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80s ట్రైండ్​ ట్రై చేస్తున్నారా? - ఒక్క ఫొటోకు ఎంత కరెంటు కాలుతుందో తెలుసా!

- ఏఐ ఉపయోగించి సృష్టించే రెట్రో ఇమేజ్​లతో విద్యుత్, నీటి వినియోగం, కర్బన ఉద్గారాల పెరుగుదల!

Retro Trend Image Generation Impacts
Retro Trend Image Generation Impacts (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 3:29 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 3:45 PM IST

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Retro Trend Image Generation Impacts: సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడు ఏది ట్రెండ్‌ అవుతుందో చెప్పలేం. ప్రస్తుతం ప్రజలను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోన్న ట్రెండ్ మాత్రం 'రెట్రో స్టైల్'​. సాధారణ ప్రజల నుంచి రాజకీయ నాయకులు, సినీ నటులు, క్రికెటర్లు ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ 80s ట్రెండ్​ను ఫాలో అవుతున్నారు. అప్పుడు ఎలా ఉండేవాళ్లో చూసుకుని మురిసిపోతున్నారు. స్టేటస్​లుగా, డీపీలుగా పెట్టుకుని సంబరపడుతున్నారు. అయితే ఇంతవరకు బానే ఉన్నా ఒక్క ఫొటోను సృష్టించడానికి తెర వెనుక ఎన్ని వనరులు ఖర్చు అవుతాయో తెలిస్తే షాక్​ అవుతారని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

రెట్రో ట్రెండ్​ కోసం సరదాగా సృష్టించే ఒక్క ఫొటోకు 2.9 వాట్‌ అవర్ల (డబ్ల్యూహెచ్‌) విద్యుత్తు ఖర్చవుతుందని, 29 మి.లీటర్ల నీరు అవసరమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక చాలా మంది వచ్చిన ఫొటోతో తృప్తి చెందరు. ముక్కు సరిగా లేదని, పెదవులు లావుగా ఉన్నాయని, కనురెప్పలు పల్చగా ఉన్నాయని, ముఖం అందంగా లేదని.. ఇలా రకరకాల మార్పులు సూచిస్తారు. అంతేకాదు ఒక్క ఫొటోతో ఆగకుండా ఆయా డ్రెస్స్​లో ఎలా ఉన్నామో తెలుసుకునేందుకు రకరకాల ఫొటోలు అడుగుతారు. అయితే చిత్రాల సంఖ్య, నాణ్యతకు అనుగుణంగా వినియోగంలో పెరుగుదల, తగ్గుదల ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు నిపుణులు. రిజల్యూషన్‌ ఎక్కువ కావాలంటే విద్యుత్తు వినియోగం 1.3 రెట్ల నుంచి 4.7 రెట్లు పెరగొచ్చంటున్నారు. ఎవరికి వారే ఒక్క చిత్రమేగా అనుకుంటారు, కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లమంది ఇలాగే ప్రయత్నిస్తుంటారంటున్నారు.

ఫొటోలకు విద్యుత్​, నీటికి సంబంధం ఏంటి?: అయితే 'రెట్రో ట్రెండ్​ ఫొటోలు, విద్యుత్​కు కనెక్షన్​ ఏంటి? మేము ఫొటోలు అడిగేది ఏఐని కదా? అని చాలా మంది అనుకుంటుంటారు. కానీ ఇక్కడే ఓ మెలిక ఉందంటున్నారు నిపుణులు. రెట్రో, మిడ్‌జర్నీ, డాల్‌ తదితర ఇమేజ్‌ జనరేటర్స్‌ను ఉపయోగించి రకరకాల డిజైన్​లో​ చిత్రాలు కావాలని ఏఐకి ఆదేశాలిస్తే.. అది మన మొబైల్‌లోనో, కంప్యూటర్‌లోనో తయారవ్వదంటున్నారు. ఏఐ దాన్ని ఎక్కడో ఉన్న డేటా సెంటర్‌కు పంపి శక్తివంతమైన కంప్యూటర్ల ద్వారా సృష్టించి ఇస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అయితే డేటా సెంటర్‌ నడవాలంటే విద్యుత్తు కావాలని, ఇక అవి వేడెక్కకుండా చూసేందుకు కూలింగ్‌ సిస్టమ్స్‌ అవసరం అని, అందుకు స్వచ్ఛమైన నీరు కావాలంటున్నారు. ఇక విద్యుత్తు తయారీకి నీరు, బొగ్గు అవసరం అని, బొగ్గు మండిస్తే కాలుష్య ప్రభావమూ ఉంటుందంటున్నారు. అలాగే 2030 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా డేటా సెంటర్లు 945 టీడబ్ల్యుహెచ్‌ (ట్రిలియన్‌ వాట్‌ అవర్స్‌) విద్యుత్తు, 9.3 ట్రిలియన్‌ లీటర్ల నీరు వినియోగిస్తాయని యునైటెడ్‌ నేషన్స్‌ యూనివర్సిటీ విడుదల చేసిన అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయంటున్నారు. ఇలా ఒక్క ఫొటో కోసం ప్రయత్నిస్తే ఇన్ని వనరులు ఖర్చవుతాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

ఫోన్‌ ఛార్జ్‌ చేసుకోవచ్చు.. ఎల్‌ఈడీ బల్బు వెలిగించొచ్చు:

  • ఒక ఏఐ ఇమేజ్​ సృష్టించేందుకు ఖర్చు అయ్యే విద్యుత్తుతో స్మార్ట్‌ఫోన్​ను 20 శాతం ఛార్జింగ్‌ పెట్టుకోవచ్చంటున్నారు. పది చిత్రాలకు ఖర్చయ్యే విద్యుత్తుతో 10 వాట్ల ఎల్‌ఈడీ బల్బును సుమారు మూడు గంటలపాటు వెలిగించవచ్చంటున్నారు. సింపుల్​గా చెప్పాలంటే మనం సృష్టించే ఒక చిత్రం.. మొబైల్‌ ద్వారా పంపే 1,450 నుంచి 1,600 టెక్స్ట్‌ మెసేజ్‌తో సమానం అంటున్నారు.
  • ఇక ఒక చిన్న హైక్వాలిటీ వీడియో చేయాలంటే.. సుమారు 4.1 లీటర్ల నీరు, ఎల్‌ఈడీని 42 గంటల పాటు వెలిగించేంత విద్యుత్తు అవసరమవుతుందంటున్నారు.
  • పది చిత్రాలు సృష్టించే విద్యుత్తుతో ఈవీ ద్విచక్ర వాహనాన్ని సుమారు 300 మీటర్లు నుంచి 900 మీటర్లు నడపొచ్చంటున్నారు. ఈవీ కారు అయితే 80 మీటర్ల నుంచి 230 మీటర్ల వరకు ప్రయాణించొచ్చని చెబుతున్నారు. అందుకే అవసరం మేరకే ఏఐని ఉపయోగించమని, చిత్రాలు రిజల్యూషన్‌ తగ్గించుకుంటే నీరు, విద్యుత్తు వినియోగం కాస్త తగ్గించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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Last Updated : September 19, 2026 at 3:45 PM IST

TAGGED:

RETRO TREND IMAGE SIDE EFFECTS
RETRO IMAGE GENERATION IMPACTS
HOW MUCH ELECTRICITY REQUIRE TO AI
రెట్రో ఫొటోల కోసం అయ్యే ఖర్చు
RETRO IMAGE GENERATION IMPACTS

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