ్చు.
  • బెల్లం సిరప్​ను వేడిగా బియ్యప్పిండిలో మిక్స్​ చేసుకుంటాము కాబట్టి ఒకటే డైరెక్షన్​లో కలుపుకోవాలి. లేకుంటే వేడి మీద ఉన్నప్పుడు ఉండలు కట్టే అవకాశం ఉంటుంది.
  • అటుకులు లేకపోతే వాటి ప్లేస్​లో ఉడికించిన అన్నం కూడా వేసుకోవచ్చు.

