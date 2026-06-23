మార్కెట్లో "రిట్రాక్టబుల్ రూఫ్లు" - టెర్రస్పై హాయిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు - కాలంతో పనిలేదు!
-అందంగా టెర్రస్ల ముస్తాబు - భిన్న డిజైన్లలో పెర్గోలాల నిర్మాణం!
Published : June 23, 2026 at 3:04 PM IST
Retractable Roof: ఇల్లు అందంగా కనిపించడంలో డెకరేషన్ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ విషయంలో శ్రద్ధ వహిస్తారు. అయితే ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. ఇంటి లోపలే కాకుండా టెర్రస్ను డెకరేట్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో హ్యాపీగా టైమ్ స్పెండ్ చేసేందుకు డిజైనర్ల హెల్ప్తో అందంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే టెర్రస్, గార్డెన్లలో ఏర్పాటు చేస్తున్న పెర్గోలాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. అయితే పెర్గోలాలను మామూలుగా అలంకరించి వదిలేస్తే కొంచెం వాన జల్లులు పడినా లేచి లోపలికి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా మార్కెట్లోకి రిట్రాక్టబుల్ రూఫ్లు వచ్చాయి. ఒక బటన్తో తెరుచుకుంటాయి.. ముడుచుకుంటాయి. ఎండ కాచినా, వాన పడినా పరిగెత్తాల్సిన పని లేకుండా ఇంటి టెర్రస్పై కూర్చుని ఆస్వాదించవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలోనే అసలు రిట్రాక్టబుల్ రూఫ్లను ఎలా తయారు చేస్తారు? ఉపయోగాలు? సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
వేటితో తయారు చేస్తారు: కాన్వాస్, పాలిస్టర్, పీవీసీ, మెటల్ వంటి వివిధ రకాల మెటిరీయల్స్తో రిట్రాక్టబుల్ రూఫ్లు తయారు చేస్తారని ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. యూరోపియన్ ప్రమాణాలతో రూపుదిద్దుకుంటున్న అల్యూమినియం రూఫ్లు లూవర్ల సహాయంతో స్మార్ట్గా పనిచేస్తాయంటున్నారు. అంటే ఎండ ఉన్నప్పుడు ఒక బటన్ నొక్కి లూవర్లను మూసివేయొచ్చని.. చల్లని గాలి కావాలనుకుంటే మీట నొక్కి లూవర్లను తెర్చుకోవచ్చంటున్నారు. దుండిగల్ ఎయిర్ఫోర్స్ అకాడమీలో నిర్వహించే పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్లో అతిథుల కోసం వేసే షేడింగ్లో ఈ తరహా స్మార్ట్ లూవర్లను ఎంతోకాలంగా వాడుతున్నారని.. ఈ మధ్య నివాసాల దాకా ఇవి విస్తరిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు.
ప్రయోజనాలివే:
- వాతావరణాన్ని బట్టి రిట్రాక్టబుల్ రూఫ్లను మార్చుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నప్పుడు రూఫ్ను తెరిచి ఆకాశాన్ని చూడొచ్చని.. ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నా, వర్షం పడినా వెంటనే మూసేసి రక్షణ పొందొచ్చని వివరిస్తున్నారు.
- వీటి సాయంతో గదుల్లో సహజమైన గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా చూసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇక బాల్కనీల్లో, టెర్రస్పై ఉన్న సోఫాలు, కుర్చీలు వర్షానికి తడవకుండా వీటితో కాపాడుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
ఎలా పనిచేస్తాయంటే?:
- ఇవి ట్రాక్ల మీద ముందుకు, వెనకకు కదిలేలా రూపొందిస్తారని.. చెప్పాలంటే కదిలే ప్యానల్స్ అనొచ్చంటున్నారు. అలాగే రిమోట్, స్విచ్తో ఆపరేట్ చేయవచ్చని.. కొన్ని రకాలను చేత్తో కూడా తిప్పవచ్చని చెబుతున్నారు.
- ప్రస్తుతం అల్యూమినియం లూవర్లతో కూడిన పై కప్పులు వాడకంలో ఉన్నాయని.. వీటిని రిమోట్ ద్వారా ఉదయాన్నే తెరిచి, ఎండ కాచినప్పుడు, వాన పడినప్పుడు మూసివేస్తే సరిపోతుంది.
- అలాగే గ్లాస్, మెటల్ ప్యానల్స్ ఒకదానిపై ఒకటి స్లైడ్ అవుతూ వెనక్కి వెళతాయని.. వీటిని స్లైడింగ్ రూఫ్ అంటారని చెబుతున్నారు. ఇక ఫ్యాబ్రిక్, పీవీసీ మెటీరియల్తో ఒకపక్కకు ముడుచుకుపోయే ఫోల్డబుల్ రూఫ్స్ సైతం వినియోగిస్తున్నారని వివరిస్తున్నారు.
- వర్షం పడినప్పుడు తుప్పు పడుతుందనే భయాలు అక్కర్లేని మెటీరియల్తోనే వీటిని తయారు చేస్తున్నారని.. పైగా లీక్ ప్రూఫ్ కూడా అని చెబుతున్నారు. అంటే ఎంత భారీ వర్షం పడినా లోపలికి తడి రాదట.
- ఇంటి రంగు, ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్కు తగ్గట్టుగా కలర్ పౌడర్ కోటింగ్తో రూఫ్లను ఎంచుకోవచ్చని.. టెర్రస్ గార్డెన్స్, బ్యాక్యార్డ్స్, ఈతకొలను, పూల్డెక్స్ ఎక్కడైనా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చంటున్నారు.
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