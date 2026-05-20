ఉద్యోగులు కూర్చోకపోతే ఏమవుతుంది? - కేరళలో మొదలైన మార్పు దేశానికి విస్తరిస్తుందా?

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 20, 2026 at 2:15 PM IST

Retail Employees right to sit Act : ఒక ఆరోగ్యవంతుడైన వ్యక్తి పెద్దగా ఇబ్బంది లేకుండా 30 నుండి 60 నిమిషాలపాటు మాత్రమే నిలబడగలుగుతారని వైద్య పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. కానీ, దుకాణాలు, షోరూమ్స్​తోపాటు, పలు ప్రాంతాల్లో పనిచేసే వారు కూర్చోవడానికి వీల్లేదు. కస్టమర్లు వచ్చినప్పుడేకాదు, ఎవరూ లేనప్పుడు కూడా నిలబడే ఉండాలని యజమానులు చెబుతుంటారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇలా కోట్లాది మంది రోజుకు 10 గంటలపైనే నిలబడి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు.

ఎందుకిలా?

ఎందుకిలా అంటే, సిబ్బంది కూర్చుంటే బిజినెస్ తగ్గుతుందని, కస్టమర్ సర్వీస్ దెబ్బతింటుందని వ్యాపారులు భావిస్తారు. ఎల్లప్పుడూ అలర్ట్​గా ఉంటేనే వ్యాపారం బాగా సాగుతుందని నమ్ముతారు. ఈ కారణంగా పలు షాపుల్లో పనిచేసే వారు రోజంతా నిలబడాల్సిన పరిస్థితి ఉంటోంది. అయితే, దీనివల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని వైద్య నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం :

మనిషి ప్రాథమిక హక్కుల్లో జీవించే హక్కు ఒకటి. కేవలం బతకడం కాదు, ఆరోగ్యంగా జీవిస్తేనే ఆ హక్కు నిజంగా అమలైనట్టు. ఆర్టికల్‌ 21 ప్రకారం.. ఒక వ్యక్తి శరీరానికి, మనసుకు నష్టం కలిగించే ఏ పని కూడా ఇతరులు చేయకూడదు. కానీ, పని ప్రదేశంలో కనీసం కూర్చోవడానికి అవకాశం లేకపోవడం వల్ల వర్కర్స్​ తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పురుషులతో పోలిస్తే, మహిళల పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. నెలసరి వంటి సమయాల్లో ఎంతో అసౌకర్యానికి దారితీస్తుంది. కంటిన్యూగా నిలబడి ఉండడం వల్ల నడుము, పాదాలు, మడమలు తీవ్రంగా నొప్పి పెడతాయి. లిగమెంట్లు, కీళ్లు దెబ్బతింటాయి.

సిడ్నీ విశ్వవిద్యాలయం రీసెర్చ్ ప్రకారం.. 2 గంటలు దాటిన తర్వాత నిలబడే ప్రతి 30 నిమిషాలకు రక్తప్రసరణ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం 11% పెరుగుతుంది! రక్తం కాళ్ల భాగంలో పేరుకుపోవడంతో గుండెకు రక్తాన్ని తిరిగి పంపే ప్రక్రియ నెమ్మదిస్తుంది. దీర్ఘకాలంలో ఇవి చాలా ఆరోగ్య సమస్యలు కారణవుతాయి. ఈ పరిస్థితి ముదిరితే, మెదడుకు రక్తసరఫరా బాగా తగ్గిపోతే మెడికల్‌ ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితి తలెత్తుతుందని కూడా వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇక, సమయానికి టాయ్‌లెట్‌కి వెళ్లలేకపోతుంటారు. దీనివల్ల మహిళల్లో యూరినరీ ఇన్‌ఫెక్షన్లకు, కిడ్నీ సమస్యలు బాధిస్తాయి.

కూర్చోవడం హక్కు :

ఈ ప్రమాదాలను ఎదుర్కోవడం కోసం కేరళ రాష్ట్రంలో మహిళలు ఉద్యమించారు. కూర్చోవడం అనేది ప్రాథమిక హక్కు అంటూ ఎలుగెత్తారు. 2010లో "పెంకూట్‌" పేరుతో మహిళల ట్రేడ్‌ యూనియన్‌ ప్రారంభమైంది. పని ప్రదేశంలో కూర్చునే హక్కు, ఇంకా టాయ్‌లెట్‌ సౌకర్యం కల్పించాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ.. సేల్స్‌విమెన్స్​ సమ్మె చేశారు. దాదాపు ఎనిమిదేళ్లపాటు ఎన్నో అవమానాలు, విమర్శలు ఎదుర్కొని మరీ తమ పోరాటం కొనసాగించారు. ఫలితంగా.. 2018లో కేరళ సర్కారు దిగొచ్చింది. శ్రామిక చట్టాలను మార్చింది. ఉద్యోగులు, కార్మికులు ఖాళీ దొరికినప్పుడు కూర్చునే అవకాశం ఇవ్వాలని, అందుకోసం ఏర్పాట్లు చేయాలని చట్టం చేసింది. టాయ్‌లెట్లు నిర్మించాలని, లైంగిక వేధింపులు లేకుండా చూడాలని, భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని "షాప్స్‌ అండ్‌ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్‌" చట్టానికి అమెండ్ మెంట్ చేసింది. ఆ తర్వాత తమిళనాడు రాష్ట్రంలోనూ ఈ చట్టం చేశారు.

ప్రస్తుతం మన దేశంలో రిటైల్‌ సెక్టార్‌ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. "ఇన్వెస్ట్‌ ఇండియా" అంచనా ప్రకారం 10శాతం జీడీపీ ఈ రంగం నుంచి అందుతోంది. మొత్తం ఉద్యోగాల్లో 8శాతం ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఈ సెక్టార్​లో దాదాపు రెండున్నర కోట్ల మంది నిలబడే పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి, వారు గౌరవంగా బతికేలా చూడడం, కనీస అవసరాలైన కూర్చోవడం, టాయిలెట్లు అందుబాటులో ఉండేలా చూడడం ప్రభుత్వాల బాధ్యత అనే డిమాండ్ వ్యక్తమవుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ తరహా ఏర్పాట్లు చేయాలని రిటైల్ రంగంలోని ఉద్యోగులు, కార్మికులు కోరుతున్నారు.

