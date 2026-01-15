పండక్కి కరకరలాడే "రిబ్బన్ పకోడీ" - ఇలా ట్రై చేస్తే నూనె తక్కువ పడుతుంది!
సంక్రాంతికి సింపుల్గా చేసుకునే రిబ్బన్ పకోడీ - ఆయిల్ తక్కువ, క్రంచీ ఎక్కువ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 8:57 AM IST
Ribbon Pakoda Making in Telugu : సంక్రాంతి వస్తోందంటే చాలు ఇండ్లలో జంతికలు, కారప్పూస, చెక్కలు, అరిసెలు, లడ్డూలు, కజ్జికాయలంటూ రకరకాల రెసిపీలు తయారు చేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో కొందరు రిబ్బన్ పకోడీ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. దీనినే కొన్నిచోట్ల ఆకు పకోడీ లేదా రిబ్బన్ మురకు అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ పండక్కి ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ వీటిని చేశారంటే కరకరలాడుతూ వస్తాయి. అంతేకాక మిఠాయి దుకాణాల్లో అమ్మే వాటికంటే ఎక్కువ రుచిగా ఉంటాయి!
పైగా ఈ రెసిపీని తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ కొలతలతో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. అలాగే ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రిబ్బన్ పకోడీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
- శనగపిండి - అర కప్పు
- పుట్నాల పొడి - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నువ్వులు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒకటిన్నర కప్పుల బియ్యప్పిండి, అర కప్పు శనగపిండి, అర కప్పు పుట్నాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసి కలపాలి.
- ఇందులోనే కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసి పిండిని మృదువుగా తడిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు జంతికల గొట్టంలో రిబ్బన్ షేప్ బిళ్ల ఉంచి పిండి వేయాలి.
- ఇంకోవైపు కడాయికి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత జంతికల గొట్టంలోని పిండి ముద్దను మొత్తం వత్తుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వెంటనే టర్న్ చేయకుండా రెండు మూడు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆపైగరిటెతో మరో వైపునకు తిప్పుతూ కాల్చాలి.
- నూనెలో నురగలు తగ్గి రెండు వైపులా దోరగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకుని చల్లారాక ఏదైనా ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు.
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!
- మీరు ఎక్కువ మోతాదులో రిబ్బన్ పకోడీని చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యప్పిండి, శనగపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
