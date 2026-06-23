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మార్కెట్​లో "రిట్రాక్టబుల్‌ రూఫ్‌లు" - టెర్రస్​పై హాయిగా ఎంజాయ్​ చేయొచ్చు - కాలంతో పనిలేదు!

-అందంగా టెర్రస్‌ల ముస్తాబు - భిన్న డిజైన్లలో పెర్గోలాల నిర్మాణం!

Retractable Roof
Retractable Roof (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 3:04 PM IST

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Retractable Roof: ఇల్లు అందంగా కనిపించడంలో డెకరేషన్​ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఇంటీరియర్​ డెకరేషన్​ విషయంలో శ్రద్ధ వహిస్తారు. అయితే ఇప్పుడు ట్రెండ్​ మారింది. ఇంటి లోపలే కాకుండా టెర్రస్​ను డెకరేట్​ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో హ్యాపీగా టైమ్​ స్పెండ్​ చేసేందుకు డిజైనర్ల హెల్ప్​తో అందంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే టెర్రస్, గార్డెన్‌లలో ఏర్పాటు చేస్తున్న పెర్గోలాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. అయితే పెర్గోలాలను మామూలుగా అలంకరించి వదిలేస్తే కొంచెం వాన జల్లులు పడినా లేచి లోపలికి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా మార్కెట్​లోకి రిట్రాక్టబుల్‌ రూఫ్‌లు వచ్చాయి. ఒక బటన్​తో తెరుచుకుంటాయి.. ముడుచుకుంటాయి. ఎండ కాచినా, వాన పడినా పరిగెత్తాల్సిన పని లేకుండా ఇంటి టెర్రస్‌పై కూర్చుని ఆస్వాదించవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలోనే అసలు రిట్రాక్టబుల్‌ రూఫ్‌లను ఎలా తయారు చేస్తారు? ఉపయోగాలు? సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

వేటితో తయారు చేస్తారు: కాన్వాస్, పాలిస్టర్, పీవీసీ, మెటల్‌ వంటి వివిధ రకాల మెటిరీయల్స్​తో రిట్రాక్టబుల్‌ రూఫ్‌లు తయారు చేస్తారని ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్​​ నిపుణులు చెబుతున్నారు. యూరోపియన్‌ ప్రమాణాలతో రూపుదిద్దుకుంటున్న అల్యూమినియం రూఫ్‌లు లూవర్‌ల సహాయంతో స్మార్ట్‌గా పనిచేస్తాయంటున్నారు. అంటే ఎండ ఉన్నప్పుడు ఒక బటన్​ నొక్కి లూవర్‌లను మూసివేయొచ్చని.. చల్లని గాలి కావాలనుకుంటే మీట నొక్కి లూవర్‌లను తెర్చుకోవచ్చంటున్నారు. దుండిగల్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ అకాడమీలో నిర్వహించే పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో అతిథుల కోసం వేసే షేడింగ్‌లో ఈ తరహా స్మార్ట్‌ లూవర్‌లను ఎంతోకాలంగా వాడుతున్నారని.. ఈ మధ్య నివాసాల దాకా ఇవి విస్తరిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు.

ప్రయోజనాలివే:

  • వాతావరణాన్ని బట్టి రిట్రాక్టబుల్‌ రూఫ్‌లను మార్చుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నప్పుడు రూఫ్​ను తెరిచి ఆకాశాన్ని చూడొచ్చని.. ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నా, వర్షం పడినా వెంటనే మూసేసి రక్షణ పొందొచ్చని వివరిస్తున్నారు.
  • వీటి సాయంతో గదుల్లో సహజమైన గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా చూసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇక బాల్కనీల్లో, టెర్రస్‌పై ఉన్న సోఫాలు, కుర్చీలు వర్షానికి తడవకుండా వీటితో కాపాడుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

ఎలా పనిచేస్తాయంటే?:

  • ఇవి ట్రాక్‌ల మీద ముందుకు, వెనకకు కదిలేలా రూపొందిస్తారని.. చెప్పాలంటే కదిలే ప్యానల్స్‌ అనొచ్చంటున్నారు. అలాగే రిమోట్, స్విచ్‌తో ఆపరేట్‌ చేయవచ్చని.. కొన్ని రకాలను చేత్తో కూడా తిప్పవచ్చని చెబుతున్నారు.
  • ప్రస్తుతం అల్యూమినియం లూవర్‌లతో కూడిన పై కప్పులు వాడకంలో ఉన్నాయని.. వీటిని రిమోట్‌ ద్వారా ఉదయాన్నే తెరిచి, ఎండ కాచినప్పుడు, వాన పడినప్పుడు మూసివేస్తే సరిపోతుంది.
  • అలాగే గ్లాస్, మెటల్‌ ప్యానల్స్‌ ఒకదానిపై ఒకటి స్లైడ్‌ అవుతూ వెనక్కి వెళతాయని.. వీటిని స్లైడింగ్‌ రూఫ్‌ అంటారని చెబుతున్నారు. ఇక ఫ్యాబ్రిక్, పీవీసీ మెటీరియల్‌తో ఒకపక్కకు ముడుచుకుపోయే ఫోల్డబుల్‌ రూఫ్స్‌ సైతం వినియోగిస్తున్నారని వివరిస్తున్నారు.
  • వర్షం పడినప్పుడు తుప్పు పడుతుందనే భయాలు అక్కర్లేని మెటీరియల్‌తోనే వీటిని తయారు చేస్తున్నారని.. పైగా లీక్‌ ప్రూఫ్‌ కూడా అని చెబుతున్నారు. అంటే ఎంత భారీ వర్షం పడినా లోపలికి తడి రాదట.
  • ఇంటి రంగు, ఆర్కిటెక్చర్‌ స్టైల్‌కు తగ్గట్టుగా కలర్‌ పౌడర్‌ కోటింగ్‌తో రూఫ్‌లను ఎంచుకోవచ్చని.. టెర్రస్‌ గార్డెన్స్, బ్యాక్‌యార్డ్స్, ఈతకొలను, పూల్‌డెక్స్‌ ఎక్కడైనా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చంటున్నారు.

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