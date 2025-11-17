ETV Bharat / offbeat

నోరూరించేలా "జీడిపప్పు, పాలక్ పనీర్" - రోటీ, పుల్కా, చపాతీల్లోకి కమ్మగా అద్దిరిపోతుంది!

రెస్టారెంట్ స్టైల్లో పాలక్ పనీర్ - ఇంట్లోనే ఇలా సింపుల్​గా చేసుకోండి!

Palak Paneer
Palak Paneer (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Palak Paneer Making : పాలక్​ పనీర్​ను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. రెస్టారెంట్స్ లేదా హోటల్స్​కి వెళ్లినప్పుడు దీనినే ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేస్తారు. మరి ఈ రెసిపీని సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. మరి పాలక్ పనీర్ కర్రీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Palak Paneer
జీడిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలకూర - 4 కట్టలు
  • పనీర్ - 200 గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 20
  • బటర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పాలు - 2 కప్పులు
  • పంచదార - 1 టీ స్పూన్
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • వెల్లుల్లి - 1
  • కసూరిమెంతి - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - అర టేబుల్ స్పూన్
Palak Paneer
పాలకూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా నాలుగు పాలకూర కట్టలను కడిగి ఆకులను తుంచుకోవాలి. అదేవిధంగా 200 గ్రాముల పనీర్, ఆరు పచ్చిమిర్చి, మూడు ఉల్లిపాయలను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో పాలకూర ఆకులు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఉడికిన పాలకూర ఆకులను మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Palak Paneer
పనీర్ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. ఇందులో ఇరవై జీడిపప్పు పలుకులు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత జీడిపప్పును మిక్సీజార్​లో వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇందులోనే పనీర్ ముక్కలను వేసి లైట్ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చాక తీసి నీళ్లు నింపిన గిన్నెలో వేయాలి.
Palak Paneer
పాలు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్ వేయాలి. బటర్ కరిగిన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పేస్ట్​ వేసి కలపాలి. అలాగే ఒకటిన్నర కప్పుల పాలు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ పంచదార, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. ఇవి కరిగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
Palak Paneer
కారం (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ కసూరిమెంతి, పావు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి వేయించాలి. అనంతరం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర పేస్ట్​, కలిపి పెట్టుకున్న జీడిపప్పుపాల మిశ్రమాన్ని వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇవి బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత మరో పావు కప్పు పాలు పోసి కలపాలి. అలాగే అర టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. చివరన పనీర్ ముక్కలు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే నోరూరించే పాలక్ పనీర్ రెడీగా ఉంటుంది!

