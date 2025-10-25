"పనీర్ దమ్ బిర్యానీ" ఇలా ట్రై చేశారంటే - నాన్వెజ్ బిర్యానీ పక్కన పెట్టాల్సిందే!
ఇంకా ఇంకా తినాలనిపించే పనీర్ బిర్యానీ - ఘుమఘుమలాడిపోతుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 12:37 PM IST
Paneer Dum Biryani : ఎప్పుడూ ఎగ్, చికెన్, మటన్ బిర్యానీలే గాకుండా ఎపుడైనా ఇలా వెజ్ బిర్యానీ ట్రై చేసి చూడండి. పనీర్తో చేసే బిర్యానీ ఎంతో ఘుమఘుమలాడుతుంది. తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. కార్తిక మాసం నేపథ్యంలో నాన్వెజ్ మానేసిన వాళ్లు ఓ సారి ఇలా పనీర్ దమ్ బిర్యానీ టేస్ట్ చేయండి.
పనీర్ దమ్ బిర్యానీకి కావల్సిన పదార్థాలు :
- ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ - 3 ఉల్లిపాయలు
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పనీర్ - 200 గ్రాములు
- బాస్మతి బియ్యం - 1.5 గ్లాసులు
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 4
- షాజీర - 1 స్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచు చిన్న ముక్కలు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- పుదీనా - 1 చిన్న కట్ట
- కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పెరుగు - 2టేబుల్ స్పూన్లు
- టమోటా ప్యూరీ - 1 టమోటా
- రాతిపువ్వు - కొద్దిగా
- జాపత్రి - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ చేసుకున్నాక మిగిలిన నూనె 2 టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకుని 200గ్రాముల పనీర్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. పనీర్ ముక్కలు మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న పనీర్ ముక్కలు దమ్ చేసినపుడు విరిగిపోకుండా ఉంటాయి. ఇపుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పనీర్ పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టుకుని 4 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. 1.5గ్లాసుల బాస్మతి బియ్యం కోసం సరిపోతాయి. అందులో లవంగాలు, యాలకులు, షాజీర, దాల్చిన చెక్క, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, నూనె వేసుకుని ఎసరు మరిగించుకోవాలి. ఎసరు మరిగేలోగా పనీర్ మారినేట్ చేసుకోవాలి.
- మారినేషన్ కోసం పావు టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసుకుని కలపాలి. అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 2టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు, టమోటా ప్యూరీ, ఫ్రైడ్ ఆనియన్, రాతిపువ్వు, దాల్చిన చెక్క, జాపత్రి, యాలకులు, లవంగాలు, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర తరగు వేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత పక్కకు పెట్టుకుని మరుగుతున్న ఎసరులో నానబెట్టిన బియ్యం వేసుకుని 80శాతం ఉడికించుకోవాలి. ఇపుడు కడాయిలో పేర్చుకున్న పనీర్ ముక్కలపై ఉడికించుకున్న రైస్ వేసుకోవాలి. ఒక లేయర్ వేసుకున్న వేయించిన ఉల్లిపాయలు, పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఆపై బియ్యం మరో లేయర్ వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు పుదీనా తరుగు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా మరో దఫా వేసుకుని పైన కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు పోసుకోవాలి. బియ్యం మరీ పలుకు అనిపిస్తే ఉడికించిన నీళ్లు కొన్ని పోసుకోవాలి. 2 స్పూన్ల నెయ్యి కూడా వేసుకుని ఆవిరి పోకుండా మూత పెట్టుకుని హై ఫ్లేమ్లో 3 నిమిషాలు, లో ఫ్లేమ్లో 8నిమిషాలు దమ్ ఇవ్వాలి.
