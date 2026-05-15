జనగణన అధికారులకు "ఈ వివరాలు చెప్పకండి" - రెవెన్యూ శాఖ సూచన!
కొనసాగుతున్న జగనణన - వ్యక్తిగత, ఆర్థిక సమాచారం చెప్పొద్దన్న రెవెన్యూశాఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 12:16 PM IST
Census 2026 Questions : జనగణన (Census) కొనసాగుతున్న తరుణంలో ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ రెవెన్యూ శాఖ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. "మీ సమాచారం, మీ హక్కు, మీ భద్రత అప్రమత్తంగా ఉండండి, సురక్షితంగా ఉండండి" అంటూ సూచనలు ఇచ్చింది. జనగణన అధికారులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ 'ఈ వివరాలు' ఇవ్వకూడదని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ప్రత్యేక జాబితా విడుదల చేస్తూ ఇలాంటి వివరాలు అడిగినా, బలవంతం చేసినా చట్ట విరుద్ధమని, అలా అడిగిన వారిపై ఫిర్యాదు చేయొచ్చని తెలిపింది.
జన గణన ప్రక్రియ ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 28 లోగా పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయగా దీంతో పాటు కులగణన కూడా పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారు. దేశ వ్యాప్తంగా ఎస్సీ, ఎస్టీలతో పాటు తొలిసారిగా ఓబీసీ కులాల వివరాలనూ సేకరించనున్నారు. రెండు దశల్లో జనగణన జరగనుండగా తొలి దశలో ఇండ్ల జాబితా, ఇండ్ల గణన (2026 మే) చేపట్టారు. రెండో దశలో 2027 ఫిబ్రవరిలో జనాభా గణన చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు ఇంటింటికీ తిరిగి వివరాలు నమోదు చేస్తున్నారు. ఇళ్లు, కుటుంబ సభ్యులు, వారి మధ్య సంబంధం ఇలాంటి వివరాలతో పాటు సౌకర్యాలపైనా వివరాలు నమోదు చేసుకోనున్నారు. కాగా, ఇదే అదునుగా కొందరు సైబర్ నేరగాళ్లు జనాభా లెక్కల పేరిట వ్యక్తిగత వివరాలు అడిగి తెలుసుకునే ప్రమాదం లేకపోలేదు. ఈ నేపథ్యంలో రెవెన్యూ శాఖ ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. వ్యక్తిగత, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, బ్యాంకు ఖాతాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చెప్పొద్దని స్పష్టం చేసింది.
రెవెన్యూ శాఖ జారీ చేసిన ఆదేశాల ప్రకారం
- ఆధార్ కార్డు నంబర్
- పాన్ కార్డు నంబర్
- బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు
- డెబిట్ కార్డు వివరాలు
- క్రెడిట్ కార్డు వివరాలు
- పిన్, సీవీవీ నంబర్లు
- ఓటీపీలు
పాస్వర్డులు షేర్ చేసుకోవద్దని స్పష్టం చేసింది. వ్యక్తిగత, బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ వివరాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జనగణన అధికారులకు ఇవ్వవద్దని సూచిస్తూ ఫిర్యాదు కోసం కలెక్టర్ కార్యాలయం లేదా మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో సంప్రదించవచ్చని లేదా రెవెన్యూ శాఖ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 040-23456789 కు కాల్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలని వెల్లడించింది.
అడిగే ప్రశ్నిలివే !
జనగణన అధికారులు ముందుగా ఇంటి నంబరు నమోదు చేసుకుంటారు. ఫ్లోర్ (టైల్స్, మార్బుల్స్), గోడలు, పైకప్పు నిర్మాణంలో ఏ మెటీరియల్, ఇంటి పరిస్థితి, ఇంట్లో ఎంత మంది ఉంటున్నారు, కుటుంబ యజమాని పేరు, మహిళా? పురుషుడా అడిగి తెలుసుకుంటారు.
ఇంటి పెద్ద కులం (ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ), ఇంటి యాజమాని వివరాలు, ఇంట్లో గదులు, వివాహమైన జంటల గురించి నమోదు చేస్తారు. తాగు నీటికి ప్రధాన వనరు ఏంటి? విద్యుత్తు, మరుగుదొడ్డి సౌకర్యాలు ఉన్నాయా? ఎలాంటి మరుగుదొడ్డి వాడుతున్నారు? వృథా నీరు వెళ్లడానికి కనెక్షన్ ఉందా? ఇంటి పరిధిలోనే స్నానాల గది ఉందా? తెలుసుకుంటారు. వంటశాల లభ్యత, వంటకు ఉపయోగిస్తున్న ఇంధనం ఏమిటి?ఎలాంటి తృణ ధాన్యాలను వినియోగిస్తున్నారు?, రేడియో/టీవీ/ఫోన్/మొబైల్/ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం ఉందా?, కంప్యూటర్/ల్యాప్టాప్ వినియోగిస్తున్నారా? కారు, బైక్, ఇతర వాహనాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అడిగి తెలుసుకుని నమోదు చేస్తారు. బ్యాంకింగ్ సేవలను వాడుకుంటున్నారా? అని అడుగుతారు.
