ETV Bharat / offbeat

పండక్కి కరకరలాడే "రిబ్బన్ పకోడీ" - ఇలా ట్రై చేస్తే నూనె తక్కువ పడుతుంది!

సంక్రాంతికి సింపుల్​గా చేసుకునే రిబ్బన్ పకోడీ - ఆయిల్ తక్కువ, క్రంచీ ఎక్కువ!

Ribbon Pakoda
Ribbon Pakoda (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 8:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ribbon Pakoda Making in Telugu : సంక్రాంతి వస్తోందంటే చాలు ఇండ్లలో జంతికలు, కారప్పూస, చెక్కలు, అరిసెలు, లడ్డూలు, కజ్జికాయలంటూ రకరకాల రెసిపీలు తయారు చేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో కొందరు రిబ్బన్ పకోడీ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. దీనినే కొన్నిచోట్ల ఆకు పకోడీ లేదా రిబ్బన్ మురకు అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ పండక్కి ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ వీటిని చేశారంటే కరకరలాడుతూ వస్తాయి. అంతేకాక మిఠాయి దుకాణాల్లో అమ్మే వాటికంటే ఎక్కువ రుచిగా ఉంటాయి!

పైగా ఈ రెసిపీని తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ కొలతలతో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. అలాగే ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రిబ్బన్ పకోడీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

సంక్రాంతి పండుగ "స్పెషల్ చేపల పులుసు" - రేపటికి మరింత రుచిగా ఉంటుంది!

Ribbon Pakoda
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యప్పిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • శనగపిండి - అర కప్పు
  • పుట్నాల పొడి - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నువ్వులు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూనె - సరిపడా
Ribbon Pakoda
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒకటిన్నర కప్పుల బియ్యప్పిండి, అర కప్పు శనగపిండి, అర కప్పు పుట్నాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసి కలపాలి.
  • ఇందులోనే కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసి పిండిని మృదువుగా తడిపి పక్కనుంచాలి.
Ribbon Pakoda
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు జంతికల గొట్టంలో రిబ్బన్ షేప్ బిళ్ల ఉంచి పిండి వేయాలి.
  • ఇంకోవైపు కడాయికి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత జంతికల గొట్టంలోని పిండి ముద్దను మొత్తం వత్తుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వెంటనే టర్న్ చేయకుండా రెండు మూడు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆపైగరిటెతో మరో వైపునకు తిప్పుతూ కాల్చాలి.
Ribbon Pakoda
నువ్వులు (Getty Images)
  • నూనెలో నురగలు తగ్గి రెండు వైపులా దోరగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్​లోకి వేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకుని చల్లారాక ఏదైనా ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు.
Ribbon Pakoda
కారం (Getty Images)
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!
  • మీరు ఎక్కువ మోతాదులో రిబ్బన్ పకోడీని చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యప్పిండి, శనగపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

సరికొత్తగా "తోటకూర మజ్జిగ చారు" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!

సంక్రాంతి 2026 స్పెషల్ "కజ్జికాయలు" - తయారు చేస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది!

TAGGED:

RIBBON MURUKKU IN TELUGU
రిబ్బన్ పకోడీ తయారీ విధానం
AAKU PAKODI PREPARE
OLA PAKODA MAKING
RIBBON PAKODA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.