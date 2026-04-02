కప్పు బియ్యంతో కమ్మని "కేక్" - మైదా, ఎగ్ అవసరం లేదు - సూపర్ టేస్ట్!
-బియ్యంతో ఎప్పుడూ ఒకటే రకమైన వంటలు చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఇలా కేక్ ట్రై చేయండి - సూపర్గా ఉంటుంది!
Published : April 2, 2026 at 9:06 PM IST
Rice Cake Recipe: కేక్ అంటే పిల్లలకు చాలా చాలా ఇష్టం. బయటికి వెళ్లినప్పుడు కచ్చితంగా దీనిని టేస్ట్ చేయాల్సిందే. కేవలం పిల్లలు మాత్రమే కాదు పెద్దలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. అయితే ప్రస్తుత రోజుల్లో బయట దొరికే కేక్లు ఏ విధంగా కల్తీ జరుగుతున్నాయో చూస్తూనే ఉన్నాం. ఈ క్రమంలో పిల్లలకు నచ్చే వీటిని ఇంట్లో చేయడమే ఉత్తమం. మరి మాకు రాదు అంటారా? పెద్దగా కష్టపడకుండానే చేసుకునేలా మీ కోసం కేక్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే రైస్ కేక్. మీరు విన్నది నిజమే. దీనిని తయారు చేసుకోవడానికి ఎగ్, మైదా, క్రీమ్ వంటివి అవసరం లేదు. బెల్లం, బియ్యం ఉంటే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని రైస్ కేక్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బియ్యం - 1 కప్పు
- అటుకులు - పావు కప్పు
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
- యాలకులు - 3
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - పావు టీస్పూన్
- బెల్లం తురుము - ఒకటింపావు కప్పు
- వంట సోడా - అర టీస్పూన్
- ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
తయారీ విధానం:
- గిన్నెలోకి బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- బియ్యాన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవడానికి అరగంట ముందు అటుకులను నానబెట్టాలి.
- బియ్యం చక్కగా నానినాక నీటిని వంపేసి మిక్సీజార్లోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి అటుకులు, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, ఉప్పు, జీలకర్ర, యాలకులు వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత 1 కప్పు నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా అంటే అస్సలు పలుకు లేకుండా చాలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి.
- ఇక్కడ పాకం రావాల్సిన పనిలేదు. కేవలం బెల్లం పూర్తిగా కరిగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వెంటనే ఈ సిరప్ను బియ్యప్పిండిలోకి వడకట్టి పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమాన్ని చక్కగా కలుపుకున్నాక వంట సోడా వేసి మరోసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి 3 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నెయ్యిలో ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
- కొబ్బరి ముక్కలు వేగినాక మంటను హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ప్రిపేర్ చేసుకున్న బియ్యప్పిండి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓ అర నిమిషం పాటు హై ఫ్లేమ్లో కుక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను సిమ్లో మూత పెట్టి ఏదైనా బరువు ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- పావు గంట తర్వాత మూత తీసి టూత్ పిక్ లేదా చాకుతో ఓసారి గుచ్చి చూడాలి. కేక్ పర్ఫెక్ట్గా ఉడికి చాకుకు ఏమి అంటుకోకపోతే స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. అదే కాస్త పచ్చి ఉంటే మరో 5 నిమిషాల పాటు కుక్ చేయాలి.
- కేక్ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారినాక డీమౌల్డ్ చేసుకుని పీసేస్గా కట్ చేసుకుని తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రైస్ కేక్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ కేక్ కోసం నార్మల్ బియ్యం కన్నా రేషన్ బియ్యం అయితే జిగురు ఎక్కువగా ఉండి టేస్ట్ బాగుంటుంది. మీ దగ్గర అవి లేకపోతే నార్మల్వి వాడుకోవచ్చు.
- బెల్లం సిరప్ను వేడిగా బియ్యప్పిండిలో మిక్స్ చేసుకుంటాము కాబట్టి ఒకటే డైరెక్షన్లో కలుపుకోవాలి. లేకుంటే వేడి మీద ఉన్నప్పుడు ఉండలు కట్టే అవకాశం ఉంటుంది.
- అటుకులు లేకపోతే వాటి ప్లేస్లో ఉడికించిన అన్నం కూడా వేసుకోవచ్చు.
మండే ఎండల్లో మజానిచ్చే "డ్రైఫ్రూట్స్ మిల్క్ కస్టర్డ్" - ఒక్క గ్లాస్ తాగితే ఫుల్ ఎనర్జీ!
ఎప్పుడైనా "మ్యాంగో పానీపూరీ" తిన్నారా? - ఒక్కసారి తింటే వావ్ సూపర్ అంటారంతే!